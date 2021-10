Economía El turismo en España puede impactar positivamente a la recuperacion economica del pais martes 12 de octubre de 2021 , 19:06h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Vacaciones de verano | Unsplash.com La cuarentena ha terminado para la mayoría de los países europeos, esto también incluye a España. También se ha producido la apertura de la economía en muchos de los países latinoamericanos, lo cual ha fortalecido el turismo hacia la península ibérica, procedente en gran parte de esta región. Además, las autoridades españolas han revocado las cuarentenas obligatorias de 10 días a los viajeros procedentes de Argentina, Bolivia, Brasil y Colombia el pasado 24 de agosto, países que eran considerados por las autoridades españolas como de alto riesgo. Es por ello por lo que, durante el mes de julio, España recibió unos 4,4 millones de turistas. El efecto del regreso del turismo a la economía española Durante enero de 2021, la aportación del turismo a la economía española había caído de un 12,4% a un 4,3%. En 2020, los ingresos por turismo cerraron con una caída de 106.000 millones de euros, lo que equivale a un 68,9% con respecto al año 2019, lo cual demuestra el grave impacto de la pandemia no solo sobre el turismo, sino también sobre la economía nacional. Esto significa que solo con el turismo, España dejó de percibir al menos un 8.1% del PIB, en enero de 2021, sin contar las pérdidas sufridas en 2020. Como prácticamente toda la economía de España estuvo parada durante meses. La reapertura del turismo es una buena noticia para las empresas locales e internacionales que hacen vida en el país, y ciertamente será un alivio para el PIB, mejorando los datos económicos del país. Datos que podemos consultar a la hora de hacer trading en brokers como CAPEX.com, donde el mercado de valores y el Forex permiten medir la fuerza tanto de la economía española como del resto de la Eurozona. ¿Con CAPEX.com puedes operar sobre activos de renta variable españoles? Los traders de CAPEX.com tienen acceso a una variedad de herramientas en CFDs, material educativo y plataformas que les permiten operar de forma muy personalizada y sobre una amplia variedad de activos, entre los que se encuentran los principales indicadores del mercado bursátil español, como el Ibex 35 o en Forex, el par EUR/USD. Sigue este enlace si quieres conocer más sobre CAPEX.com. Trading con CAPEX.com |https://capex.com/es/webtrader El hecho es que, para el mes de julio, la entrada masiva de turistas impulsó el Ibex desde un valle de 8200 puntos hasta superar los 9000, en una tendencia que permaneció de esta manera durante todo el mes. Esto son resultados sumamente positivos que añaden optimismo ante una eventual recuperación económica, una recuperación que se ha caracterizado por un rebote que ha venido apareciendo en la mayoría de los indicadores desde el mes de mayo y que ha sido posible gracias al fin del estado de alarma y a la disminución de las restricciones de movilidad y de actividad económica, pero principalmente debido a la llegada de olas de turistas provenientes de distintas partes del mundo que han venido a gastar su dinero en España, permitiendo que el país ingrese más dinero a las arcas públicas, al mismo tiempo que crece el optimismo de los inversores. Advertencia de Riesgo: Los CFD son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. 69.85% de las cuentas de inversores minorista pierden dinero en la comercialización con CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

