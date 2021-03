Estudiantes de la UAL ganan el concurso internacional de ideas ‘Hunger4Innovation'

sábado 27 de marzo de 2021 , 13:12h

Un equipo formado por 5 estudiantes se ha impuesto con una idea denominada ‘Sinergia', que ayudará a la multinacional Cosentino a entrar en la economía circular, profundizando así con el compromiso de sostenibilidad de la empresa









Estudiantes de la UAL se han impuesto a más de 100 jóvenes talentos universitarios (Post-millenials/Generación Z) que han participado en el concurso internacional ‘Hunger4Innovation', un programa de innovación que les permite conectar con compañías líderes (corporates), provenientes de diferentes sectores. El objetivo principal de este concurso es generar soluciones innovadoras para ayudar a combatir los retos potenciales a los que el mundo y la sociedad se enfrentan actualmente.



La cuarta edición ha contado con la participación de las empresas Cosentino, Sener y Suez, las cuales han planteado retos reales a estudiantes de universidades de toda España, que han buscado una solución innovadora en 24 horas, creando un ambiente empresarial real en el que mostrar sus habilidades a empresas que buscan captar jóvenes talentos y dar oportunidades laborales.



Los ganadores de esta edición han sido cinco estudiantes de la Universidad de Almería que han presentado la idea ‘Sinergia', con la que ayudarán a la multinacional Cosentino a entrar en la economía circular, profundizando así con el compromiso de sostenibilidad de la empresa.



El equipo de la UAL está formado por Jorge Arranz, responsable de Márketing y estudiante de tercero de Marketing; Ariadna Fernández, embajadora del proyecto y estudiante de tercero de Economía; José Eduardo Rodríguez, responsable de Sostenibilidad y estudiante de tercero de Derecho + ADE; José Gabriel del Toro, responsable de Operaciones y estudiante de cuarto de ADE, y Jesús Adrián Martínez, responsable financiero y graduado en Derecho + ADE.



‘Sinergia' ha sido su idea ganadora. Un proyecto que sirve como un buen complemento para la línea Silestone Eco y como otra variante más de la filosofía empresarial que permite profundizar con el compromiso de sostenibilidad de la firma. Esta idea busca el reaprovechamiento del producto vendido renovando la imagen del producto para crear uno nuevo eliminando los residuos.



“Nos conocimos hace un par de años y nos inscribimos en la Delegación de Estudiantes de Empresariales. Todos tenemos intereses parecidos y allí empezamos a contactar con gente, a hacer ponencias e interesarnos por el mundo más cercano al trabajo, y más alejado de la teoría que se da en la Universidad", explica José Eduardo Rodríguez, para quien la clave de ganar ha sido la unión. “Un grupo por muy bueno que sea si no está unido no va a llegar lejos y creo que es lo que nos hizo ganar este concurso".



La ambición de este grupo es lo que les llevó a inscribirse en este concurso, tal y como señala Ariadna Fernández. “Decidimos participar en el concurso porque somos personas ambiciosas y cuando nos enteramos de que iba a tener lugar no dudamos en participar".



Tras conocer el reto que les presentó Cosentino, el grupo comenzó a trabajar sin descanso en su idea. “Empezamos a desarrollar el trabajo a las 9 de la mañana cuando nos comentaron de qué iba a ser el trabajo y la empresa con la que íbamos a trabajar. El hecho de encontrarnos con una multinacional almeriense como es Cosentino es algo que nos motivó el doble para la realización del trabajo. Nos daban 24 horas para desarrollar un proyecto con la mayor agilidad y rapidez que pudiésemos. Terminamos a las 10 de la mañana del día siguiente", explica Jorge Arranz.



Poco pueden contar sobre ‘Sinergia', su idea ganadora, “porque se guardan las reservas de uso. Pero nuestra clave fue hacer algo que fuese viable económicamente, algo sencillo que no tuviera mucho gasto y, a su vez, un proyecto social", indica José Gabriel del Toro. En este proyecto plantearon un sistema de reutilización de materiales de Cosentino haciendo productos nuevos a partir de ellos. “El sistema es sencillo, no necesita mucha maquinaria, de forma que para la empresa es de fácil aplicación. Queríamos que la idea tuviera viabilidad económica, fuera fácil de ejecutar y, a su vez, tuviera un fin social en cada región en la que Cosentino se mueve".



Por su parte, Jesús Adrián Martínez, se ha mostrado emocionado por la consecución de este premio. “Es como estar en un sueño. Ganar con una empresa de la provincia con un proyecto que nos permite generar valor, reduciendo desperdicios de insumos a la producción y reconvertirlos en algo mejor, es algo maravilloso. Estamos muy felices. Tengo un equipo de 10".



Este concurso permite a los estudiantes adquirir nuevos conocimientos y poner en práctica habilidades como el liderazgo, trabajo en equipo, visión estratégica y modelos de negocio. ‘Hunger4innovation' conecta a jóvenes talentos universitarios poseedores de una mentalidad fresca, creativa y adaptada al entorno digital actual, junto con empresas líderes caracterizadas por su gran experiencia, conocimiento y recursos, facilitando esta combinación potencial para poder crear ideas y soluciones innovadoras que permitan luchar y superar los retos mundiales a los que nos enfrentamos hoy.



El equipo de Hunger4innovation, compuesto por jóvenes emprendedores, pone en marcha esta iniciativa cada año con la visión de impulsar una cultura y un ecosistema de innovación que posicione al mercado español como líder en el actual entorno digital, y así poder superar los retos globales a los que se enfrenta nuestra sociedad.