Capital Expertos afirman que Almería puede convertirse en referente en sostenibilidad jueves 08 de septiembre de 2022 , 19:40h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Juan José Alonso ha presentado el coloquio, donde han participado los catedráticos de la UAL Juan Carlos Gázquez y José Ángel Aznar, y la responsable de Calidad de Campojoyma, Pilar Rodríguez El Ayuntamiento de Almería ha organizado un webinar sobre Economía Local y Sostenibilidad, enmarcado en la Agenda Urbana 2030, con el objetivo de analizar de la mano de expertos las pautas a seguir para avanzar en esta materia. En el coloquio, emitido hoy en directo en la página de Facebook municipal, los participantes han coincidido en que Almería puede convertirse en un referente en sostenibilidad siguiendo los pasos marcados por el sector agrícola. El webinar ha contado con la bienvenida del concejal de Presidencia, Planificación y Función Pública, Juan José Alonso, y han intervenido el catedrático de Marketing de la Universidad de Almería, Juan Carlos Gázquez, el catedrático de Desarrollo Sostenible y Economía Circular de la UAL, José Ángel Aznar, y la responsable de Calidad de Campojoyma, Pilar Rodríguez, empresa almeriense que es líder en la producción de hortalizas ecológicas en España. En su presentación, Alonso ha afirmado que “la sostenibilidad es el único camino para el desarrollo de la sociedad, y desde el Ayuntamiento de Almería estamos adoptando medidas, a través de la Agenda Urbana 2030, para crear una ciudad más sostenible, amable e innovadora”. Una frase que continúa asegurando que “la Agenda Urbana es un documento estratégico que trata de abanderar una nueva visión del urbanismo, basado en la ordenación del territorio, la sostenibilidad ambiental, la movilidad, la cohesión social y la economía urbana. Nuestro Plan de Acción Local incluye un total de 55 iniciativas”. Y ha concluído aseverando que “Almería está a la cabeza en España en este nuevo movimiento que avanza hacia la sostenibilidad en las ciudades, siendo seleccionada por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, como municipio piloto para el desarrollo de la Agenda Urbana”. El valor del comercio local En el diálogo generado en el webinar, el catedrático Juan Carlos Gázquez ha explicado los beneficios de la economía local, asegurando que “el comercio local aporta valor social. Los dueños son ciudadanos de la misma ciudad y el beneficio se reinvierte, hay un flujo local. Además, el comercio online necesita una logística del fabricante al consumidor final que impacta en la huella ecológica, y el nivel de contaminación es mayor que el comercio local”. Por último, el catedrático destaca que “el comercio local genera vida en la ciudad y sensación de seguridad”. El futuro del comercio local, según Gázquez, se debe mover por cuatro dimensiones: “primero, adaptarse al comportamiento del consumidor. Necesita digitalizarse y trabajar a fondo la venta online; segundo, no puede competir en precio por lo que debe diferenciarse y especializarse; tercero, mejorar la formación de los responsables del comercio local, especialmente en dirección de empresas, marketing y atención al cliente. Desde la Universidad de Almería queremos proporcionar esa formación al entorno social; y cuarto, necesita el apoyo de las administraciones públicas, local y nacional, por ejemplo en la estructura social de las ciudades”. Economía circular Por su parte, Pilar Rodríguez ha explicado el trabajo que realizan desde hace varios años en Campojoyma para convertir los envases de toda la cadena, desde producción al lineal del supermercado, en plástico cero, es decir, biodegradable o compostable. La responsable de Calidad de la empresa almeriense bio afirma que “nuestra gran apuesta es el plástico cero. Inicialmente se hablaba de plástico biodegradable. El problema de la degradación de estos materiales es que es más lenta que la piel del producto. Por eso, tras un exhaustivo proceso de I+D hemos encontrado la solución: mallas fabricadas con celulosa de madera de haya, fabricadas en Austria. Esta malla sí tiene la misma vida útil que la piel del producto y pueden ir al contenedor de residuos orgánicos, con un proceso de degradación más rápido, y, por tanto, igual que la piel de la fruta o la hortaliza”. Además, ha explicado que “Campojoyma es una empresa fundada por Francisco Jesús Montoya Sánchez en el año 2004, que quiere ir más allá en la agricultura ecológica, con prácticas biodinámicas. Porque queremos convertir nuestros fincas en auténticos ecosistemas de vida”. Por último, José Ángel Aznar ha asegurado que “la economía circular es un cambio de paradigma y también una oportunidad. Pasar del concepto ‘extraer usar y tirar’, al de minimizar la extracción de productos naturales, alargar su vida útil y minimizar residuos. Es unir dos aspectos claves de la empresa: crecer y cuidar el medio ambiente”. Para el catedrático, la economía circular es “una oportunidad para Almería. Para una provincia con problemas de recursos hídricos y de progresión de la erosión, la economía circular es una buena solución”. Y ha puesto de ejemplo “la agricultura intensiva de Almería, donde somos un referente en toda Europa en muchos aspectos y también en economía circular”. José Ángel Aznar concluye que “se trata de un modelo hecho y protagonizado por los propios agricultores. Es un modelo resiliente y enraizado en la provincia”. Los expertos consideran que la sostenibilidad debe ser compartida por las empresas, administraciones y también el consumidor: “Debe haber un cambio de mentalidad, y no sólo mirar el precio, sino también valorar las empresas que contribuyen a cuidar el medio ambiente”, afirma José Ángel Aznar. El moderador, el periodista Antonio Verdegay, terminaba el acto afirmando que “la sostenibilidad no es una tendencia o moda, es el único camino para la sociedad. Si la década pasada estuvo marcada por la transformación digital, los próximos años estarán protagonizados por la sostenibilidad”. El webinar, celebrado esta mañana, se encuentra subido en Facebook.com/aytoalm donde se puede ver completo, y es el broche a la campaña del Ayuntamiento de Almería denominada ‘Pasea por el comercio y la hostelería local. Es saludable. Es sostenible’, con la que el Consistorio ha querido potenciar dos objetivos de la Agenda Urbana, el número 5, que se titula “Favorecer la proximidad y la movilidad sostenible” y el número 7, “Impulsar y favorecer la economía urbana’. Una jornada en el Teatro Apolo para los comerciantes y asociaciones de vecinos, diseño de materiales específicos, paseos saludables, contenidos digitales y este webinar han conformado esta campaña de sensibilización. La Agenda Urbana Almería 2030 que está desarrollando el Ayuntamiento de Almería se financia a través de los fondos Next Generation de la Unión Europea que gestiona el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.