Capital Fernández-Pacheco entrega la medalla de alcalde a San José domingo 17 de octubre de 2021 , 10:19h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El primer edil participa en la bendición solemne de la imagen, obra de los imagineros murcianos Juan y Sebastián Martínez Cava, a cargo del obispo coadjutor, monseñor Antonio Gómez Cantero, en la Catedral Ramón Fernández-Pacheco ha entregado la medalla de alcalde a la imagen del patriarca San José, patrono, protector y custodio de la provincia de Almería. Lo ha hecho este sábado en la Catedral de la Encarnación en el marco de la bendición solemne de la imagen, obra de los imagineros murcianos Juan y Sebastián Martínez Cava, promovida por la Asociación de Fieles Providentia. Presidido por el obispo coadjutor de la diócesis, monseñor Antonio Gómez Cantero, el acta de cesión de la medalla ha sido rubricada tanto por el regidor como por el propio obispo y ha supuesto el colofón a una celebración solemne en honor de San José. “No es un acto individual, sino colectivo que representa a la Corporación municipal, pero también a los 200.000 almerienses que vivimos en la provincia de Almería y que encontramos en San José una nueva luz que guíe nuestro camino”, ha dicho el primer edil. En este sentido, el obispo coadjutor ha señalado que San José “es un ejemplo para todos nosotros por su humildad, sencillez y por ser un hombre justo” y ha pedido su protección “para los emigrantes, los refugiados, por las personas que tienen que sacar a su familia adelante, para nuestra provincia y para nuestra Diócesis. Tu imagen nos recuerda que no estamos solos”, ha dicho el prelado durante el acto, al que han asistido también los alcaldes de El Ejido, Adra, Olula del Río, Benahadux y Bayárcal, que han colaborado con esta celebración, además de numeroso público y el coro infantil Pedro Mena, del municipio abderitano. La Asociación de Fieles Providentia ha sido la responsable de liderar el proyecto que culminó con la Proclamación por parte del Papa Francisco de San José como custodio y protector de la provincia de Almería en el ‘Año Jubilar Josefino’, que conmemora el 150 aniversario de la declaración de san José como Patrono de la Iglesia Universal. Ahora, para finalizar el año jubilar, han entregado a la Diócesis de Almería esta talla única de los hermanos Martínez Cava, de la escuela imaginera de Murcia. Sobre la misma, su presidenta, María Gil, ha destacado “la ternura en la mirada de San José y el abrazo de acogida que nos invita a todos a aceptar la voluntad de Dios”. La diputada provincial Carmen Navarro, por su parte, ha agradecido a todas las personas, instituciones y a la Asociación de Fieles Providentia "haber hecho realidad este maravilloso proyecto y que la Diputación de Almería haya podido formar parte de él", y ha recordado que la muestra de la imagen de San José en el Patio de Luces de la Diputación Provincial ha sido un éxito de público "y muchos almerienses han sido partícipes de la proclamación de San José como custodio de la provincia, un hecho que nos llena de orgullo". Datos sobre la imagen: Altura: 2,3 metros

Anchura: 1,5 metros

Madera de Cedro, enlienzado y dorado con oro fino y policromada al óleo. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.