Deportes Fallece el joven jugador Raúl Martínez del Español de El Alquián tras sufrir un accidente de tráfico sábado 13 de noviembre de 2021 , 15:00h







El club deportivo Español de El Alquián de Almería ha informado que el joven jugador Raúl Martínez ha fallecido durante la mañana de este sábado tras haber sufrido un grave accidente en la noche del viernes.



Así lo ha detallado el club en un comunicado en el que ha lamentado la triste muerte del jugador, una "persona ejemplar dentro y fuera del campo".



"Desde nuestro club con nuestro presidente Pedro Soler a la cabeza mandamos nuestro más sincero pésame a la familia y allegados. Llegó esta temporada a defender nuestros colores, llegando a debutar con el Senior por su gran trabajo y dedicación. DEP Raul, siempre en nuestro corazón", ha indicado la institución deportiva.

