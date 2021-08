Deportes Ampliar El X Campus Internacional Ciudad de Almería reunirá a 50 judocas de toda España jueves 19 de agosto de 2021 , 16:24h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Organizado por la escuela deportiva municipal Alianza Ksv, se celebrará del 26 al 29 de agosto en el Pabellón Rafael Florido



El final del mes de agosto tiene señalada en el calendario una actividad deportiva convertida en una tradición y que reúne a los mejores deportistas de su disciplina. Se trata del Campus Internacional de Judo Ciudad de Almería, que llega a su décima edición del 26 al 29 de agosto en el Pabellón Rafael Florido,



Organizado por la escuela deportiva municipal Alianza KSV, en colaboración con el Patronato Municipal de Deportes, se desarrollará desde el jueves, 26 de agosto, y hasta el 29 de agosto, con presencia de 50 judocas procedentes de toda España.



León Granda afirma que “este campus sirve como pretemporada para los judocas, que participaránn en talleres técnicos y tácticos. El año pasado no lo celebramos por la pandemia del Covid y en 2021 lo recuperamos adaptándonos a las circunstancias actuales, con test de antígenos realizados en las 48 previas a la celebración del campus, con mascarillas y en grupos burbuja”.



El concejal de Deportes, Juanjo Segura, destaca que serán “cuatro días intensos de entrenamientos y un punto de encuentro para deportistas de categoría alevín hasta senior. El Campus Internacional de Judo, ya se está convirtiendo en tradición, y está enmarcado en nuestro objetivo de potenciar la ciudad como lugar ideal para la celebración de eventos. Aquí vienen judocas de toda España, de un alto nivel, y además su presencia contribuye al comercio y hostelería de la ciudad”.



León Granda ha agradecido “al Ayuntamiento de Almería y al Patronato Municipal de Deportes por la ayuda que nos prestan como escuela municipal que somos”. Respecto al Campus de Judo, ha recalcado “los nueve años que se lleva realizando este evento y que está funcionando muy bien. Es una actividad que el mundo del judo espera con ilusión la última semana de agosto”.



Los participantes realizan una serie de sesiones, muy intensas, comenzando el día 26 por la tarde, de 19.00 a 20:30 horas y doble sesión el 27 y 28 de agosto, donde se incluye también sesión de 10 a 12 horas, y concluirá el día 29, sólo por la mañana. Seis sesiones para preparar una temporada ilusionante para el deporte y en concreto para el judo. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.