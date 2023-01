Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar Espacio solidario en el Aeropuerto de Almería lunes 23 de enero de 2023 , 13:03h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia

Señalizado con una trasera identificativa y un pequeño mostrador como soporte, su uso podrá ser solicitado por cualquier organización o entidad sin ánimo de lucro y con fines solidarios que quiera hacer campaña en el aeropuerto.

Los espacios solidarios de los aeropuertos de la red de Aena han abierto la puerta a la promoción de este tipo de entidades entre los usuarios de sus instalaciones, bien para la captación de socios o bien para campañas de ayuda que puedan poner en marcha en situaciones de especial necesidad.

Estos espacios, que pueden instalarse en distintos puntos del terminal atendiendo a las necesidades de cada momento, por el tipo de campaña o por la propia operativa del aeropuerto,

se ceden de manera gratuita previa solicitud por parte de las entidades interesadas. En el caso del Aeropuerto de Almería, podrán hacerlo a través del correo [email protected]

