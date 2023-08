Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

En clave de soul ofrece un espectacular concierto en Villa África

domingo 06 de agosto de 2023 , 19:00h

Excelente noche musical a cargo de En Clave de Soul en la zona de Villa África en Aguadulce. Esta formación compuesta por Juanma Linde y Luz Negrillo actuaba este sábado dentro del programa ‘A pie de calle’ que organiza la concejalía de Cultura de Roquetas de Mar.

Los dos artistas sobre el escenario, Luz Negrillo con su gran voz y Linde con su saxofón contaron también como viene siendo habitual con el guitarrista Ángel Peñalver y el batería Joaquín Berrolo. A lo largo de la actuación hicieron temas compuestos tanto por Negrillo como por Linde y también algunos temas versionados que están incluidos en su disco ‘Alma’.

No faltaron en Aguadulce, canciones como ‘Mil vestidos’, ‘Nur’, ‘Desafinado’, ‘Me privaste de mi’, ‘Me querrás’, ‘Vuélvelo a sentir’, ‘Misty’, ‘Contigo en la distancia’, ‘Aquí’, ‘Think about your love’ y ‘Me hace revivir’.

En clave de soul surge como fusión de la trayectoria musical y profesional de Luz Negrillo y Juanma Linde, jienenses de nacimiento y almerienses de adopción. Dueto creativo que culminó, gracias al apoyo de sus seguidores a través de un crowdfunding, con la presentación de un disco en marzo de 2022, ‘Alma’.

Un formato íntimo y personal en el que unen estilos como Jazz, Soul, Bolero y Funky. A ellos se han unido grandes músicos como el guitarrista Ángel Peñalver y el batería Joaquín Berrolo (imprescindibles en este formato acústico). Ellos, una vez habiendo aportado su talento en la grabación, siguen acompañándolos en los directos destacando por su precisión, fuerza y frescura.