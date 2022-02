Almería Fernando Brea recibe la Encomienda del Mérito Civil por su dedicación lunes 14 de febrero de 2022 , 16:02h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha presidido el acto y ha felicitado al ex teniente fiscal de Almería por ejercer con “lealtad y rigor” la carrera fiscal durante más de 40 años Fernando Brea Serra, ex teniente fiscal de la Fiscalía de Almería entre 2006 y 2019, ha recibido hoy, de manos del delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández Peñalver, la Orden del Mérito Civil en su grado de Encomienda, en un acto celebrado en la Subdelegación del Gobierno en Almería. El galardón es, junto con la Real Orden de Isabel la Católica, una de las dos órdenes actualmente dependientes del Ministerio de Asuntos Exteriores y se concede en nombre de Su Majestad el Rey al objeto de “premiar aquellos comportamientos extraordinarios de carácter civil”. En el caso de Brea Serra, el reconocimiento llega por sus “méritos y encomiable dedicación como servidor público durante más de 40 años de ejercicio en la Carrera Fiscal”, como ha señalado el subdelegado, Manuel de la Fuente al inicio del acto. “Ejemplo de rigor y de honestidad a lo largo de su dilatada trayectoria profesional, nuestro galardonado ha prestado su servicio al Estado con una constancia ejemplar en el cumplimiento de sus deberes”, ha expuesto De la Fuente. El acto ha contado con la presencia del secretario de Estado de Memoria Democrática, de distintas autoridades civiles y judiciales y de familiares y amigos del galardonado. Por su parte, el delegado del Gobierno ha trasladado su enhorabuena al ex teniente fiscal destacando su “lealtad” y “rigor” en el ejercicio de la carrera fiscal durante más de cuatro décadas, hasta su jubilación a finales de 2019. “Comenzaste tu andadura profesional allá por el año 1976 coincidiendo con el inicio de nuestra etapa democrática, ni tan siquiera había visto la luz nuestra Constitución. Cuánto os debemos a personas que, como tú, especialmente en el ámbito de la justicia, fuisteis capaces de mostrarnos la senda de la democracia y nos ayudasteis a recuperar nuestros derechos”, ha resaltado Pedro Fernández en su intervención. Fondos europeos para modernizar la justicia Por otra parte, Fernández Peñalver ha recordado que el Gobierno de España está ocupado en el desarrollo de un ambicioso proyecto de modernización y transformación de la justicia, planificado en el Plan de Recuperación y que cuenta con 430 millones de euros para su implantación en el marco de los fondos europeos de recuperación. Andalucía ya ha recibido más de 4,3 millones de euros para iniciar su primera fase (la fase 0), en la que la digitalización es una parte principal. “Pero Justicia 2030 es mucho más que la digitalización: tiene como objetivo modernizar y transformar la administración de Justicia para que llegue a todos los ciudadanos y para que sus asuntos se resuelvan en un tiempo prudencial”, ha dicho. “Para conseguirlo es imprescindible la colaboración e implicación de todo el sistema, que tiene sus mayores activos en su personal, en personas como Fernando Brea”, ha resaltado el delegado del Gobierno en Andalucía. Larga y fructífera trayectoria Fernando Brea Serra comenzó su carrera como fiscal en la Audiencia provincial de Cádiz pero pronto pidió traslado a Almería, “ciudad en la que están ancladas sus raíces y de la que nunca ha querido marcharse”, como ha explicado el subdelegado. Fue nombrado fiscal de la Audiencia provincial de Almería en 1984, cargo que ocupó durante 12 años, hasta su promoción a fiscal coordinador. En 2006 ascendió a teniente fiscal de la Fiscalía provincial de Almería –cargo que ocupó hasta su jubilación en 2019- y, durante diez años, compaginó este puesto con el de presidente titular de la Comisión provincial de Justicia Gratuita de Almería. También, en ese mismo periodo, coordinó, en representación de la Fiscalía provincial de Almería, el proyecto de intercambio entre directivos y profesores de la Universidad, ejemplo de una vocación docente manifestada casi desde los inicios de su carrera como fiscal. A comienzos de la década de los años 80, impulsó la implantación en Almería del centro asociado de la UNED, del que fue nombrado primer director en funciones. En colaboración con el Decanato del Ilustre Colegio de Abogados de Almería y un grupo de abogados jóvenes, en aquella época puso en marcha los cursos de práctica jurídica que terminarían transformándose en la Escuela de Práctica Jurídica, de la que Fernando Brea fue profesor formador durante más de dos décadas, impartiendo siempre prácticas de Derecho Penal. “Se cuentan por miles los letrados que, en toda España y a lo largo de ese tiempo, profundizaron en la senda de las normas jurídicas que regulan la potestad punitiva del Estado”, ha relatado Manuel de la Fuente. Además, desde los inicios de la UNED en Almería hasta el año 2019, Brea coordinó la licenciatura de Derecho, que terminaría transformándose en Grado a partir del curso académico 2008. “En definitiva, casi 40 años de trayectoria docente que han complementado otros tantos en la Carrera Fiscal, caracterizándose siempre por una actuación rigurosa, pero también empática y comprometida, especialmente en los ámbitos de protección de las víctimas y de las personas más vulnerables, y por una inquebrantable vocación de servicio público”, ha apuntado el subdelegado. Colegiado de Honor por los Ilustres Colegios de Abogados, Procuradores y Graduados Sociales de Almería, ha recibido decenas de galardones y reconocimientos por su labor como teniente fiscal, entre ellos la Medalla de Oro de la provincia; los Escudos de Oro de la ciudad de Almería y del municipio de Viator; la Bandera de Andalucía, concedida en el año 2020; la Cruz de 1ª clase de la Orden de San Raimundo de Peñafort; el nombramiento como Legionario de Honor o las Cruces con distintivo blanco al Mérito Policial y al Mérito de la Guardia Civil. A todos ellos se suma este ingreso en la Orden del Mérito Civil en su grado de Encomienda. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

