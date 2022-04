ANDALUCÍA Ampliar Expertos de Andalucía analizan la utilización sostenible de los acuíferos facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Este órgano, contemplado en el Pacto Andaluz por el Agua, cuenta con la participación voluntaria de investigadores de todas las universidades andaluzas, del CSIC y del IGME

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, a través de la Dirección General de Planificación y Recursos Hídricos, ha constituido recientemente en Málaga el Panel de Expertos en Aguas Subterráneas. El órgano, coordinado por el catedrático de Hidrogeológica de la Universidad de Málaga, Bartolomé Andreo, contará con la participación voluntaria de investigadores de todas las universidades andaluzas, así como del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y el Instituto Geológico y Minero de España (IGME). El objetivo de este Panel de Expertos, constituido en cumplimiento de una de las medidas más apoyadas del Pacto Andaluz por el Agua, es asesorar a la administración autonómica compartiendo experiencias de éxito en la gestión de las aguas subterráneas, con especial énfasis en las cuencas intracomunitarias andaluzas. Con esta iniciativa, la Junta quiere profundizar en el estudio, la protección y la utilización de las aguas subterráneas de forma sostenible. En esta primera sesión constitutiva, han participado investigadores de las universidades de Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Pablo de Olavide (Sevilla); así como del CSIC y el IGME. En esta misma línea de colaboración y participación, la administración ambiental ha indicado que, en próximas sesiones, el órgano estará abierto a todas aquellas personas que quieran aportar sus conocimientos científicos y técnicos. Algunos de los temas que se han abordado en esta primera reunión han sido: Recursos disponibles ante la situación de excepcional sequía; Técnicas contrastadas para control de aguas subterráneas (digitalización de la gestión del agua); Técnicas contrastadas de recarga de acuíferos, (con especial atención en caso de aguas procedentes de tratamientos secundarios o terciarios de depuradoras); Técnicas o procedimientos para el control de la contaminación difusa; Planes de recuperación de acuíferos y experiencias de gobernanza; Acuíferos compartidos; Prevención de la intrusión marina y desalación próxima a acuíferos costeros. En la actualidad, los principales problemas que afectan a las aguas subterráneas están relacionados con el estado del nivel de los acuíferos y la calidad de sus aguas, lo que puede afectar de manera negativa a los ecosistemas y a las aguas superficiales. Durante todo el año 2022, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) quiere poner el foco de atención en las aguas subterráneas para “hacer visible lo invisible”, y es que el efecto de estas aguas se aprecia en todas partes. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

