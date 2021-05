‘Filming Almería’ imparte un taller sobre normativa para vuelo de drones

domingo 02 de mayo de 2021 , 16:47h

La actividad se ha enmarcado en la programación de formación audiovisual que impulsa la Diputación Provincial en colaboración con los profesionales almerienses de esta industria





Continúan con gran éxito los cursos que lleva a cabo ‘Filming Almería’ de la Diputación Provincial. Una de las propuestas formativas, de carácter gratuito, que se ha celebrado ha tratado sobre ‘Normativa y legalidad para el vuelo de RPAS/UAS (drones) en el espacio aéreo’. Ha sido impartida Miguel García Morales, piloto y operador de drones, en el Centro Civitas, y al que asistieron 15 alumnos.



Con este curso, organizado en colaboración con la Asociación de Empresas y Técnicos del Sector Audiovisual de Almería (TESA), se pretende dar a conocer la compleja legislación y normativa existente en España para la toma de imágenes por drones.



El diputado de Cultura y Cine, Manuel Guzmán ha agradecido a TESA su colaboración en este curso. “Tengo que felicitar a Miguel García Morales como vicepresidente de TESA por este curso, y además creo que está siendo un acierto, puesto que cada uno de los cursos que hemos realizado hasta ahora ha sido un rotundo de éxito de participación”.



En este sentido, Guzmán ha hecho hincapié en que “hoy ya no se concibe una grabación audiovisual sin la presencia de drones. Aun así, este curso creo que es muy productivo puesto que se dan a conocer una serie de nociones en torno a la normativa actual y la legislación en el uso de estos equipos”.



Por su parte, Miguel García Morales ha señalado que “tratamos la nueva normativa sobre el uso de drones en el espacio aéreo, aunque esperamos para junio la publicación de un nuevo Real Decreto que cambie las reglas del juego. El objetivo del curso es dar a conocer la normativa para todas aquellas personas que están muy interesadas en la filmación aérea”.



La utilización de drones en los rodajes se ha incrementado. “Hoy en día no hay rodaje donde no haya un dron, aparte de marcar la acción sirve mucho para contextualizar y sobre todo, da una perspectiva distinta a la que teníamos hasta el momento”, ha apuntado Miguel García Morales. “Los profesionales del mundo del dron estamos luchando para alejar la idea de que el dron es un juguete”, sostenía.



Desde 2010, Miguel García Morales trabaja en la industria audiovisual. Ha participado como auxiliar de producción, auxiliar de cámara y eléctrico en numerosos spots publicitarios, cortometrajes, series de televisión y largometrajes rodados en nuestra provincia como ‘La vida era eso’, ‘The Roads Not Taken’, ‘Hanna’, ‘Maria Madelein’, ‘Mar de plástico’, ‘La madriguera’... Ha asumido la función de dirección de fotografía en el videoclip ‘El tobogán Le Petit Filen’ y en el cortometraje ‘El sueño de Salih’.