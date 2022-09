Capital Encargado el proyecto de rehabilitación del edificio de El Patio miércoles 21 de septiembre de 2022 , 19:20h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Área de Urbanismo e Infraestructuras trabaja para que esta actuación, junto a las obras del entorno de Torreones y la rehabilitación de las viviendas municipales de Estrella Polar, se adjudiquen antes de final de año El Ayuntamiento de Almería ha adjudicado, en el seno de la Junta de Gobierno Local y a propuesta del Área de Urbanismo e Infraestructuras, el contrato de los servicios de redacción de proyecto, dirección de obra, dirección de ejecución, coordinación de seguridad y salud y responsable de contrato de las obras de rehabilitación integral del edificio El Patio, en el barrio de Pescadería, a la mercantil ‘Ingeniería y Centro de Cálculo, S.A.’, por un importe de 100.459,04 euros y un plazo de ejecución de tres meses. La concejala de Urbanismo e Infraestructuras, Ana Martínez Labella, ha recordado que esta actuación es el resultado de la colaboración entre administraciones, Junta y Ayuntamiento, y gracias a la inclusión del proyecto de rehabilitación de la zona Pescadería-Avenida del Mar como beneficiario en la convocatoria de Áreas de Regeneración y Renovación Urbana (ARRU) de Andalucía. Además de esta actuación prevista de mejora de espacios comunes y fachadas del edificio compuesto por 106 viviendas, en esta línea de subvención se encuentran otros dos proyectos: el de rehabilitación del conjunto de 40 viviendas municipales ubicadas en la calle Estrella Polar, proyecto que ya está redactado por el Ayuntamiento; y el de urbanización y mejora del entorno de Torreones. La inversión prevista en estas tres actuaciones asciende a casi tres millones de euros, de los que la subvención aportada por la Junta de Andalucía y el Ministerio de Transportes sufraga el 68,1 por ciento (unos dos millones), mientras que el resto de la aportación será abonado por el Consistorio. En el marco de todas estas actuaciones, el Ayuntamiento de Almería actúa como entidad colaboradora y se encarga tanto de la redacción de los proyectos como de la licitación de las obras, previstas a lo largo del último trimestre de este año. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

