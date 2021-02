Almería Estos son los 11 almerienses distinguidos por el Día de Andalucía viernes 19 de febrero de 2021 , 15:03h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Maribel Sánchez Torregrosa ha presentado el acto institucional que con motivo del 28 F se celebrará el lunes en Almería





La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, Maribel Sánchez Torregrosa, ha dado a conocer esta mañana el nombre de las 11 personas y entidades que van a recibir la bandera de Andalucía por su aportación en diferentes ámbitos, al desarrollo y crecimiento de Almería y de Andalucía, durante el acto institucional que, con motivo del 28-F, se celebrará en Almería el próximo lunes 22 de febrero, un acto que estará presidido por la presidenta del Parlamento, Marta Bosquet, y la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo.



Los reconocimientos de este año son para el Instituto de Estudios Almerienses (Bandera de Andalucía de las Ciencias Sociales y las Letras), Teatro Cervantes (Bandera de Andalucía de las Artes), Iván Fernández Ruiz (Bandera de Andalucía del Deporte), MAAVi Foundation (Bandera de Andalucía de la Solidaridad y la Concordia), Ilustre Colegio Oficial de Graduados Sociales de Almería (Bandera de Andalucía de la Economía y la Empresa), Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería, Distrito de Atención Primaria de Almería y Distrito de Atención Primaria de Poniente (Bandera de Andalucía de la Investigación, la Ciencia y la Salud), Agrícola Navarro de Haro S.L. (Bandera de Andalucía a la Proyección de la Provincia), Proyecto Ecomares (Bandera de Andalucía al Mérito Medioambiental) y Jesús Peregrín Mula (Bandera de Andalucía a los Valores Humanos).



También se hará entrega de la bandera, en reconocimiento a su especial trayectoria, a José María Rossell Recasens, del Grupo Hoteles Playa, S.A. - Senator Hotels & Resorts y a Diego García Molina, presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Almería (ASHAL), a título póstumo.



La delegada ha manifestado que “con motivo de la pandemia hemos querido celebrar un acto sencillo en la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería cumpliendo los protocolos sanitarios por el Covid-19, con un aforo muy reducido”. No obstante, la delegada ha explicado que a través de las redes sociales de Almería Junta se realizará una retransmisión en streaming del acto, para aquellas personas que quieran seguir en directo la entrega de los premios.



Con esta jornada, tal y como ha señalado Sánchez Torregorosa, “el Gobierno andaluz, a través de las Consejerías y Delegaciones Territoriales, reconoce el valor y la trayectoria de estas 11 personas y entidades de nuestra provincia que han contribuido y contribuyen con su labor a hacer más grande el nombre de Almería y por tanto de Andalucía”.

Creado en 1980, organiza numerosas actividades de diverso formato y contenido, dispone de un potente servicio editorial y promueve la investigación y la colaboración con otras entidades. Desde sus cuatro áreas de conocimiento abarca temáticas tan diversas como ciencia, tecnología, ciencias sociales, arte, literatura, historia, geografía, urbanismo o patrimonio entre otras y cuenta con unos 700 miembros que forman parte de su estructura y que aportan sus conocimientos y bagaje en las distintas disciplinas. EL IEA celebró el pasado año su 40º aniversario. Teatro Cervantes. Bandera de Andalucía de las Artes El Teatro Cervantes, ubicado en el Paseo de Almería, ha sido desde su nacimiento epicentro de la cultura almeriense, siendo el centro de la copla, baile, ópera, zarzuela, obras teatrales y un largo tipo de espectáculos para todos los públicos en Almería.



Este 2021, El Teatro Cervantes de Almería cumple 100 años. Aunque su construcción no finalizó hasta el año 1921, su primera piedra se colocó en 1867 en un solar perteneciente a la familia Duomovich. El arquitecto Enrique López Rull, diseñó una construcción monumental, notoriamente decorada,, siguiendo el diseño de los teatros italianos, con el patio de butacas en forma de herradura, consiguiendo una bella muestra del eclecticismo imperante en la época.



Con su construcción se materializaron las aspiraciones existentes en la ciudad, desde varias décadas antes, de poseer un edificio noble para dedicarlo a actividades culturales y recreativas. Actualmente tiene distintos usos, destacando como sala de cine, teatro y todo tipo de eventos. Iván Fernández Ruiz. Bandera de Andalucía del Deporte

Junto a su trayectoria deportiva: reciente campeón de España en Disciplina Pelota – Gimnasia Rítmica 2020, subcampeón de Andalucía 2020 y subcampeón del Mundo de Gimnasia Estética en categoría mixta en Belgrado 2018 entre otros logros, Iván Fernández Ruiz es un ejemplo de constancia y superación.



Iván Fernández destaca además en su labor por la igualdad de género en el deporte. Lleva 8 años superando barreras, siendo valiente y luchando por su sueño. Durante todos estos años su club al completo ha estado codo con codo con él, el Club de Gimnasia Rítmica Purpurina, perteneciente a las Escuelas Deportivas Municipales de Roquetas de Mar.





A través del fútbol inculcan valores que traspasan el césped, como convivencia, respeto, responsabilidad y renuncia a la violencia. En la educación, acompañan a los niños en su formación escolar, con clases de apoyo diarias y un seguimiento de su rendimiento, descubriendo y potenciando sus capacidades fuera del terreno de juego. Además, se persigue asegurar una nutrición y hábitos saludables entre los niños, con alimentos convenientes, buenas costumbres nutricionales y rutinas de higiene y en cuanto a la inserción laboral, potencian la empleabilidad de los padres de los niños, a través de una red de acuerdos con una red de partners locales, actuando como arma de inserción y rompiendo el círculo de la pobreza.



Ilustre Colegio Oficial de Graduados Sociales de Almería. Bandera de Andalucía de la Economía y la Empresa

Desde su creación en 1983 ha ostentado la representación de los graduados sociales en Almería para el reconocimiento de la profesión, trabajando día a día en la tarea de acercarse a la ciudadanía, a las administraciones, como expertos en relaciones laborales y seguridad social.



Durante estos años ha contribuido a la implantación del sistema Red, en el proceso de Regularización del año 2005, la puesta en marcha de la administración electrónica, la implantación y seguimiento del Sistema LexNET, entre otros logros, siempre siendo un colectivo serio, leal, y responsable en su compromiso con la Junta de Andalucía. Asimismo destaca por su apuesta por la formación, como seña de identidad, con un intenso calendario a lo largo del año, así como la prestación de otros servicios colegiales.



En la actualidad más del 80 % de las Pequeñas y Medianas empresas (Pymes) de toda Andalucía están gestionadas por graduados sociales. Como asesores jurídicos y económicos en materia socio-laboral y empresarial, durante la pandemia los graduados sociales han multiplicado su trabajo ante las situaciones excepcionales que están viviendo las empresas y trabajadores, iniciando y gestionando un volumen de ERTE de fuerza mayor sin precedentes, con una normativa nueva y en tiempo récord, asesorando y acompañando desde el minuto uno del día quince de marzo.





Durante la pandemia, estos Distritos de Atención Primaria han estado trabajando sin descanso en la primera línea de lucha contra el COVID-19 en la provincia de Almería. Un esfuerzo realizado por todos los trabajadores sanitarios que allí trabajan para ponerse al frente de la pandemia con sacrificio y profesionalidad, con el fin de paliar los efectos que provoca sobre la salud de las personas. Agrícola Navarro de Haro S.L. Bandera de Andalucía a la Proyección de la Provincia Esta empresa, fundada en 1998 es, tras años de trabajo e innovación, referente en el mercado nacional e internacional en la producción y comercialización al por mayor de una gran variedad de frutas y hortalizas. Se encuentra actualmente en una expansión internacional, aproximadamente el 40% de su producción se exporta fuera de España, abasteciendo a grandes cadenas de Centroeuropa, países nórdicos y países del Este, entre otros mercados.



Tienen el compromiso de minimizar el impacto ambiental que pueda ocasionar su proceso de producción, envasado y expedición, en cualquier entorno afectado, bien sea terrestre, acuático o atmosférico. Da trabajo directo a más de 320 personas y cuenta con un grupo de profesionales con amplios conocimientos y experiencia en el sector alimentario. Proyecto Ecomares. Bandera de Andalucía al Mérito Medioambiental El Proyecto “Ecomares” ha conseguido unir al sector pesquero para llevar a cabo un conjunto de actuaciones para la recogida, por parte de la flota, de los residuos generados por la propia actividad pesquera, como contribución de dicho sector a la sostenibilidad de la pesca. Es una apuesta por un modelo de economía circular, para que el residuo pase de ser un problema a una oportunidad. Y es que, además de recoger los deshechos de la actividad pesquera, también se aborda su reciclaje.



Con este proyecto se benefician 1.500 barcos de la flota andaluza y los 25 puertos pesqueros, que comercializan en las lonjas andaluzas en torno a 200 toneladas diarias de pescado y mariscos, y consumen unas 180 toneladas de combustible al día.



Una muestra inequívoca del firme compromiso de todos los agentes implicados en el mar y la economía azul para la lucha contra la crisis climática y sus efectos fue la firma del Protocolo General de Actuación del proyecto 'Ecomares' para la limpieza y sostenibilidad de las costas andaluzas, para controlar de forma sostenible la gestión de residuos que genera la actividad pesquera, incluidos los que están en los fondos marinos.



Jesús Peregrín Mula. Bandera de Andalucía a los Valores Humanos Nacido en Pulpí en el año 1926, Jesús Peregrín fue ordenado sacerdote el 26 de junio de 1960. En 1966 fundó el movimiento juvenil ECAS (Equipo de Cristo Amor Sembraras) en los colegios La Salle, Escuela de Formación y la Universidad Laboral, que se extendió por todos los centros y parroquias de Almería, con grupos también en Granada y Sevilla, llegando a tener más de 50 grupos semanales.



A partir de 1985, año en que es nombrado delegado de Misiones, visita 12 como Perú, Zimbabue, Togo, Burkina Faso, Indonesiao India, hasta que en 2003, debido a su edad, es relevado de su misión por el Obispo.



En 2004 inicia la Fundación Jesus Peregrín, estando en la actualidad a sus 94 años, al frente de la misma, como presidente. En la misma ha desarrollado más de 300 proyectos de cooperación en 50 países, donde se han invertido varios millones de euros, que han beneficiado a millones de personas de los países más empobrecidos del planeta.



En la actualidad el proyecto más emblemático es el Colegio Padre Zegri Ciudad de Almería en Angola para 3.000 niños, en construcción, así como varios comedores escolares, residencias de estudiantes, pozos, viviendas, hospitales, asilos, talleres de costura, piscifactorías, becas para estudiantes o apadrinamientos.



José María Rossell Recasens - Grupo Hoteles Playa, S.A. - Senator Hotels & Resorts y Diego García Molina, presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Almería (ASHAL), a título póstumo. Bandera de Andalucía en reconocimiento a la especial trayectoria José María Rossell Recasens José María Rossell fundó en 1967 una pequeña empresa familiar en Garrucha, que ha evolucionado hasta convertirse en la gran cadena hotelera consolidada que es hoy, formada por 40 establecimientos, vacacionales, urbanos y edificios de apartamentos, con un total de más de 9.000 habitaciones, repartidos por Andalucía, Valencia, Madrid, Cataluña, Islas Baleares, Murcia y República Dominicana. Sin olvidar su capital más importante, sus más de 3.000 trabajadores.



Senator Hotels & Resorts es una empresa familiar con más de 50 años de trayectoria profesional que lo avalan como un grupo hotelero de confianza, solvente y de calidad.



Pero también Senator Hotels & Resort destaca por su acción social, aportando recursos humanos, técnicos o financieros a proyectos de desarrollo social en beneficio de la comunidad local, como muestra su compromiso por ayudar y apoyar a los colectivos como el Banco de Alimentos, la AECC, Cáritas o Cruz Roja.



En esta línea, en 2020 Senator Hotels & Resorts cedió a Cruz Roja su hotel en El Toyo para acoger a 70 familias de inmigrantes y las instalaciones de Diverhotel Odyssey Aguadulce al Servicio Andaluz de Salud de la Junta de Andalucía y a Cruz Roja Española para convertirlo en un Centro de Gestión Compartida para el aislamiento y tratamiento de los casos positivos de COVID-19 en personas inmigrantes llegadas a nuestras costas. Diego García Molina Ha sido presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Almería (ASHAL) , hasta su fallecimiento hace escasos días.



Nacido en Almería en 1967, era socio de la patronal hostelera desde el 19 de marzo de 2003. Desde mayo de 2010 formó parte de la directiva de esta organización, como representante del sector de bares y el 21 de marzo de 2013 asumió la presidencia. Desde ese instante y hasta la fecha, ha sido confirmado en su cargo por la unanimidad de los electores en cada uno de los procesos internos a los que ha concurrido.



García es y ha sido, uno de los hosteleros de raza de la provincia de Almería. Vinculado al sector desde su más temprana juventud, a los 18 años ya regentaba el Gloria Bendita en el puerto deportivo de Aguadulce, era heredero de un extraordinario amor por el servicio a los demás que sus progenitores ya demostraron en los distintos establecimientos de los que han sido promotores, propietarios y gestores, con participación directa en ASHAL desde 1980. Su segunda pasión profesional, la comunicación audiovisual, quedó relegada a un segundo plano por su compromiso con ese legado familiar que ha llevado a establecimientos como el Portón de la Bahía o Building a ser incuestionables referentes hosteleros en la capital.



Su entrega a la familia hostelera y personal, han sido junto a su oficio el motor que le llevaron a ponerse al frente de una organización que ha presidido con una innegable ilusión y generosidad por el bien común.



