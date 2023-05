Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Provincia Ampliar Góngora hace balance de "la buena gestión" del PP en El Ejido lunes 15 de mayo de 2023 , 14:54h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Encuentro con los medios de comunicación para dar a conocer el trabajo realizado desde 2011 en las diferentes áreas de gestión y para presentar el programa para los próximos cuatro años. "Hemos cumplido con creces nuestros compromisos y programa electoral de 2019".Góngora: "A pesar de la difícil situación que nos encontramos, con una deuda de 427 mill/?, tras años en los que nos ha tocado reconstruir, El Ejido se encuentra en un momento de oportunidades, ha entrado en una dinámica de fuertes inversiones en infraestructuras y equipamientos que está transformando el municipio en todos los ámbitos. Tenemos un deber y una responsabilidad si queremos que El Ejido avance: seguir apostando por un modelo de gestión seria y eficaz".. El PP ha demostrado su enorme capacidad de gestión y liderazgo, conocimiento del municipio, con un equipo fuerte, con ética y principios, preparado, con ideas claras y mucha ilusión. Con una excelente relación con el gobierno popular de la Diputación, de la Junta y, dentro de poco, del Gobierno de España. El alcalde y candidato a la reelección, Francisco Góngora, junto a integrantes de la lista del PP de cara a las municipales del 28M ha mantenido un encuentro con los medios de comunicación para presentar la revista 'La Buena Gestión'. Se trata de una publicación en la que se da a conocer todo el trabajo realizado desde 2011 en las diferentes áreas de gestión, en los siete núcleos de población (Almerimar, Balerma, Santa María del Águila, San Agustín, Pampanico-Tarambana, Matagorda-Guardias Viejas y Las Norias,) y en la que se presentan las propuestas de programa para los próximos cuatro años. Góngora ha señalado "hemos cumplido con creces nuestros compromisos y programa electoral de 2019". Ha recordado que "en el año 2011, cuando accedí a la alcaldía encontramos una de las peores situaciones económico-financieras del conjunto de los Ayuntamientos de España, con una deuda heredado de 427 mill/?, además de impagos generalizados, un gravísimo deterioro de los servicios públicos y una litigiosidad sin precedentes que han hipotecado en gran medida la gestión durante esta última década". "Han sido años para reconstruir El Ejido, en los que nos ha tocado hacer la peor transición". Una etapa de importantísimos esfuerzos en los que desde la contención fiscal hemos logrado reducir esa deuda en más de 266 millones, pagando 1.5 mill/? al mes de deuda y, fruto de una buena gestión, hoy contamos con un Ayuntamiento con credibilidad y solvente, situado entre los mejores pagadores de todo el país. Y gestionamos los servicios públicos con eficiencia en un proceso de mejora continua. En medio de toda esta compleja situación, de priorizar gastos para la recuperación económica, hemos hecho frente a la pandemia de la COVID-19, dando el cien por cien de nuestros recursos para salvar vidas". El Ejido se encuentra en un momento de oportunidades, ha entrado en una dinámica de fuertes inversiones en materia de infraestructuras y equipamientos que "van a ir transformando nuestro municipio en todos los planos: educativo, sanitario, cultural, deportivo, urbano, social, patrimonial, en comunicaciones, seguridad... Tenemos un enorme deber y responsabilidad si queremos que El Ejido avance de manera sostenible, debemos seguir apostando por un modelo de gestión seria y eficaz". "Somos muy conscientes de las enormes oportunidades que aún tiene El Ejido y sabemos cómo ir consolidándolas, atrayendo inversiones tanto públicas como privadas, huimos de políticas estériles y fracasadas, creemos en una gobernanza basada en una gestión racional, con experiencia, participación y planificación, con equipos con capacidad de trabajo, ilusión y proyectos para avanzar a pasos de gigante". GESTIÓN Y BALANCE ECONÓMICO. TRANSPARENCIA · En 2011 heredamos una deuda de 427 millones de euros y la hemos reducido en 266 millones de euros, un 62%. · Gracias a una buena gestión, a medidas de contención fiscal y a priorizar el gasto, hemos pasado de un Ayuntamiento con una tesorería en quiebra técnica, con impagos, deudas, un enorme deterioro de los servicios públicos y sin credibilidad a ser garantía de ESTABILIDAD, recuperar la CONFIANZA y a estar entre los MEJORES PAGADORES de España. · A través de un trabajo eficiente y muy certero en el diseño de proyectos hemos conseguido más de 21 millones de euros de Fondos Europeos (EDUSI y Next Generation EU), y tenemos solicitudes de subvenciones pendientes de resolver por más de 3 millones de euros, con los que seguir construyendo infraestructuras y dotarnos de nuevos servicios. · Hemos liquidado todos los convenios de pago con terceros, así como con los Consorcios de Bomberos y de Residuos, y con la Diputación Provincial, quedando sólo viva deuda financiera TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL AYUNTAMIENTO. · Gracias el trabajo realizado, el Ayuntamiento ha conseguido el Premio ASLAN a la 'Transformación digital en administraciones públicas'. · Estamos desplegando una red de fibra óptica por todo el municipio que da soporte a todos los servicios que estamos implantado, en especial la videovigilancia. · Hemos adoptado medidas de simplificación administrativa, implantado el expediente electrónico y desarrollado un catálogo de procedimientos que muchos se pueden iniciar online · Hemos renovación de todos los portales municipales, adaptándolos a colectivos con discapacidad · Hemos creado 3 zonas WIFI en playas y en 27 edificios públicos municipales. · Nos hemos dotado de una Plataforma Smart City, red de sensores y servicios digitales · Nueva Oficina Virtual para uso en móviles y quioscos · Nos hemos dotado de sistema de grabación de Plenos y generación de actas electrónicas OOPP, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO. URBANISMO. EFICACIA · Seguimos con la mejora continua de los Servicios Públicos de limpieza, agua y transporte · Hemos pavimentado más de 200 calles en los cinco Planes de Regeneración y Refuerzo de Pavimentos Viales y hemos asfaltado solares para habilitar más de 1.100 plazas de aparcamiento · El Plan de Actuación de Pluviales, con más de 5 millones de euros, nos ha permitido la construcción de 9 kilómetros de redes de abastecimiento y nuevo depósito de agua potable de Almerimar · El Plan de Plan Municipal de Adecuación de Plazas, Parques y Áreas Infantiles, con 2.3 millones de euros, ha supuesto la actuación en más de 45 espacios, además de la construcción del Gran Parque de las Familias y los parques de Santa María del Águila, las Norias y San Agustín · En nuestro compromiso con la eficiencia energética hemos invertido más de un 2.5 millones de euros en la sustitución de 3.000 puntos de luz a Led, iluminación ornamental Led en plazas y rotondas e instalación de 12 puntos de recarga de vehículos eléctricos · Hemos invertido más de 18 mill en construcción y rehabilitación de edificios e instalaciones públicas · Hemos gestionado la rehabilitación de 12 edificios y de la calle Almería de Ejido Centro · Hemos creado una amplia red de 14 kms carriles bici con la que estamos anillando todo el municipio CULTURA, EDUCACIÓN Y DEPORTES. COMPROMISO · Apostamos por el Patrimonio de El Ejido con la excavación y documentación del Yacimiento de Ciavieja y la construcción del Centro de Recepción de Visitantes. Además de la recuperación del Pedestal de Porcia Maura y del Pedestal de Caracalla, la construcción de la estatua de Porcia Maura, la digitalización y realidad virtual y 360º del CAEE · Hemos creado nuevas salas de estudio y bibliotecas en la primera planta del mercado Balerma, en Santa María del Águila y en el nuevo Centro Murgi Joven. · Hemos remodelado el Antiguo Teatro Municipal, hemos reformado la Nave Ejidomar como sala de usos múltiples; y hemos construido la Casa de la Cultura Mediterránea · Hemos potenciado el Festival de Teatro, nuestras fiestas locales y reordenado los recintos feriales · En infraestructuras deportivas hemos invertido tres millones de euros en la construcción del Complejo Deportivo de El Palmeral de Balerma y del Centro de Usos Múltiples de Matagorda, en la sustitución del césped artificial de los campos de fútbol de Las Norias, Stª Mª del Águila y anexo de Sto Domingo; sustitución el suelo sintético del Pabellón de Las Norias; construcción del nuevo Skate Park; nuevo campo de fútbol 5 en el Estadio de Sto Domingo y la Pista Polideportiva de San Agustín. · Ya están en licitación las obras del Centro de usos múltiples y Pabellón de Ejido Norte y el Complejo Deportivo de Almerimar por importe de 10 millones de euros. · Hemos incrementado en un 72% las ayudas a los clubes y deportistas federados del municipio, con un total de 760.000 euros esta última temporada. SERVICIOS SOCIALES: DIÁLOGO · El nuevo Centro de Servicios Sociales ha centralizado los servicios y la atención al ciudadano · La Residencia de la Tercera edad ha incrementado el personal y el servicio de ayuda a domicilio atiende ya a cerca de 1.000 usuarios (dependencia) · Hemos ampliado el Centro de Mayores de Ejido Norte y de Santo Domingo, además de llevar a cabo mejorar en las instalaciones de todos los centros. POLÍTICAS DE INTEGRACIÓN. COHESIÓN SOCIAL · El nuevo Centro de Integración Social de Las Norias que hemos construido ofrece información contra la infravivienda y el chabolismo y es un punto encuentro y convivencia · Hemos creado el Consejo Municipal de la Integración y puesto en marcha cursos de ciudadanía y lengua española para extranjeros · A través del programa ERACIS hemos actuado con el programa 'Cuidando El Ejido' en 396 edificios y hemos constituido mesas de trabajo en zonas desfavorecidas · Hemos demolido más de 1.200 chabolas e infraviviendas y desalojado ocupaciones ilegales de vivienda. Seguimos tramitando expedientes de inhabitabilidad e insalubridad que nos permiten llegar al desalojo y derribo de asentamientos ilegales, que proyectan mala imagen de El Ejido y generan problemas de convivencia e inseguridad SEGURIDAD CIUDADANA. PROTECCIÓN · Hemos reestructurado la cadena de mandos de la Policía Local y hemos creado el GOAP -Grupo Operativo de Apoyo y Prevención- y la Unidad Canina · Hemos implantado el Proyecto de Videovigilancia con instalación de cámaras de seguridad y control de tráfico · Hemos creado el CECOV 'Centro de Coordinación Operativa y Vídeo Vigilancia' AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE. FUNCIONALIDAD · Desde 2011 hemos hecho la mayor inversión en asfaltado, refuerzo de firme y acondicionamiento de caminos rurales públicos de casi 19,5 millones de euros y más de 194 kms. · El Ayuntamiento ha sido pionero en la elaboración de la Ordenanza Municipal para la Prevención, Seguimiento y Control de moscas y mosquitos · Adhesión al 'Compromiso Blanco' para actuaciones en materia de residuos agrícolas y desde el Ayuntamiento hemos puesto en marcha la campaña 'Tu Campo limpio entre Todos' · El Ejido ha acogido la celebración del V Foro Internacional DATAGRI para el impulso de la transformación digital en el sector agroalimentario y la celebración del XI Foro Nacional de Caprino · Nuestra inversión en el CUAM desde 2011 ha sido de más de un millón de euros. El laboratorio municipal ha realizado en ese tiempo 174.600 análisis. TURISMO, COMERCIO Y FOMENTO. VALORIZACIÓN · Hemos abierto el Centro de Interpretación del Paraje y Reserva Natural de Punta Entinas Sabinar · Hemos llevado a cabo la recreación histórica del legado pesquero de Balerma a través de una cápsula de realidad virtual y aumentada · En nuestra apuesta por la sostenibilidad vamos a destinar más de 4 millones de euros que nos van a permitir la construcción del Centro de Experiencias Gastronómicas, el Agriculture Experience Center y el Jardín Mediterráneo · Hemos conseguido la construcción de una rampa varadero para embarcaciones en Balerma · Planes de playa, mejoras y servicios LUCHA CONTRA LA COVID-19. RESILIENCIA · Durante la pandemia desarrollamos una plataforma propia de seguimiento COVID que utilizaron Sanidad, Policía Local y Servicios Sociales para dar servicios y atención a los contagiados · Entregamos 1.5 millones de euros en ayudas directas de 2.000 euros a las PYMES que se vieron obligas a cerrar durante la pandemia · Se adoptaron medidas fiscales durante la pandemia para contribuir a equilibrar la situación económica de los ejidenses y de aquellos sectores que más lo necesitaban · Reforzamos el personal y los protocolos anti-covid para proteger a nuestros mayores de la Residencia de la Tercera Edad · Con la colaboración ciudadana elaboramos mascarillas y batas y con Protección Civil repartimos alimentos, medicinas y libros escolares a los hogares ejidenses · Incrementamos la limpieza y desinfección diaria de todas las calles; junto a agricultores baldeamos con lejía las vías y caminos; y duplicamos la limpieza en los centros escolares NUESTROS NÚCLEOS. PARTICIPACIÓN En los siete núcleos de población hemos llevado a cabo numerosas actuaciones de adecuación y mejora en calles y caminos, pluviales, plazas y parques, infraestructuras, edificios públicos y en eficiencia energética. HACIENDA Y CONTRATACION. ORDEN · Vamos a bajar ratio de endeudamiento por debajo del 110%, logrando ser descatalogado como un Ayuntamiento en "situación de riesgo financiero" · Negociaremos con el Estado una cláusula de descuelgue que nos permita conseguir de nuevo nuestra total autonomía a la hora de aprobar presupuestos, y que se eliminen las condicionalidades que nos impiden establecer bonificaciones potestativas en materia de impuestos · Negociaremos recuperar las reducciones sufridas en las partidas relacionadas con los gastos de funcionamiento, lo que nos permitirá mejorar la calidad de los servicios públicos. · Seguiremos trabajando con rigor en la captación de Fondos Comunitarios, lo que tendrán un efecto multiplicador en nuestro capítulo de inversiones · Vamos a incorporar herramientas avanzadas de gestión que nos permitan seguir mejorando en la gestión y planificación de proyectos, control de costes y capacidad de análisis, propiciando una toma de decisiones más acertadas y eficientes. DEPORTES · 2ª Fase del campo de fútbol "El Palmeral", con la construcción de graderío, ambigú y nuevos vestuarios e instalación de Calistenia · Nuevos espacios deportivos en la zona anexa al campo de fútbol de Las Norias · Creación del Centro de Actividades Náuticas de Almerimar · Construcción de un campo de tiro en el Polígono la Redonda · Adecuación de entorno del Lago Victoria para la práctica deportiva · Sustitución de la pista atletismo Estadio Municipal de Santo Domingo · Nuevo parque deportivo en Ejido Sur, nuevas pistas petanca, polideportivas y zonas biosaludables · Ampliación del Programa de EDM de Deporte Adaptado y de verano TURISMO, COMERCIO Y SANIDAD · Creación del Jardín Mediterráneo en el entorno del Castillo de Guardias Viejas · Puesta en marcha de un Plan Estratégico de Turismo 'VISION 26' · Actuaciones de reurbanización y embellecimientos · Creación de una Senda Marítima · Miradores en los Alcores de Almerimar · Captación de inversiones turísticas y Plan Estratégico del Comercio · Defender el bienestar animal y lucha contra el abandono · Trabajaremos para que el Puerto Deportivo de Almerimar se actualice a parámetros sostenibles de calidad y se convierta en un referente en el Mediterráneo, con un volumen muy importante de inversiones y equipamientos SERVICIOS SOCIALES · II Programa 'Cuidando El Ejido' de intervención en edificios y comunidades de vecinos · Talleres y cursos para la integración: cuidado de viviendas y entornos urbanos, y de español · II Plan para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres y lamnpuesta en marcha de Talleres de Corresponsabilidad · Programa Intervención Comunidad Gitana (100 Viviendas) · Nuevos equipamientos de los mayores CULTURA Y EDUCACIÓN · Sala sociocultural en las instalaciones municipales de la calle Cáceres · Musealización del Castillo de Guardias Viejas · Plan de actuación sociocultural del Centro de la Cultura Mediterránea · Dotación técnica nave cultural Ejidomar · Yacimiento de Ciavieja: continuación de las excavaciones, construcción de senderos, construcción de cubiertas y adquisición de terrenos · Ampliación de la Carta Arqueológica y adquisición de suelo para excavación puesta en valor de tumbas megalíticas · Impulso infraestructuras educativas URBANISMO · Elaboración nueva cartografía digital · Redacción del nuevo Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) y Plan de Ordenación Urbana (POU), según las determinaciones de la LISTA · Redacción del Plan de vivienda y suelo · Aprobación de proyectos de urbanización en la Zona Piedra del Moro, La Redonda, El Treinta y Balerma · Impulso de nuevos complejos residenciales zonas verdes y jardines privados AGRICULTURA · Asfaltado y mejora de todos los caminos rurales públicos · Limpieza del campo e impulso de nuevas campañas de concienciación y vigilancia · Obras de mejora de evacuación de aguas en puntos inundables de los caminos de Adra, del Alcor de Balerma. El Lote, La Pista, Cueva del Mojón y Soto de Las Machorras · Estudio integral del drenaje de pluviales en el entorno de Matagorda y Ensenada de San Miguel para dar solución definitiva al problema de inundaciones que sufre la zona · Vamos a trabajar para logar que IFAMA España 2024 se celebre en El Ejido, para potenciar nuestra provincia como centro neurálgico para los agronegocios · Impulsar la marca "El Ejido Gourmet Quality", como sello de calidad de nuestras hortalizas, haciendo una mayor campaña de difusión tanto a nivel nacional como internacional. · Atención especial al déficit hídrico OBRAS PÚBLICAS · Eficiencia energética. Proyecto en alumbrado público de 7.5 millones de euros para la sustitución de 14.700 puntos de luz a led · VI, VII y VIII Plan de Regeneración y refuerzo de pavimentos en viales · Regeneración y renovación urbana de la Calle Almería · Construcción de rotondas en Avd. Príncipe Felipe de Balerma y en cruce de calle Murgi con Avd. Ciavieja · Movilidad sostenible. Construcción carriles bici en la carretera del Faro de San Agustín, en carretera del Alcor desde Almerimar a San Agustín, en la carretera de Las Norias a San Agustín, en Cañada de Ugíjar. Y construcción de itinerarios peatonales accesibles e itinerarios escolares seguros · Construcción Capilla Virgen del Carmen en Balerma · II Fase Parque Cañada de Ugíjar. Construcción de un parque deportivo · Ampliación centro de usos múltiples de Las Norias · Reforma del Parque Municipal de El Ejido y ampliación del Parque de Santa María del Águila · Reforma integral de la Plaza Antonio Mira y adecuación de otras plazas y parques infantiles. Proyecto instalación de sombreado · Creación de un Centro de Interpretación en el parque Forestal de Matagorda · Nuevas infraestructuras para garantizar sostenibilidad hídrica TIC EN EL AYUNTAMIENTO · Implantación y desarrollo de la Nueva Agenda Urbana 2030. Fomentar la Administración electrónica y reducir la brecha digital · Sensorización (ZBE, calidad del aire.) y avance en SMART CITY · II Fase de proyecto de Videovigilancia. Cámaras de Seguridad ciudadana y de tráfico · Creación de oficina de CiberSeguridad (SOC) y oficina del dato · Mejora e incremento de servicios digitales y seguir impulsando la transparencia. · Mejora de los canales de información y atención a la ciudadania. GRANDES PROYECTOS. EN MARCHA · La rehabilitación del Cuartel de Carabineros y creación del Centro de Experiencias Gatronómicas para maridar los productos del mar y el campo en un enclave único del siglo XIX frente al Castillo de Guardias Viejas · La Construcción del Agriculture Experience Center para mostrar la realidad del modelo agrícola intensivo bajo plástico en un edificio moderno, sostenible y dotado de las TICs · La creación de una gran sala de estudio, biblioteca y salas de ensayo para las bandas de música en el edificio de la estación de autobuses · La construcción de un Centro de Usos Múltiples y Pabellón Deportivo en Ejido Norte y un gran Complejo Deportivo en Almerimar · La reconversión en salas de estudio y centro de actividades para las asociaciones en la CC1 de Almerimar Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

