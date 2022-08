Almería Ampliar Estos son los personajes más populares de Almería domingo 07 de agosto de 2022 , 06:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Aparecen David Bisbal y Manolo Escobar, pero también Nicolás Salmerón, y solo un par de políticos actuales del PP frente a más de una decena de socialistas vivos, muertos y retirados, pero no activos Una aplicación implementada sobre Google Maps geolocaliza en su lugar de nacimiento los personajes más populares del mundo, y si echamos un vistazo al mapa de España, los nombres que sobresalen con letra de mayor tamaño, lo que supone un trascendencia superior, son los de Miguel de Cervantes, Francisco de Goya, Luis Buñuel, Antonio Gaudí, Joan Miró, Hernan Cortés, Isabel I de Castilla… pero también los andaluces Séneca, Velázquez, Picasso o Federico García Lorca. A ese nivel es posible ver en un tamaño algo menor a Paco de Lucía o Rafael Alberti. La interfaz es minimalista, y presenta un pequeño menú en la parte superior izquierda y el globo terráqueo virtual. El usuario puede navegar por este mapa de la forma más simple posible, como un Google Earth, e ir ampliando, ampliando, y ampliando hasta el nivel local. Su autor es Tjukanov, quien explica en su perfil de Twitter que usa datos de un estudio publicado por la revista Nature recopilada por investigadores de universidades de todo el mundo, incluyendo la Universidad de Columbia o el Laboratorio de Evaluación Interdisciplinaria de Políticas Públicas de Francia Los personajes incluidos en el mapa abarcan prácticamente todas las figuras existentes del 3.500 a. C al 2018 d.C. Yendo al caso de nuestra provincia, en ese mismo punto del zoom se detallan a dos almerienses: Manolo Escobar y Encarna Sánchez, que serían. por tanto, loa más reconocidos,. Noticias de Almería ha indagado hasta el extremo, y así hemos encontrado a personajes del espectáculo como La Veneno o Nerea Camacho, el cantaor conocido como El Cabogatero, o los deportistas Salva Sevilla y Antonio Puertas, pero también están el Padre José María Rubio, el expresidente Nicolás Salmerón Alonso, Francisco Villaespesa, Agustín Gómez Arcos... pero también hay políticos actuales, como el alcalde de Roqueta de Mar, Gabriel Amat, o el exalcalde de Gádor, Eugenio Gonzálvez, el fallecido ministro de Cultura José Guirao, o el también exministro José Barrionuevo, o algunos retirados como Mabel Salinas, Carmen Ortiz o Rodrigo Sánchez Haro o Juan Jiménez Tortosa o Juan Callejón. También está Diego Clemente, que fuera director del PITA. También a ese nivel encontramos al periodista Carlos Herrera, al cadí e historiador Abu El Barakat de Velefique, el investigador José Morata, Abel Paz, José Artés de Arcos, Diego Ventaja, Josefina Samper, Francisco Cañada, Carmen Pinteño, Juan Arias Martínez, o Paco Marsó entre otros. No aparecen, y llama la atención, Carmen de Burgos o Antonio de Torres, pero tampoco el laureado empresario Paco Cosentino. Del mismo modo, en un repaso de los nombres políticos, es destacado que alrededor del 90% corresponden a personas del entorno socialista. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.