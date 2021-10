Opinión Ganan las personas José Luis Sánchez Teruel Más artículos de este autor Por lunes 11 de octubre de 2021 , 10:20h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Si bien es cierto que en Almería aún nos queda un poquito, una de las mejores noticias de los últimos días es la buena evolución de la pandemia de coronavirus en nuestro país. Sin duda, se trata de un éxito colectivo, de responsabilidad y concienciación ciudadana, que pone de manifiesto el extraordinario esfuerzo que han realizado los profesionales sanitarios y el buen funcionamiento de las vacunas. Con ser esta una excelente noticia, no podemos olvidar todos los perniciosos efectos que el virus ha ocasionado en el empleo, la economía y en la mayoría de los servicios públicos, que se han visto tensionados de manera considerable. Fruto de ese análisis y del compromiso que ha demostrado el Gobierno de Pedro Sánchez con las personas, se han puesto sobre la mesa unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022 que, sin duda alguna, se pueden calificar de históricos. El objetivo fundamental de estas cuentas es avanzar en una recuperación justa, de manera que la mejora económica llegue a todas y cada una de las familias, por lo que contemplan las medidas necesarias para fortalecer el Estado de bienestar. En este sentido, seis de cada diez euros de estos Presupuestos se destinan a gasto social, donde las pensiones se verán incrementadas al mismo ritmo que el IPC, de lo que se beneficiarán más de 110.00 pensionistas en nuestra provincia, y las no contributivas crecerán en un 3%, al igual que el Ingreso Mínimo Vital. Otras partidas que crecen de manera muy notable son la destinada a la dependencia, que sube más de un 23%, y las dedicadas a la prevención de la violencia de género, la lucha contra la pobreza infantil y el Bono Social Térmico. De otro lado, estas cuentas apuestan como nunca por los jóvenes, con un total de 12.500 millones de euros, que incluyen la ayuda directa de 250 euros para facilitar el acceso a la vivienda, el bono joven cultural de 400 euros y una cantidad récord a becas, que abundarán en la igualdad de oportunidades. Asimismo, las cuentas públicas del Gobierno de Pedro Sánchez recogen para 2022 la mayor inversión de la historia en nuestro país, con 40.000 millones de euros, y contemplan más de 27.000 millones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que serán una magnífica oportunidad para nuestro país. Los Presupuestos para el próximo año, en definitiva, nos van a permitir avanzar juntos y salir de esta crisis sanitaria y económica que nos ha atenazado durante tantos meses, sin dejar a nadie atrás. Esa es la mejor lección que nos debe dejar la pandemia. De esta manera –y ese debe ser el mayor orgullo para nuestro país–, ganará toda la sociedad. José Luis Sánchez Teruel Secretario general del PSOE de Almería y Parlamentario 308 artículos @sanchezteruel Todos los firmantes Valora esta noticia 0 ( 0 votos)