González Terol habla de Amat como "ejemplo de alcalde y de líder"

viernes 25 de junio de 2021 , 22:47h

facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar

Escucha la noticia

El vicesecretario general del PP y diputado nacional por Madrid participa en el Congreso del PP de Almería

El vicesecretario general del PP y diputado nacional por Madrid, Antonio González Terol, ha asegurado este viernes que seguirán "haciendo frente en el día a día al Gobierno más insolvente" de la "historia de España" y ha reclamado al presidente, Pedro Sánchez, que sea "valiente" para convocar elecciones porque es una "piedra en el camino para la democracia, el estado de derecho y la justicia".



"Que dé la palabra a los ciudadanos para ver si están a favor o en contra de estos indultos miserables y que se prepare para que su lugar lo ocupe Pablo Casado para mejorar cada día la vida de la gente", ha dicho González Terol, quien le ha reprochado que "solo sueña con el Falcon, los coches oficiales y con la poltrona de La Moncloa" al frente de un "gobierno de la vergüenza".



En una intervención en el Congreso Provincial del PP de Almería que se celebra en Roquetas de Mar y que ha proclamado como nuevo presidente a Javier Aureliano García, ha considerado que el Gobierno "se ha superado a si mismo en insolvencia" tras las declaraciones del ministro José Luis Ábalos respecto a los procedimientos en el Tribunal de Cuentas sobre el Procés.



"Una vez que han decidido dar los indultos, a pesar de lo que dice el Tribunal Supremo, de lo que dice la Fiscalía General del Estado, a pesar de que no lo han pedido y a pesar de que es un autoindulto para el Gobierno, ahora llega Ábalos y dice que el Tribunal de Cuentas es una piedra en el camino para la pacificación", ha afeado González Terol, para quien Sánchez "sí que es una piedra en el camino".



En esta línea, ha reiterado que desde el PP "vamos a luchar con uñas y dientes" en el seno de todas las administraciones con mociones que obliguen "a alcaldes, a diputados autonómicos y al propio candidato del PSOE a la Junta andaluza, Juan Espadas, a decir si están en contra de los indultos o con los golpistas".



"Yo les digo que donde va a estar el PP es en los tribunales, luchando con uñas y dientes y presentado recursos contra estos indultos ilegales", ha trasladado para ir más allá y afirmar que Pablo Casado "presentará en las próximas fechas un recurso en el Tribunal Constitucional".



Para González Terol cualquier diputado que ha "jurado hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado" está "incumpliendo ese juramento ante los españoles" cuando "vulnera los informes de los magistrados". "Por eso nosotros le exigimos la dimisión y que convoque elecciones inmediatamente", ha remachado.



En esta línea, ha criticado por estar a "medio camino" la rebaja del IVA que grava la energía eléctrica aprobada por el Gobierno y que rechace "medidas sencillas solo por decir que no al PP".

"Es una medida cortina de humo, en la semana de los indultos", ha apuntillado.



González Terol ha aludido a la votación fallida en el Senado respecto al IVA de las peluquería y lo ha considerado como "un paso más" del Gobierno "en lo que antes venía siendo una democracia".



"Aprueban los indultos, suspenden las votaciones que nos son favorables y lo siguiente ¿qué será? ¿Amordazarnos para que no podamos hablar tampoco en el Parlamento?", se ha preguntado.



El vicesecretario general del PP también ha lanzado mensajes en clave interna y respecto a la marcha de hasta ahora presidente provincial en Almería, Gabriel Amat, ha dicho que es un "ejemplo de alcalde y de líder" mientras que ha aludido a su sucesor Javier Aureliano García destacando su labor de "construcción del municipalismo".



"Cuando tenemos una sola voz y vamos unidos somos infalibles, somos imparables como cuando demostramos que el Gobierno era vencible cuando nos quisieron robar los ahorros a los ayuntamientos o cuando nos quisieron montar mociones de censura como si nosotros fuéramos unos principiantes en la política pero conseguimos hasta darle la vuelta a las encuestas", ha concluido.