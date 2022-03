Almería Estos son los ayuntamientos de Almería dispuestos a acoger ucranianos jueves 17 de marzo de 2022 , 18:06h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Subdelegación informa al resto de administraciones del Plan de Acogida diseñado por el Gobierno de España para atender a los refugiados ucranios

El subdelegado del Gobierno, Manuel de la Fuente Arias, ha convocado hoy al resto de administraciones –Junta de Andalucía, Diputación provincial y municipios de más de 20.000 habitantes- para informar sobre el Plan de Acogida para personas desplazadas procedentes de Ucrania diseñado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, así como del resto de iniciativas que ha impulsado el Gobierno de España para atender la crisis de refugiados provocada por la invasión rusa en Ucrania. El encuentro ha tenido un carácter meramente informativo, ya que la próxima semana se constituirá una comisión provincial que abordará, en su conjunto, todo lo referente a la atención de los refugiados ucranios. En el mismo, que se ha celebrado por vía telemática, han participado la delegada del Gobierno en Almería, María Isabel Sánchez, la diputada de Bienestar Social, Igualdad y Familia de la Diputación Provincial de Almería, Ángeles Martínez y representantes de los ayuntamientos de Almería ciudad, Níjar, Roquetas, El Ejido, Vícar y Adra. Por su parte, el subdelegado ha estado acompañado por el jefe de la Dependencia provincial de Trabajo e Inmigración, Antonio Hernández Chicote. En la reunión, De la Fuente ha explicado el marco normativo que rige la atención de los refugiados ucranios –la Directiva de Protección Temporal aprobada en 2001 y nunca aplicada hasta ahora- y ha informado sobre la tramitación de las solicitudes de protección internacional a ciudadanos procedentes de Ucrania que ya se realizan en la Comisaría principal de Policía Nacional. El subdelegado del Gobierno ha insistido en la importancia de coordinar las distintas iniciativas solidarias que se están produciendo, con el único fin de que no se generen situaciones indeseadas con las personas que buscan refugio y ha recordado que, en Almería, la única entidad responsable en la gestión de refugiados es Cruz Roja. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

