Almería ‘Espeleovélez 2022’ convertirá a la provincia en referente de espeleología martes 26 de abril de 2022 , 16:17h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Diputación de Almería ha acogido esta mañana la presentación del I Encuentro de Espeleología y Montaña ‘espeleovélez 2022’, que se celebrará en Vélez Rubio del 20 al 22 de mayo con numerosas actividades El binomio turismo y deporte vuelve a darse la mano con el destino ‘Costa de Almería’ como protagonista. El municipio de Vélez Rubio acoge del 20 al 22 de mayo el I Encuentro de Espeleología y Montaña ‘espeleovélez 2022’, una propuesta en la que se fusionan la espeleología, escalada deportiva, senderismo, visitas guiadas y otras actividades culturales que ponen de manifiesto el potencial la exploración de las cavidades naturales más importantes de la comarca de Los Vélez. Diputación ha acogido esta mañana la presentación de esta propuesta que cuenta con el respaldo de la Institución Provincial, la Junta de Andalucía, los cuatro ayuntamientos de la comarca: Vélez Rubio, Vélez – Blanco, María y Chirivel, así como de otros colectivos y organizaciones como la Asociación Espeleológica Velezana. En la presentación han intervenido el diputado de Deportes y alcalde de María, José Antonio García; la diputada provincial y concejal de Vélez Rubio, Conce Pérez; el delegado de Turismo de la Junta, Vicente García Egea y, en representación de la asociación, Antonio González. El diputado de Deportes ha explicado que “eventos como éste nos ayudan a divulgar deportes poco conocidos o prácticados pero que tienen un potencial especial en la provincia y, en este caso, en la comarca de Los Vélez como la escalada y la espeleología. Y, además, porque el evento cuenta con otras disciplinas cada vez más demandadas como el senderismo o el montañismo. Otra de las razones por las que apoyamos esta iniciativa es por la importancia del deporte como elemento vehicular para potenciar el turismo”. El delegado de Turismo de la Junta ha destacado el completo programa de la actividad como la visita a las ocho cuevas que se van a visitar en la comarca o en poblaciones limítrofes como en Albox o Lorca y ha mostrado el firme compromiso de la Junta de Andalucía con este tipo de propuestas que ponen de relieve los recursos naturales y patrimoniales de la provincia ensalzando el binomio entre el turismo y el deporte en espectaculares paisajes. La diputada provincial y concejal del Ayuntamiento de Vélez Rubio ha apuntado que “el fin de semana del 20 de mayo vamos a tener un gran revulsivo turístico, deportivo y cultural porque esta magnífica organización de actividades va a hacer que los participantes y sus acompañantes conozcan la comarca de Los Vélez en su totalidad”. Por último, el presidente de la Asociación Espeleológica Velezana, Antonio González, ha precisado que “nos planteamos esta iniciativa para celebrar nuestro 25 aniversario, pero, al final, se ha convertido en algo mucho más grande. Ahora es un evento multideportivo y multicultural con el que también queremos dar a conocer los valores de nuestra comarca desde el punto de vista espeleológico”. Programa: Viernes, 20 de mayo · 19.00 horas. Presentación Espeleovélez 2022 en el Palacio del Marqués de Los Vélez. · 20:00 horas. Conferencia de Rogelio Ferrer: “Trabajos en Sima del Aire, Sima Nevero y Sima Prestá en Sierra de las Nieves” · 20:45 horas. Exposición fotográfica “Andalucía Explora”, Paco Hoyos. · 21.30 horas. Cena para todos los participantes y entrega de bolsa regalo. Acomodación de los participantes en el polideportivo. Sábado, 21 de mayo · 7.30 horas. Desayuno y entrega de bolsa picnic. · 8.30 horas. Salida guiada a las distintas actividades deportivas. · 16.00 horas. Paella para los participantes. · 20.00 horas. Conciertos: “Essencial Rock Band” y más por confirmar. Domingo, 22 de mayo · 9.00 horas. Churros con chocolate. · 10.00 horas. Visita guiada al Castillo de Vélez Blanco y Jardín Botánico Umbría de la Virgen. · Visita guiada al Museo del Esparto, Paraje de la Tala y Chirivello Resumen de actividades Espeleología · Se visitarán las 8 cavidades más importantes de la Comarca de Los Vélez y alrededores: Cueva de la Gitana, Cueva de la Alquería, Cueva de Luchena, Cuartillico del Agua, Sima del Saliente, Sima del Roquez, Cueva del Saliente y la Sima de Peñas Blancas. · Se permitirá un máximo de 10 personas por cueva (en orden de inscripción). Cada grupo irá acompañado de dos monitores. Las cuevas tienen distinta dificultad técnica, se recomienda consultar la ficha técnica y topografía antes de la inscripción (link en formulario) o preguntar a los organizadores. · *No se incluye el seguro deportivo ni la equipación personal. El seguro deportivo es imprescindible para participar en las actividades de espeleología. Escalada deportiva · Escalada deportiva en el “Peñón de Pío” acompañados por Amador Pérez, Presidente de Honor de la Asociación Espeleológica Velezana y componente del GREIM. Rutas de Senderismo · Senderismo “Ruta de Los Molinos y Arte rupestre de la Cueva de los Letreros”. Dificultad baja, 12 km 350 desnivel+ (Incluido visita al interior del Molino de la Huerta y Cueva de los Letreros) · Senderismo “Arco del Mahimón y Barranco de los Quemaos”. Dificultad alta, 18 km 800 desnivel+ Precio: 25€ Incluye bolsa regalo de tela serigrafiada, camiseta, sorteos, desayuno y comida, bolsa picnic, alojamiento, visita guiada turística y seguro deportivo senderismo/escalada. Plazas limitadas. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

