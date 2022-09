Almería Firmada la construcción del edificio de Consultas Externas del Torrecárdenas viernes 23 de septiembre de 2022 , 19:05h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Dispondrá de 119 consultas con 29 gabinetes de pruebas especiales además de Hospital de Día Médico y Hospital de Día Oncológico, Área de Diagnóstico por la Imagen y sala para TAC El director gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Diego Vargas, ha firmado el contrato para la construcción del nuevo edificio de Consultas Externas del Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería. En un acto en el que ha estado acompañado por el delegado territorial de Salud y Consumo, Juan de la Cruz Belmonte, y el director gerente del hospital referente de la provincia, Manuel Vida. Esta obra se incluye Almería en el Plan de Inversiones del Servicio Andaluz de Salud para mejorar y ampliar la red sanitaria existente en Andalucía y salieron a licitación por un importe de 17.341.349,39 euros después de que la anterior convocatoria quedara desierta a causa del incremento de los costes de construcción. Ahora ha sido adjudicada por importe de 16.425.726,14 euros a la UTE formada por Puentes y Calzadas Infraestructuras y Lirola Ingeniería y Obras. Esta licitación conllevó una actualización de los precios con un incremento sobre la oferta del pasado mes de julio de 2021, que era de 13.953.301 euros. Es decir, que se incrementó el importe de licitación en cerca de 3,4 millones de euros debido al “incremento de precio de las materias primas en los materiales de construcción necesarios para llevar a cabo esta obra”. Para el director gerente del SAS, Diego Vargas, este nuevo edificio “vendrá a solventar uno de los puntos débiles del recinto hospitalario, donde la actividad ambulatoria se encuentra actualmente dispersa por el hospital, con circulaciones poco claras y espacios insuficientes”. Con el nuevo edificio se pretende integrar en un mismo espacio toda la actividad ambulatoria, liberando al hospital general de la misma, lo que mejorará los circuitos, la seguridad de pacientes y el confort de los profesionales. “Esta intervención es un ejemplo más de la apuesta de la Junta de Andalucía por mejorar la asistencia sanitaria a los almerienses”, ha afirmado Vargas. Plan funcional del nuevo edificio El plan funcional del nuevo edificio contempla un área de consultas con 119 espacios, entre ellos, 29 gabinetes de pruebas especiales, Hospital de Día Médico y Hospital de Día Oncológico, Área de Diagnóstico por la Imagen, con sala para Tomografía Axial Computerizada, sala telemando/convencional digital con baño interior, sala de ecografía de alta resolución, sala de Resonancia Nuclear Magnética y una sala para la realización de informes. Hay que recordar que el Hospital Universitario Torrecárdenas ha seguido creciendo en estos últimos años, incorporando un nuevo edificio Materno Infantil de ocho plantas y 23.271 metros cuadrados construidos. También se ha construido un nuevo búnker como parte de las obras de ampliación del área de radioterapia, además de haberse conectado ambos edificios y haber reformado el área de atención al usuario del hospital general y otras actuaciones importantes vinculadas con el vestíbulo de acceso. Con ello, la nueva edificación de consultas externas tiene, entre otros objetivos, acabar con la dispersión de la actividad ambulatoria, con circulaciones poco claras y espacios insuficientes. Al igual que se estableció la conexión del nuevo Hospital Materno Infantil con el Hospital General, el nuevo edificio de uso ambulatorio estará conectado al Materno. La obra garantizará unas adecuadas conexiones públicas, clínicas y de servicios entre ambas edificaciones, además de conectar los espacios propuestos para Hospital de Día Oncológico y Consultas Oncológicas con la zona de Radioterapia. Con el nuevo volumen, que contará con una superficie útil total de 9.385,54 metros cuadrados distribuidos en siete plantas, más otros 2.213,59 metros cuadrados de circulaciones, se prevé integrar en un mismo espacio toda la actividad ambulatoria, liberando al hospital general de la misma. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

