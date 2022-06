Opinión Faltan tres días Juan Carlos Pérez Navas Más artículos de este autor Por jueves 16 de junio de 2022 , 08:46h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Quedan tres días para que los andaluces y andaluzas vayamos a las urnas a decidir el futuro de nuestra tierra en uno de los momentos de crisis más pronunciados de los últimos tiempos. Hay mucho en juego. Andalucía recibirá una extraordinaria financiación procedente de los Fondos de recuperación que se han de poner a disposición de las personas y de los servicios públicos. Eso es mucha responsabilidad y no todo el mundo está a la altura. Moreno Bonilla ha dado sobradas muestras de que la gestión de nuestra comunidad autónoma se le queda grande. Durante los últimos cuatro años Andalucía ha recibido –según datos constatables del Ministerio de Hacienda- 22.000 millones de euros adicionales del Gobierno de España; una cantidad histórica. Lamentablemente, ese esfuerzo del Gobierno de Pedro Sánchez no ha tenido la repercusión deseada. Ni por asomo. ¿Qué ha gestionado el PP?, ¿ha cambiado a mejor nuestras vidas desde que gobierna Moreno Bonilla? Más bien al contrario. Hay más de 8.000 almerienses en lista de espera para la dependencia, el PP ha cerrado 182 aulas, hay muchos consultorios médicos que permanecen cerrados y qué decir de las listas de espera. En la provincia de Almería hay 3.500 personas esperando más de un año para una operación y existen otras 73.000 citas pendientes para ver a un médico especialista. Nos han engañado con el Hospital de Roquetas, con la Casa del Mar y han cerrado el hospital de la Cruz Roja, pero Moreno Bonilla se compromete a ponernos wifi gratis, esa es su gran aportación en materia sanitaria pública para Andalucía. El presidente y candidato a la reelección no sabe ni dónde tiene la mano derecha. Muy al contrario, los socialistas sí tenemos un plan. Adoptaremos todas las medidas necesarias para garantizar una atención sanitaria con un máximo de 48 horas en Primaria, dejaremos a cero las listas de espera en dependencia, reduciremos las ratios escolares e implementaremos la gratuidad de la educación de cero a tres años, además de crear un plan de primera oportunidad laboral para nuestros jóvenes, entre otros muchos beneficios que traerá a esta tierra un gobierno presidido por Juan Espadas. El PSOE supone el único voto útil para que Andalucía no pierda el tren de la recuperación con un proyecto en el que los pueblos y ciudades medias serán la base de esa Andalucía de vanguardia que queremos. Juan Carlos Pérez Navas PSOE 255 artículos @jcpereznavas Todos los firmantes Valora esta noticia 0 ( 0 votos)