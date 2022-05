Deportes Estrenamos Power Horse Stadium sábado 07 de mayo de 2022 , 08:11h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia En el césped del Estadio de los Juegos Mediterráneos, donde los jugadores nos están haciendo vibrar con su juego y resultados, la UD Almería ha firmado un importante acuerdo de patrocinio con la firma de bebidas energéticas Power Horse, que se sumará al ‘namming’ del estadio, que se llamará ‘Power Horse Stadium- Estadio de los Juegos Mediterráneos’. El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, acompañado por el concejal de Deportes, Juanjo Segura, ha asistido a la firma del acuerdo, y ha manifestado que este patrocinio “ayudará a crecer al club en el plano deportivo y social, y eso es bueno también para la ciudad. Como alcalde de Almería reafirmo el compromiso de la ciudad con el club y la propiedad que tanto bien esta haciendo a Almería”. También ha asistido el presidente de la Diputación, Javier A. García, quien se ha mostrado convencido de que este acuerdo beneficiará al club, pero también a toda la provincia. El contrato de patrocino ha sido firmado entre el director general de la UD Almería, Mohamed El Assy, y el director general y accionista de Power Horse, Salvatore Caizzone. Ambos han mostrado su satisfacción porque este acuerdo supone un impulso para el club en el objetivo de alcanzar lo más alto del fútbol español y europeo. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.