Almería El voluntariado de Protección Civil en Almería cuenta ya con 700 personas domingo 05 de diciembre de 2021 , 19:21h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El ejecutivo andaluz ha impulsado este movimiento para el que este año se ha destinado hasta un millón de euros en subvenciones y que cuenta con el apoyo del IESPA para favorecer su capacitación Crece el voluntariado de Protección Civil en Andalucía que cuenta ya con un total de 7.601 personas – 2.400 mujeres y 5.201 hombres – un 32 % más que el pasado ejercicio, según ha informado la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía. Málaga es la provincia con mayor número de personas voluntarias de Protección Civil (1.426), seguida de Sevilla (1.350). (Granada (1.051), Córdoba (915), Cádiz (791), Jaén (765), Almería (700) y Huelva (603). “La gran labor desarrollada por este movimiento durante la pandemia en los municipios y ciudades andaluces ha animado a muchos a acercarse a la agrupación de su ayuntamiento para formar parte de este equipo solidario y altruista de personas”, ha señalado Antonio Sanz, viceconsejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior que también ha subrayado “el impulso y apoyo sin fisuras al movimiento del voluntariado por parte del ejecutivo una apuesta evidenciada en el incremento anual en subvenciones que este año ha alcanzado el millón de euros - el mayor de la historia de las agrupaciones en Andalucía - así como en su formación y capacitación, a través del Instituto de Emergencias y Seguridad Pública de Andalucía (IESPA) con la organización de formación inicial pero también continua en relación a búsqueda de personas desaparecidas, riesgo sísmico o detección de noticias falsas, entre otras”. El viceconsejero ha señalado que este movimiento está “muy vivo” y ha agradecido en nombre del Gobierno la labor que desempeñan en materia de autoprotección y emergencias en el marco del Plan de Emergencias Municipal. “En 2020 se visualizó su importante apoyo en los momentos de la pandemia y este año en emergencias de gran calado como el incendio de Sierra Bermeja en el que colaboraron más de una decena de agrupaciones de la zona prestando una cooperación muy valiosa en labores de apoyo en los confinamientos y evacuaciones; o en las inundaciones de Lepe, los voluntarios de Protección Civil siempre están ahí”, ha destacado Antonio Sanz. Agrupaciones con mucha historia y futuro En Andalucía hay un total de 319 agrupaciones de voluntariado de Protección Civil con una media de 24 integrantes. Entre ellas un total de 90, el 28 %, cuenta una antigüedad de alta en el registro de 25 años. “La comunidad autónoma cuenta con agrupaciones con mucha historia, con un pasado y un presente por lo que han pasado muchas personas que han sabido mantener viva la llama solidaria. Las agrupaciones tienen también, por supuesto, mucho futuro, y pueden estar seguros que este Gobierno va a seguir escuchando, acompañando y apoyando”, ha expresado Sanz. Las agrupaciones de voluntariado de Protección Civil encarnan el derecho constitucional a participar en la seguridad y protección de los pueblos y ciudades y con su cooperación desinteresada contribuyen a afianzar una cultura de la prevención en Andalucía. El Gobierno andaluz ha duplicado en los dos últimos años el presupuesto destinado a afianzar estas agrupaciones en el ámbito local, así pasó hace dos años de los 400.000 a los 700.000 euros y este año la dotación económica ha alcanzado el millón de euros. En esta misma línea, desde el ejecutivo se cambiaron las bases reguladoras, en respuesta a las peticiones de las propias agrupaciones, para incluir una segunda línea de subvención para modernizar parque móvil, vehículos, barcas, pero también emisoras, adquirir desfibriladores, puestos de mando, etc., todo en beneficio de la mejora de las capacidades en el Sistema Local de Protección Civil. Desde la Dirección General de Protección Civil y Emergencias se mantiene también un canal permanente de comunicación con las agrupaciones gracias a un grupo de mensajería instantánea con el objetivo mantener un canal informativo permanente. De otra parte y, a pesar de la pandemia, a lo largo de este ejercicio, desde las ocho Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía en cada una de las provincias con el apoyo de la Consejería de la Presidencia se han llevado a cabo encuentros provinciales de voluntariado en los que no solo se ha aprovechado para reforzar la formación de las agrupaciones sino que también se han abierto momentos para el debate y la reflexión en los que las personas voluntarias han expresado sus inquietudes e ideas a la Administración. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

