Capital Ella tenía 15 añitos Rafael M. Martos x directornoticiasdealmeriacom/8/8/26 Más artículos de este autor Por domingo 20 de marzo de 2022 , 12:31h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La excusa de la “herencia recibida” tiene siempre un límite para justificar la gestión del político de turno, por mucho que el lastre pueda objetivamente arrastrarse durante años, pero el caso del PSOE de Almería es otra cosa. La reciente visita del presidente del Gobierno andaluz, Juanma Moreno, a la capital para firmar el inicio de la segunda fase de las obras de rehabilitación de la Casa Consistorial, se encontró con la dura crítica de la parlamentaria socialista Noemí Cruz, a quien le parecía fatal que se hubiese dado un “paseíllo” por lo que ella llamó “zona noble” de la ciudad, lo que significa que el resto le parece a ella “innoble”, en una expresión clasista propia de quien defiende la enseñanza pública pero lleva a sus hijos a la concertada, contra la que sistemáticamente arremete. Lo que pasa es que Cruz, en su extensa crítica, no tuvo tiempo de hablar de aquello a lo que había venido Moreno Bonilla, porque claro, resulta que hace 21 años, con un presidente socialista en la Junta de Andalucía, y un alcalde socialista en el Ayuntamiento de Almería, fue firmado el convenio para estas obras que, a día de hoy, siguen inacabadas. La construcción del Taj Mahal, una de las “Siete maravillas del mundo”, ocupó 23 años, más o menos lo que va a tardarse en esta remodelación. No se le puede pedir a esta parlamentaria que recuerde cosas que sucedieron cuando ella tenía 15 añitos, sí… 15 añitos… y mientras la Casa Consistorial estaba en obras, le ha dado tiempo a acabar sus estudios de Secundaria, lograr una diplomatura en Magisterio de Educación Infantil, ser licenciada en Psicopedagogía por la Universidad de Almería y Máster en Profesorado de Educación Secundaria por la misma Universidad. Ha sido coordinadora del Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ) en Almería, secretaria de Juventud y Deporte de la Comisión Ejecutiva Municipal del PSOE de Almería capital hasta 2011 y secretaria de la Universidad de la misma comisión desde ese año. También fue miembro de la Comisión Ejecutiva Provincial de Juventudes Socialistas de 2009 a 2011. Ha sido secretaria de Cooperación para el Desarrollo de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE de 2014 a 2016. Actualmente es secretaria para la Militancia de la Comisión Ejecutiva Provincial del PSOE de Almería. Es diputada autonómica desde marzo de 2015 y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Comisión de Reglamento del Parlamento de Andalucía. Tan ocupada ha debido estar, que no recuerda que el parón de estas obras llevó al Ayuntamiento que entonces presidía Luis Rogelio Rodríguez, a colocar unas pancartas informando a los transeúntes de la Plaza Vieja, que la responsabilidad de aquello era de la Junta de Andalucía. Ella tenía apenas 20 años cuando Manuel Chaves prometió el hospital materno-infantil que no fue una realidad hasta 2018, con el gobierno del Partido Popular, y tenía unos añistos menos cuando el mismo presidente puso la primera piedra de la Autovía del Mármol, que a día de hoy, está teniendo que terminar el actual gobierno del Partido Popular. Quien tiene unos años más, pero se conserva estupendamente aunque parece tener algunos problemas de memoria es la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Almería, Adriana Valverde, quien en un reciente artículo en el Diario de Almería aseguraba que la fecha de 2023 para la llegada del AVE a la capital era una promesa del PP que ella calificaba ahora como “irreal”, pero en Interalmeria TV sacaron diversos titulares en los que quien ponía ese año como incuestionable para a culminación del proyecto era, precisamente, el PSOE, que ahora ve como seguro que será en 2026. El PSOE en la oposición, no tiene problemas con la herencia recibida, sino con las promesas realizadas. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

