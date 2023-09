Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital Ampliar Fase final de las obras de remodelación de la calle Magistral Domínguez sábado 16 de septiembre de 2023 , 12:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Con una inversión de casi 800.000 euros destinados a la mejora de urbanización e infraestructuras sobre la zona, la actuación certifica a día de hoy algo más de un sesenta por ciento en su grado de ejecución La concejala de Obras Públicas, Mantenimiento, Accesibilidad y Economía Azul, Sacramento Sánchez, ha visitado las obras, actualmente en ejecución, de remodelación y mejora de la calle Magistral Domínguez y su entorno, destacando la “importante transformación a nivel urbanístico que supondrá esta actuación”, incluida en el marco del Plan Cuatrienal 2020-2023 de Planes Provinciales. Con una inversión de 767.502,20 euros, importe por el que fueron adjudicadas estas obras, y un plazo de ejecución de diez meses, la ejecución de este proyecto incluye, además de la remodelación urbana de la zona, la renovación de redes de infraestructura. Una actuación que en su diseño y ejecución sigue la línea de otros proyectos similares ya ejecutados en el ámbito de Puerta Purchena, caso de las calles Antonio Vico, Pósito, Marcos y Cruces, entre otras. Las obras, cofinanciadas con aportación municipal de 546.152,95 euros y de Diputación por importe de 221.349,25 euros, “se encuentran ejecutadas aproximadamente en un sesenta por ciento”, como así ha verificado durante la visita a los trabajos la edil popular, fijando la previsible conclusión de las obras “para el mes de noviembre”. El ámbito principal de esta actuación engloba, además de Magistral Domínguez, las calles Ana Franco, El Pueblo, Sancho y Muley. Las actuaciones, de acuerdo al proyecto aprobado por el Ayuntamiento de Almería, se extienden además a la zona de encuentro de Magistral Domínguez con la calle Regocijos, Memorias y Cámaras, mejorando su actual fisonomía. También se actuará, aunque en menor medida, en la zona de la Avenida Pablo Iglesias limítrofe con la pequeña plaza existente entre esta calle y Magistral Domínguez. Obras de urbanización e infraestructura El objetivo principal de todas las actuaciones previstas pasa por convertir estas calles en espacios “más amables, donde los peatones sean los protagonistas principales”, ha explicado Sánchez, destacando en la consecución de este objetivo “la ejecución de plataformas únicas en las calles, sin bordillos y abarcando todo el ancho de la calle”. La concejala de Obras Públicas ha subrayado además la importancia que en esta actuación adquiere “la renovación de las redes de los servicios municipales existentes: abastecimiento de agua potable, saneamiento y alumbrado público”. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

