Éxito en el primer día del puesto de vacunación contra el COVID-19 en la UAL

lunes 13 de septiembre de 2021 , 14:45h

La organización se ha mostrado sorprendida por la buena acogida de esta iniciativa que busca la llamada 'inmunidad de rebaño' de la comunidad universitaria. En solo una hora unas 20 personas han recibido una dosis de Pfizer







Decenas de personas se han acercado este lunes, 13 de septiembre, a la Sala Bioclimática de la Universidad de Almería para recibir una dosis de la vacuna de Pfizer contra el COVID-19. En tan solo una hora ya eran 20 las personas vacunadas. Un dato que ha sorprendido a la organización, el Vicerrectorado de Deportes, Sostenibilidad y Universidad Saludable de la UAL.



"Ha habido cierta sorpresa porque tenemos seis sesiones previstas: para hoy una, el miércoles otra y la semana que viene cuatro más, de mañana y tarde. Y resulta que no esperábamos esta respuesta el primer día. No ha ido mal. Ha pasado un poco más de una hora y ya han pasado 20 personas, lo cual, teniendo en cuenta que con más de 12 años se supone que estarían vacunados, significa que la iniciativa está teniendo muy buena respuesta. Esperamos más en los próximos días", ha destacado Javier Lozano, vicerrector de Deportes, Sostenibilidad y Universidad Saludable.



En cuanto al perfil de los vacunados este lunes, el vicerrector ha explicado no conocer la situación de cada uno, pero que pueden ser tanto personas que ya hayan pasado el COVID-19 y estuvieran esperando su dosis de recuerdo correspondiente, escépticos o despistados. "Negacionistas no habrá venido ninguno, pero aprovecho para decirles que no pasa nada, al revés, es bueno para ellos y para toda la sociedad porque esto es salud pública".



La Universidad de Almería es pionera en Andalucía en establecer un punto de vacunación en su campus. "Fue una idea que nos surgió la semana pasada y rápidamente nos pusimos en contacto con los responsables de Sanidad de la Junta de Andalucía, en la delegación de Almería, y lo tomaron con una receptividad absoluta (aprovecho para agradecerles esta colaboración). Preparamos el sitio, la canalización de personas y las necesidades que requería. Y estamos muy satisfechos".



El objetivo de esta iniciativa es "conseguir el 85-90 por ciento de vacunamos en la UAL. Con esta cifra creemos que la famosa 'inmunidad de rebaño' se puede conseguir con esos números. Vamos a ver si se consigue", ha señalado el vicerrector.



Por último, Javier Lozano ha lanzado un mensaje animando a la vacunación. "Animo a aquellas personas que aún no lo hayan hecho a que por favor se vacunen. Hay seguridad, hay cierta garantía, la máxima posible puesto que el riesgo cero no existe. Necesitamos de todos, la vacunación de todo el mundo, porque es la única manera de que esta pesadilla (que llevamos ya 18 meses con ella) seamos capaces de superarla".



La de hoy ha sido la primera jornada de vacunación pero está previstas más citas los días 15 de septiembre, en horario matinal (de 10 a 13 horas); y los días 20 y 22 de septiembre en turnos de mañana y tarde (de 10 a 13 y de 16 a 19 horas).



Las personas interesadas podrán dirigirse a la Sala Bioclimática del Edificio Departamental de Ciencias de la Educación (Edificio A), sin necesidad de pedir cita.