Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Deportes Ampliar Éxito de la “Street Tenis” de La Mojonera martes 13 de diciembre de 2022 , 09:26h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Más de 150 personas pasaron por las pistas de minitenis habilitadas en la carpa del recinto ferial de La Mojonera para divertirse practicando tenis El Club de Tenis La Mojonera organizó en el día de ayer una jornada de “Street Tenis” en el marco de las actividades navideñas que está desarrollando el Ayuntamiento de la localidad con motivo de las fiestas navideñas. Desde las diez de la mañana y de forma ininterrumpida hasta las seis de la tarde, más de ciento cincuenta personas, la mayoría menores de edad desde los tres años, pasaron por las pistas de minitenis habilitadas por el Club de Tenis La Mojonera en la carpa del recinto ferial de la localidad para divertirse practicando tenis. El cambio de ubicación de última hora por la climatología adversa no impidió que los numerosos tenistas de todas las edades quisieran disfrutar del deporte del tenis. Todos los participantes recibieron sabios consejos de los voluntarios del Club además de recuerdos, diplomas, etc… finalizando la jornada con un sorteo de material de tenis valorado en ciento ochenta euros. La actividad que hizo las delicias de los participantes y del público que les acompañaba no hubiera sido posible sin la implicación de los voluntarios del Club de Tenis La Mojonera, del impulso del Área de Deportes y del Área de Cultura del Ayuntamiento de La Mojonera y de los patrocinadores del Club, en especial de Argenta Seeds, Frutas Rocalla, Plamarmotor, Publiser 2005, Infinita Ópticos, Abonos Fernando González Navarro y Anaís Foto Arte. El presidente del Club, David Domínguez, monitor nacional de la RFET y director de la escuela de tenis del Club de Tenis La Mojonera valoró muy positivamente la actividad cuyo objetivo era promocionar la práctica del tenis en la zona, objetivo conseguido pues participaron jóvenes tenistas de las localidades de Vicar, Roquetas de Mar y El Ejido. Esta semana se traslada a la ciudad de la raqueta en Madrid para la obtención de la titulación Europea e Internacional del Registro Profesional de Tenis a cargo del referente mundial en este deporte Luis Mediero. Por su parte desde el Ayuntamiento de La Mojonera se ha agradecido el trabajo del Club que permitió que durante toda la jornada muchas personas pudieran pasar un rato divertido y saludable en la localidad, donde tuvieron además la oportunidad de visitar los puestos del mercadillo navideño y disfrutar de la actuación de los grupos de baile y la zambomba que cerró la jornada. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

