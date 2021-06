García Egea acude a Almería a respaldar a Javier A. García

sábado 26 de junio de 2021 , 15:21h

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha asistido este sábado a la clausura del 14 Congreso Proivncial del PP de Almería, y ha tenido palabras de elogio para el presidente saliente, Gabriel Amat, y también de apoyo a Javier A. García, quien el viernes tomaba el relevo al frente de la organización política.

García Egea también ha hablado de que la Justicia y los tribunales de justicia independientes como el Tribunal de Cuentas no son "una piedra en el camino" sino "la piedra angular" sobre la que se asienta la democracia.



Egea ha respondido así a las declaraciones del ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, en las que señaló que las causas ante el Tribunal de Cuentas contra exaltos cargos del gobierno catalán son "piedras en el camino" en el proceso de diálogo con la Generalitat y que lo iban a "desempedrar".



En su intervención en el congreso provincial de Almería, García Egea ha afirmado que al PSOE le "estorba la Justicia" y que el Estado de derecho es un "obstáculo" para el partido del Gobierno y por eso Ábalos quiere "quitar esa piedra". Por el contrario ha afirmado que el PP va a "sostener esa piedra angular".



En ese sentido ha reclamado al Ejecutivo que no puede "seguir gobernando para sus socios" y que la "cuenta atrás" ha empezado. "Igual que los presos han salido de la cárcel, pronto Pedro Sánchez y Ábalos saldrán del Palacio de la Moncloa", ha vaticinado.

LA FOTO DE LA LEGISLATURA

Insistiendo en esa misma línea ha señalado que tanto Sánchez como Ábalos "están fuera del Gobierno mejor que dentro" en respuesta a otras declaraciones del ministro en las que afirmaba que los independentistas indultados "hacen más mal dentro de la cárcel que fuera".



Así Egea ha afirmado que "la foto de la legislatura" es la de "los golpistas saliendo de la cárcel, levantando la mano y contentos" y ni los fondos europeos ni cualquier medida van a hacer olvidar que el Gobierno ha hecho que "el Estado se rinda".

ENMIENDA SOBRE EL IVA DE LAS PELUQUERÍAS

También ha criticado que el Gobierno solo defiende "a los que no trabajan", como "los raperos que insultan" o "los golpistas", y no lo hace con quienes trabajan como "los bares, los chiringuitos, los autónomos, los peluqueros y la Justicia".



En este punto, Egea ha criticado que esta semana el Gobierno "la ha tomado con las peluquerías" y que la presidenta del Senado, Pilar Llop, ha "secuestrado" una enmienda que había presentado el PP en la Cámara Alta para bajar el IVA de estos establecimientos para que "no siguiera adelante".



El secretario general del PP ha intervenido desde el congreso provincial del PP en Almería, que ha elegido a Javier Aureliano García, nuevo presidente con el 98% de los apoyos.