Almería García y Pacheco en la investidura de Moreno Bonilla jueves 21 de julio de 2022 , 20:03h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El presidente de la Diputación, Javier A. García, y el alcalde de la capital, Ramón Fernández Pacheco, han asistido a las dos jornadas de la Sesión de Investidura en la que ha sido elegido Juanma Moreno presidente de la Junta de Andalucía durante la XII Legislatura. Acompañado por el diputado de Presidencia, Fernando Giménez, el presidente ha felicitado al recién elegido presidente de la Junta de Andalucía y se ha mostrado orgulloso de ser testigo de un día histórico para todos los andaluces en los que se inicia el camino dela XII Legislatura. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.