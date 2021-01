Capital En 15 años el Ayuntamiento solo dedica 1.500 euros a pistas deportivas de Loma Cabrera Herido un joven de 17 años al caerle encima una canasta de baloncesto en Loma Cabrera. miércoles 27 de enero de 2021 , 08:55h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia







Vecinos de Loma Cabrera vuelven a denunciar el mal estado en que se encuentra la única instalación deportiva del barrio, con vallado roto y sin canasta de baloncesto desde hace más de un año, cuando le cayó encima a un joven del barrio mientras practicaba deporte.



Los principales problemas se encuentran en la degradación y la falta de mantenimiento esta infraestructura. Se trata de uno de los escasos espacios que los jóvenes disponen para practicar deporte en esta barriada.



Desde la asociación vecinal de Los Llanos (Loma Cabrera ) aseguran que "ya son muchas las quejas presentadas" en el Patronato Municipal de Deportes de Almería (PMD), que gestiona las pistas, y que aún no se ha actuado en la misma.



Desde la asociación se quejan de la escasa inversión su mantenimiento, ya que desde que se hizo hace más de 10 años, el gasto en mantenimiento en los últimos 5 años no llega ni a 2.000 euros.





Es mucho el deterioro de la la pista, además de ser claramente visible, la red de la pista se encuentra con grandes agujeros, el color de la pista con un gran desgaste y con solo dos porterías.



Son muchos los jóvenes que la utilizan, tanto del barrio, como de todas las barriadas de los Llanos de la Cañada. Por eso, los usuarios "sufren las consecuencias de unas instalaciones que se encuentran en muy malas condiciones para la práctica de deporte", según destaca la presidenta de la asociación de vecinos.



Hay que recordar que el pasado 11 de Enero de 2020 se cayó una canasta sobre la espalda de uno de los jóvenes que en ese momento estaba disputando un mini partido de baloncesto. El mal estado, el poco mantenimiento del anclaje de la canasta al suelo y su oxidación fueron, al parecer, los causantes del accidente.



Desde la asociación de vecinos lamentan que se produzcan este tipo de hechos y que el Concejal de Deportes del Ayuntamiento de Almería y Concejal de la Junta de Distrito Bahía, "siga haciendo caso omiso a los avisos de los vecinos y de la asociación".



