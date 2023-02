Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Deportes Estos son los ganadores de la "Carrera del Fuego" domingo 19 de febrero de 2023 , 09:35h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Organizada por la Asociación Deportivo-Cultural de Bomberos de Almería, esta segunda edición ha incluido la modalidad de carrera reservada para bomberos profesionales con su equipo de intervención Ayuntamiento de Almería y Diputación de Almería colaboran en la organización de esta prueba que, en su vertiente solidaria, se ha celebrado en favor de la Fundación URA CLAN La II edición de la ‘Carrera del Fuego’, organizada por la la Asociación Deportivo-Cultural Bomberos de Almería, con la colaboración del Ayuntamiento de Almería, Diputación Provincial y de diferentes firmas, ha reunido hoy en las calles del centro ciudad y Casco Histórico a 1.300 participantes, alentados en todo el recorrido por cientos de almerienses que han aplaudido el paso de los corredores. La prueba, como parte de las actividades que acompañan la celebración del patrón, San Juan de Dios, el 8 de marzo, ha contado este año con la novedad de la participación de hasta cuarenta bomberos profesionales, algunos llegados de otras provincias, en la categoría B5k, disputando la prueba en la distancia de 5 kilómetros y ataviados con el traje de intervención, lo que supone un peso añadido en carrera de entre ocho y diez kilos. Además, la Carrera del Fuego se ha visto acompañada en parte del recorrido, particularmente por las zonas más emblemáticas del Casco Histórico, de antorchas de fuego, realzando la espectacularidad de una carrera que se celebra en horario vespertino. Bomberos de Almería, de la provincia, grandes y pequeños, gente de todas las edades, han participado en esta competición, que se podía disputar en la modalidad de 5 y 10 kilómetros y que cuenta además con un carácter solidario, este año en favor de la Fundación URA CLAN de rugby. Previamente a la salida de la carrera, en la Plaza de las Velas, la concejala de Seguridad y Movilidad, María del Mar García Lorca, ha felicitado esta iniciativa y la participación de casi 1.300 corredores, “una prueba con la que el Cuerpo de Bomberos de Almería, a través de su Asociación Deportivo-Cultural, busca una mayor interrelación con la ciudadanía, haciendo partícipe a esta de su trabajo y encontrando precisamente en ella todo el respeto y aprecio que la ciudad tiene a los bomberos, como una vez más hoy se ha demostrado apoyando la celebración de esta carrera”. El diputado de Promoción Económica e Iniciativas Europeas, Francisco Álvarez, se ha mostrado muy orgulloso de ver la evolución que ha experimentado esta carrera: "Es una prueba que fomenta la actividad física, los hábitos de vida saludables y que acerca a los bomberos a toda la sociedad. Consolida a la provincia y su capital como un paraíso para el deporte más popular y que podamos disfrutar de él con competiciones de calidad. Felicito al Ayuntamiento de Almería y al Cuerpo de Bomberos por la organización de esta carrera que siempre contará con nuestro apoyo dede la Institución". Francisco Bretones, Jefe del Servicio de Extinción de Incendios, Salvamento y Protección Civil, ha explicado que “esta es una más de las actividades que el Cuerpo, a través de la Asociación, organiza en el marco de la celebración de nuestro patrón, organizada en su caso para fomentar la práctica deportiva y acercar el servicio que prestamos a la ciudadanía. Estamos muy satisfechos por la acogida que ha vuelto a tener este año la celebración de esta prueba”. Por su parte, el presidente de la Asociación de Bomberos de Almería, José Ramón Sánchez, se congratulaba igualmente de “la respuesta de los almerienses y la ciudad participando en este evento, superando las cifras del año pasado. Lo que buscamos con esta carrera es hacer de ella un evento social y creo que, por la respuesta de estas dos ediciones, el objetivo que nos propusimos con su puesta en marcha se viene consiguiendo. Este año, además, incorporando una modalidad muy atractiva también para quienes siguen la carrera por el recorrido: bomberos profesionales que corren con los equipos de intervención”. Durante la tarde y en los prolegómenos de la salida, participantes y el público en general han podido disfrutar de la exposición de vehículos y material del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento dispuesto en la Plaza de las Velas, escenario también al término de la carrera y tras entregarse los premios de esta edición de un concierto ofrecido por el grupo Los Vinilos, fin de fiesta a una carrera que ha cumplido con creces los objetivos de su organización. La carrera y sus ganadores En la prueba de los 10 kilómetros el triunfador, en la general y en categoría Masculina, el ganador de la prueba ha sido Youness Belyamna, con un tiempo de 00:34:02, seguido de Juansa Díaz Cuellar, con 00:35:12, y, tercero, Miguel Mudarra Sánchez, con 00:37:06. En Mujeres, la ganadora ha sido Noemí Cabezas Alhama, con 00:44:44; segunda, María Escudero Vaca, con 00:45:01; y, tercera, Virginia Vilches Navarrete, con 00:45:44. Respecto a los 5 kilómetros, el ganador, en la general y en Hombres, ha sido Alejandro Estévez Martín, con 00:17:13; segundo, Francisco González García, con 00:17:17; y tercero, José María Leiva, con 00:17:36. En Mujeres, la ganadora ha sido Isabel Martínez Ortíz, con 00:20:51; seguida de Cristina García Castillo, con 00:21.01; y la tercera, Laura Cazorla Galera, con 00:22:22. En la categoría B5k (traje de intervención), el primer clasificado ha sido José Alberto Ramírez, con un tiempo de 00:19:56; segundo ha sido Amadro Galdón Díaz, empleando un tiempo de 00:21:05; en tercera posición ha cruzado la meta Pedro Paulino Ramos Rodríguez, con un crono de 00:22:05. Con salida en Reina Regente, junto a la Plaza de Las Velas, los participantes de la prueba han transitado por Paseo de Almería, Navarro Rodrigo, Obispo Orberá, Puerta de Purchena, calle Granada hasta Avenida de Vilches, en sentido ascendente, hasta la circunvalación de Plaza de Toros, calle Tomas Bretón, Alfarerías, Conde de Villamonte, Paseo de la Caridad, hasta Plaza del Quemadero, Regocijos, Plaza del Carmen, Antonio Vico, Jorge Juan, Pósito, Toledo, Luna, Viña, Almanzor, Cruces Bajas, Santa María, Plaza San Antón, San Juan, Santa Cruz, Parque Nicolas Salmerón y alcanzado nuevamente Reina Regente, donde se ha establecido también la meta. 