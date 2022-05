Almería El TSJA pide reforzar el personal en la justicia almeriense martes 03 de mayo de 2022 , 07:34h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El máximo organismo judicial señala la necesidad de crear nueve nuevas plazas de personal judicial, una para cada uno de los partidos judiciales de la provincia. En cuanto a infraestructuras, el partido judicial de Huércal-Overa es el “más deficitario”. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha propuesto la creación de nueve nuevas plazas judiciales en la provincia debido al volumen de ingreso de asuntos que soportan sus órganos, y ha vuelto a urgir la nueva sede judicial en Huércal-Overa y a demandar nuevos edificios en Vera y en Roquetas de Mar que “cumplan los requisitos necesarios para prestar un servicio digno”. La Memoria del TSJA de 2021, hecha pública el pasado miércoles, hace una “radiografía general” y pone el foco en los juzgados de Primera Instancia e Instrucción de los partidos judiciales de Berja, Vera y Roquetas de Mar. El máximo organismo judicial señala la necesidad de crear nueve nuevas plazas de personal judicial, una para cada uno de los partidos judiciales de la provincia. La provincia de Almería cuenta actualmente con 58 órganos judiciales y 72 titulares judiciales. Huércal-Overa: una de las sedes judiciales “peor dotadas” La memoria indica, asimismo, que, en cuanto a infraestructuras, el partido “más deficitario” es Huércal-Overa y apunta que los tres Juzgados de Primera Instancia e Instrucción están situados “en dos inmuebles separados, uno de ellos en arrendamiento y en correctas condiciones, y el otro en propiedad”. Sobre este último precisa que es “obsoleto, de difícil acceso y con un inadecuado mantenimiento ya que cuenta con multitud de escaleras y obstáculos arquitectónicos en las diferentes plantas». Concluye que se trata “de una de las sedes judiciales peor dotadas” de la provincia de Almería, pese a que cuenta, según remarca, con los servicios del Instituto de Medicina Legal y de una Sección Territorial de la Fiscalía. Recoge el Alto Tribunal andaluz que, tras insistir durante años en la necesidad de unificar en un único edificio los tres juzgados existentes de Huércal-Overa y materializar con urgencia el proyecto de una nueva sede judicial, “se continúa a la espera de que se ejecuten las obras en la parcela que se encuentra en la zona conocida como Noria del Pino”. Añade en la memoria que también las sedes de Roquetas de Mar y Vera presentan “importantes deficiencias como para poder afirmar que cumplen los requisitos necesarios para prestar un servicio digno”. En ambos casos, señala que las posibilidades de construir un nuevo edificio judicial “están sobre la mesa, pero en un plazo temporal más amplio, pese a contar la Junta de Andalucía con parcelas cedidas por los respectivos ayuntamientos para poder construir las nuevas sedes”. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

