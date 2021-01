Sucesos Ampliar Evacuan a un joven intoxicado en el incendio de una vivienda en El Ejido lunes 25 de enero de 2021 , 08:04h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Un joven de 19 de años de edad ha tenido que ser evacuado la madrugada de este lunes tras resultar intoxicado por inhalación de humo y sufrir quemaduras de carácter leve en una de sus manos en el incendio de una vivienda en la locali - dad almeriense de El Ejido, según informa Emergencias 112 Andalucía, servicio adscrito a la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior. El fuego se ha declarado sobre las 00:10 horas, cuando los vecinos han alertado al centro de coordinación de emergencias de la Junta de que había llamas en una casa de dos plantas ubicada en la calle Alonso de Covarrubias. El siniestro ha afectado a una habitación de la segunda planta y el resto del inmueble ha resultado afectado por humo. Los servicios sanitarios de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES) han trasladado al afectado al hospital de Poniente. En el siniestro han colaborado, además, efectivos de Bomberos del Con- sorcio del Poniente, Cuerpo Nacional de Policía y Policía Local. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

