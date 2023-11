Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Opinión Ampliar (Foto: malasombra) Emiliano García Page, líbranos Ricardo Alba x http://www.ricardoalba.es Más artículos de este autor Por lunes 30 de octubre de 2023 , 07:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Habito un país cuyo presidente de Gobierno es anticonstitucional mientras la Justicia no diga lo contrario, políticamente inmoral, retorcido de leyes, su conducta no tiene límites, y su palabra depende, quiero decir que depende de lo que a él mejor le venga. El ejemplo que sigue es reciente, calentito: dice este cantamañanas que “he decidido que haya amnistía por el bien de España y como medida necesaria para profundizar en el reencuentro con Cataluña”. Falso. Es por su solo bien, le conviene. La jeta de este individuo está manufacturada con el mejor mármol de Macael. En su neurona anida el objetivo de tomar el poder y mantenerlo a cualquier precio, caiga quien caiga, extirpar la que haya de extirparse. Crea una farsa, los palmeros la difunden, ya tenemos ‘Gobierno progresista’. Mentira. Únicamente progresa él y sus allegados más íntimos. Con los socios parlamentarios de este psicópata no hay progresismo que valga, son trileros del engaño, ni entre ellos se creen sus mentiras. Aquí, en este país que habito, la única verdad es que este sujeto y asociados se han propuesto engañar a la ciudadanía y lo conseguirán. Lo que fue delito dejará de serlo para algunos privilegiados; lo que fue fuga en un maletero, será un viaje en secreto. Todo es una pura ficción, teatrillo mojiganga, pura palabrería que, en boca de Sánchez, nunca se sabe qué quieren decir sus palabras. Sencillamente, no las tiene. Quiero decir, que no mantiene su palabra. Dicho esto, con la ayuda impagable del PP junto al amansamiento de los ciudadanos dados a opinar en las barras, las barras de los bares, y sumisos o amaestrados o domesticados de puertas adentro, el Amo hace y deshace a su antojo una vez allanado el camino, despreciando de paso a Notables de su Partido. De ahí la súplica a usted, don Emiliano García-Page, de que pare el delirio político de este país en el que habito. El Partido Socialista Obrero Español de ahora no es desde luego el mismo que en 1978 nos ofreció una memorable lección de honorabilidad. El PSOE de hoy es el álbum de socialistas acojonados, fundamentalmente en las medias y altas esferas, por no perder su parcelita de poder y, sobre todo, la paga, o sea, la nómina. Si se midieran los aplausos dedicados al César, los que mensualmente cobran un pastizal se despellejarían las palmas de las manos. ¿De verdad en este país que habito todos los socialistas comulgan con los actos perpetrados y consignas dictadas desde la cúpula del faraón? ¿No hay ninguno capaz de poner pie en pared? Pero ¿hay algún socialista de alma y corazón al que no se le revuelvan las tripas? Parece que, a usted, don Emiliano García-Page, al menos ante las cámaras y micrófonos, no le duelen prendas al decir sus verdades. Verdades compartidas, es un parecer, por muchos socialistas a los que el miedo amordaza. Estoy por asegurar, don Emiliano, que si usted da un paso adelante le seguirán centenares de miles socialistas como a 'Forrest Gump’ le siguieron en su particular maratón. Qué, ¿cuándo empieza a correr? Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Ricardo Alba Periodista y escritor Ricardo Alba, nacido circunstancialmente en Madrid, de alma cántabra, y vinculado a Almería, se declara fotovoltáico, por mejor decir, de poner sol en su vida. Periodista de vocación, formación y oficio, con amplia trayectoria profesional: Agencia EFE, Antena 3, TVE, COPE, junto con el desempeño de la labor periodística en diversas cabeceras de prensa escrita en las que ha publicado numerosos artículos, crónicas, reportajes, entrevistas, además de relatos en antologías literarias. Es autor del libro 'Las ovejas duermen en familia'. 11 artículos http://www.ricardoalba.es Todos los firmantes