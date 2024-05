Góngora: “Pedimos al Subdelegado que ponga fecha de caducidad al alojamiento de inmigrantes irregulares”

jueves 23 de mayo de 2024 , 13:18h

El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, ha pedido al subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, que ponga fecha de caducidad al alojamiento de inmigrantes irregulares en las instalaciones de EjidoHotel “en un ejercicio de responsabilidad, lealtad y de transparencia, primando el interés general de El Ejido, ya que es un asunto crucial para el presente y futuro de todos los que vivimos en nuestro municipio, al tiempo que le ha pedido que atienda las necesidades de los ejidenses”.

Durante la comparecencia del alcalde, han estado presentes representantes de la asociación ‘Surtidor de Góngora’ de Santo Domingo quienes han mostrado su preocupación por la situación. Al respecto, el primer edil ha subrayado que “comprendo que es un asunto que se presta a la manipulación que tantas veces hemos sufrido ya los ejidenses, pero no por ello debemos estar callados. Y ese es mi deber no callar cuando algo no es bueno para El Ejido”.

“Los ejidenses trabajamos mucho y nos quejamos poco”. “Mi temor no solo es que se haya convertido EjidoHotel en un centro de internamiento de puertas abiertas para traer inmigrantes en situación ilegal desde Canarias, sino que además esa situación se cronifique”.

A su juicio, “es triste ver cómo el PSOE de El Ejido y el Subdelegado apuestan por un modelo de inmigración contrario a la Ley de Extranjería y contrario al interés general de los ejidenses y de todos los que habitamos legalmente y que no apuesta por la integración”. “Una integración que es lo que lo necesita la sociedad ejidense, una sociedad que es emprendedora, trabajadora y solidaria pero que aboga por la legalidad, orden público y también por la cohesión social”.

En esta línea, Góngora ha recordado que “en El Ejido apostamos por la integración y la convivencia al 100% trabajando de forma muy trasversal, entre Ayuntamiento, distintos colectivos y empresas con la población que ya lleva viviendo años viviendo aquí, con personas y familias trabajadoras, con sus hijos perfectamente escolarizados, con acceso a todos los servicios públicos, como es la sanidad, la educación, los servicios sociales, la práctica del deporte que han accedido a la vivienda, familias que han progresado y siguen progresando”.

Y es que gracias a “nuestro modelo de producción hortofrutícola y a nuestra agroindustria, decenas de miles de familias han encontrado una vida mejor, y un lugar donde poder aspirar a un futuro mejor para sus hijos”. Y es que “1 de cada 3 personas que viven en El Ejido es extranjera. Un 32,5 %, en algunos núcleos más del 60%”.

Es por ello por lo que el alcalde ha mostrado su rotundo rechazo a la decisión de la Subdelegación de Gobierno de alojar inmigrantes irregulares en las instalaciones de EjidoHotel, ya que “el modelo en flujos migratorios del Gobierno de Sánchez no es el que necesitamos en El Ejido”.

“Las políticas de inmigración del Gobierno de Pedro Sánchez son un erráticas, no atienden ni a la legalidad ni al interés general de nuestro país, provocan un crecimiento de la inmigración ilegal en lugar de apostar por una migración ordenada, como dice nuestro ordenamiento jurídico. Este modelo que no frena ni combate la inmigración ilegal, no planifica de forma ordenada, no impulsa políticas transversales, no frena a los traficantes de personas, no dialoga con los países de origen, no expulsa ni repatria, ni contrata en origen, no construye centros internamiento y sí favorece la llegada de las narcolanchas exprés, lucrativas y con detenciones mínimas y sí se usan hoteles para traer a inmigrantes irregulares desde Canarias”.

Por ello, el alcalde ha exigido que “se cumpla con la legalidad y que se aplique la Ley de Extranjería, sin inmigración ilegal, sin marginalidad, sin chabolas, sin okupaciones, sin hoteles como centros internamiento y sin efecto llamada”. El alcalde ha advertido que “si no se pone orden, estamos abocados a recibir más y más inmigración irregular, sin tener en cuenta la capacidad de acogida los servicios públicos y privados y la integración”.

“Queremos un modelo de inmigración legal, ordenada, sin marginalidades, que facilite la convivencia y el progreso de toda la población de El Ejido y los inmigrantes que puedan llegar, siempre atendiendo a dos circunstancias: la empleabilidad y la capacidad de acogida”.

Por último, Góngora ha pedido al Subdelegado que “es ejidense y conoce nuestra situación, transparencia y lealtad institucional, y que se comprometa con El Ejido y atienda sus necesidades con más efectivos de la Guardia Civil, consiguiendo los enlaces de la autovía, con una solución para la costa y no trasladando más inmigrantes irregulares a nuestro municipio”. Ha pedido “no confundir tolerancia con indiferencia cuando está en juego la convivencia y el interés general”.