Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar El XII Encuentro de Artes y Letras del Mediterráneo se clausura el jueves martes 24 de octubre de 2023 , 21:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El XII Encuentro de las Artes y de las Letras del Mediterráneo - Almería 2023 cerrará una nueva edición más citándose como "un lugar de encuentro y diálogo", donde la Literatura y las Artes Plásticas "vuelven a compartir espacio" y donde la ciudad de Almería "se ha tornado como un lugar de dialogo e intercambio cultural que en el que en estos últimos años se ha caracterizado como uno de los eventos anuales más importantes de la provincia y de Andalucía". Desde la dirección del evento han incidido en que este se ha convertido en "un lugar de reencuentro y convivencia donde las diferentes sensibilidades artísticas y literarias actuales han aunado esfuerzos, en un compromiso de ofrecer las últimas propuestas y expresiones artísticas del momento". La Jornada de Clausura del El XII Encuentro de las Artes y de las Letras del Mediterráneo - Almería 2023 homenajeará a las escritoras y escritores de Guinea Ecuatorial, contando con la participación del escritor y poeta, Justo Bolekia Boleka, Catedrático del Departamento de Filología Francesa de la Universidad de Salamanca, Académico de la Real Academia de la Lengua y Miembro del Consejo de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Guinea Ecuatorial. En esta edición, Meca Meditarráneo Centro Artístico presentará la Segunda Exposición de Arte Contemporáneo 'No Limits', dentro del marco expositivo PhotoEspaña 2023. Bajo la dirección general de Fernando Barrionuevo y Rosa Muñoz, Meca Mediterráneo Centro Artístico presenta por quinto año consecutivo a cinco artistas, Rodrigo Valero, Enhorabuena, José Luis Lozano, Mar Garrido y Paco Lagares, que plantean "de manera arriesgada una perspectiva diferente del concepto fotográfico". El Catedrático del Departamento de Filología Francesa de la Universidad de Salamanca y poeta, Justo Bolekia, clausurará el XII Encuentro de las Artes y de las Letras del Mediterráneo este jueves día 24 de octubre, a las 20,00 horas, en Meca Mediterráneo Centro Artístico. La poesía de Justo Bolekia "nos evoca el universo más inmediato de la realidad de las culturas ancestrales africanas, donde el autor nos la acerca a través de los espacios comunes compartidos, proyectando los referentes fundamentales del continente", han explicado. "Un viaje hacia las raíces de la humanidad que se presenta con nombre de mujer, sustentando su poesía desde la visión de la madre, en un mundo de tradición matriarcal, en el que la presencia de la mujer es esencial", abordando "la lucha y la confusión entre lo conocido y lo deseado; una poesía briosa y lumínica que busca la esencia del ser humano a través del otro, por medio de la comunión entre las diferentes generaciones que dialogan entre sí, en pasado, presente y futuro", han apuntado. Entrar en el mundo poético de Justo Bolekia supone acceder a uno de los ámbitos "más antiguos y dinámicos" de los orígenes de la historia, que tiene "mucho que aportar a los espacios comunes actuales que nos construyen como seres humanos y que edifican nuestra propia identidad personal". Desde el evento han señalado que el autor "nos invita a viajar a nuestras estancias más íntimas, a cuestionar y sumergirnos en todo aquello que está sujeto a la interacción entre el ser humano y su entorno, en su ecosistema, en su realidad medioambiental y en su onírica", con todo el conocimiento que nuestra memoria ha recibido y ha transmitido a las generaciones venideras. "Un diálogo interno que nos reconcilia con nuestra más íntima heredad y que explora nuestro patrimonio más insondable, en busca del equilibrio entre la luz y la materia, entre el cuerpo y el alma", han apuntado. El XII Encuentro de las Artes y de las Letras del Mediterráneo - Almería 2023 tiene como objetivo conformar una plataforma "cultural y artística", donde las diferentes expresiones artísticas y literarias son "la guía fundamental de las actividades, facilitando la experiencia entre los diferentes movimientos artísticos actuales con las nuevas expresiones literarias, la poesía visual y las performances" y que tendrán como lugar de encuentro la sala de exposiciones Meca Mediterráneo Centro Artístico, Calle Navarro Darax, 11 - Almería. La actividad comenzará este jueves a las 20,00 horas. El proyecto expositivo de Fotografía Contemporánea 'No Limits' supone "una ruptura sobre esos principios que tradicionalmente se han atribuido a la fotografía, en el sentido de que si partimos de la referencia del arte fotográfico como lenguaje estático, referido al instante, tanto en la forma como en el objeto", han explicado. En 'No Limits', la fotografía "toma vida, se hace evolutiva, pasando de ser una imagen, según nociones convencionales, a ser una idea, una concepción, un espacio móvil dentro del espacio". Así, esta exposición "marca un no a la idea de que el límite es el punto extremo a partir del cual lo que es, se conoce, en relación negativa con lo que no es". Desde el evento han comentado que, "para los artistas, la ambivalencia forma parte natural de su desenvoltura en el mundo ya que como dice el filósofo Eugenio Trías, el hombre puede desenvolverse en lo concreto y en lo intangible, y no puede entenderse lo uno sin lo otro". Los artistas que participarán en este nuevo programa será Francisco Uceda, Dori Fernández, Karlos Kaplan, Rodrigo Valero, Enhorabuena, José Luis Lozano, Mar Garrido y Paco Lagares, Ángel García Roldán, Asunción Lozano y Pedro Osakar. Un XII Encuentro de las Artes y de las Letras del Mediterráneo - Almería 2023 que está organizado por Meca Mediterráneo Centro Artístico, el Foro Internacional Euroafricano, la Asociación Nacional Círculo Artístico Cálamo, bajo el auspicio del la Observatorio Internacional Para la Defensa de los Derechos Humanos, coordinado por Rosa Muñoz Bustamante, Fernando Barrionuevo, Gloria María Suárez Cabrera, Andrea Hurtado y Guillermo de Jorge. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.