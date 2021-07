Almería Enboca: tu dentista en El Ejido, Almería jueves 29 de julio de 2021 , 17:40h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Independientemente de la edad que tengas, la salud bucodental es algo que no se debe descuidar. Aun así, actualmente todavía son muchas las personas que no le prestan la importancia que deberían ¿eres uno de ellos? Si la respuesta es afirmativa, sufrirás consecuencias como pueden ser caries, ausencias dentales, maloclusión... Seguramente quieras evitar esto y para poder gozar de una sonrisa saludable existen profesionales que nos ayudan con los tratamientos idóneos para cada caso. Hoy os hablamos del dentista en El Ejido, especialistas con más de 16 años de experiencia en el sector, cuya meta es cuidar de la salud bucodental de sus pacientes para que puedan mostrar una sonrisa saludable al mundo. ENBOCA: TRATAMIENTOS DENTALES AVANZADOS EN ALMERÍA En el momento que se detecta un problema hay que acudir inmediatamente a un especialista para solventarlo antes de que empeore. Para esto existen multitud de tratamientos que ponen solución a los distintos problemas bucodentales que pueda sufrir una persona. Los servicios dentales que ofrece este prestigioso dentista en El Ejido son: -Implantes dentales: Todo el mundo conoce este tratamiento debido a que soluciona problemas funcionales tan esenciales como poder masticar alimentos de forma correcta. El procedimiento consistirá en la implantación de dientes artificiales para sustituir aquellos naturales que se han perdido. -Empastes dentales: Este es uno de los tratamientos más solicitados, esto se debe a que existen multitud de personas que tienen problemas de caries. Este procedimiento odontológico tiene como función eliminar las caries que tenga el paciente por completo, evitando así que siga desarrollándose y produzca mayor dolor o molestia al paciente. -Endodoncia: Es un procedimiento que trata de “matar el nervio” ¿qué quiere decir esto? En el caso de que la caries esté demasiado avanzada y ya sea demasiado tarde para aplicar un empaste, se elimina el nervio del diente y gracias a que se aplica anestesia local es un tratamiento completamente indoloro. Gracias a esto el paciente puede seguir conservando el diente y no es necesaria la extracción de este. -Bruxismo: Muchas personas de forma habitual aprietan o rechinan los dientes de manera inconsciente. ¿Te has parado a pensar las consecuencias que tiene esto? Puede causar dolores de cabeza, molestias en la mandíbula, malestar en el cuello de los dientes e incluso oído y desgaste o rotura de piezas dentales. Son problemas muy graves ¿no crees? Es muy importante solucionar este hábito que parece inofensivo, y este dentista de Almería ya ha solucionado casos de este tipo, evitando así problemas dentales graves. -Fundas dentales o coronas: Consiste en la mejora de la funcionalidad y estética de los dientes con un solo tratamiento. Son como una especie de funda que se coloca sobre los dientes, aportando así mayor protección y estética. -Maloclusión dentaria: Es uno de los problemas más habituales que se presentan tanto en niños como en adultos. ¿Cómo se detecta? Si has notado que tus arcadas superiores e inferiores no tienen contacto entre sí, padeces este problema. La Clínica Dental EnBoca emplea férulas de descarga u ortodoncia (dependiendo de la gravedad del caso) para eliminar este problema. No nos podemos olvidar de los tratamientos que mejoran nuestra estética, ya que esto no solo nos da mejor presencia frente a los demás, sino que también nos aporta confianza para sonreír, cosa que a muchos les falta. ¿Te sientes identificado con esto? Entonces te interesarán los tratamientos estéticos de los que dispone la Clínica Dental En Boca: - Blanqueamiento dental: Este es el más conocido por todos y esto se debe a que tenemos hábitos (como fumar) y consumimos alimentos (como el café) que tiñen nuestros dientes de un pigmento amarillento, cosa que disgusta a muchos. Este tratamiento blanqueará tus dientes de forma rápida e indolora y lucirán limpios y resplandecientes. - Reconstrucciones dentales: Dependiendo de lo que el paciente necesite, en ocasiones se realizan por motivos de salud y funcionalidad (caries, fracturas…) y otras por razones estéticas (dientes separados o quebrados). Con este tratamiento se reconstruirá por completo tu dentadura, arreglando así los problemas funcionales y estéticos que puedas tener. Además en este dentista situado en El Ejido te ofrecerá un amplio abanico de tonalidades que se mimetizan a la perfección con tu esmalte. - Carillas dentales: Son unas finas láminas (de composite o porcelana) que se colocan en la parte exterior del diente, con el objetivo de mejorar el aspecto de este. Es el tratamiento perfecto para aquellas personas que quieran mejorar su estética de forma muy sencilla. - Coronas de circonio: Es uno de los elementos imprescindibles en los implantes dentales, son aquellas que sustituyen un diente natural perdido o protegen una pieza dental dañada. Ortodoncia invisible en El Ejido Hemos dejado para el final uno de los tratamientos más conocidos y experimentados por todos, la ortodoncia. Esta clínica de ortodoncia invisible en El Ejido realiza un estudio, diagnóstico y tratamiento para el paciente con el objetivo de tratar las diversas anomalías que puedan existir en su boca. Enfocándose en las maloclusiones y deformaciones que afectan al acto habitual de masticar. Como ya sabrás existen varios tipos de ortodoncia, pero el dentista de El Ejido se centra en la ortodoncia invisible o también llamada Invisalign ¿En qué consiste este tratamiento? Al igual que la ortodoncia tradicional, trata y corrige las diferentes desviaciones que puedan existir en las piezas dentales del paciente ¿Entonces qué diferencia tiene frente a la convencional? Esta, en vez de utilizar brackets metálicos emplea unos alineadores diseñados por ordenador que son totalmente estéticos, ya que el material es transparente, pasa totalmente desapercibido frente a los demás. Corrige las desviaciones ejerciendo cierta presión de forma constante y prolongada. Gracias a esto en un determinado tiempo se solucionarán las complicaciones existentes en tu boca. Además, con este tipo de ortodoncia no sentirás molestia alguna o problemas a la hora de realizar un cepillado de dientes adecuado, ya que puedes quitártela en el momento de comer o lavarte los dientes. Asimismo, esto facilita el hecho de poder llevar un correcto mantenimiento del alineador, algo que está íntimamente relacionado con tu higiene bucodental. Si deseas someterte a un tratamiento dental, es evidente que querrás tener unos resultados óptimos garantizados. Con la Clínica Dental En Boca estarás en buenas manos, debido a que, gracias a sus años de experiencia en el sector, actualmente son muchas las personas que lucen una sonrisa de ensueño gracias a su ayuda.

