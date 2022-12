Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital “Gran labor social” de la Asociación Recreativa, Deportiva y Cultural de la Policía Local sábado 17 de diciembre de 2022 , 16:58h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia María del Mar Vázquez participa en el tradicional vino prenavideño y en la entrega de placas a diez agentes jubilados La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha destacado la “gran labor social y el estrecho vínculo” que la Asociación Recreativa, Deportiva y Cultural de la Policía Local mantiene entre los agentes en activo y jubilados. Un trabajo que desarrollan a lo largo de todo el año y este viernes ha celebrado uno de los encuentros tradicionales, el vino prenavideño y la entrega de placas a los policías que han culminado su etapa en el Cuerpo. Acompañada por la concejala de Seguridad y Movilidad, María del Mar García-Lorca, y la intendente de la Policía Local, Carmen María Martínez, la alcaldesa ha puesto en valor el trabajo del colectivo y ha reconocido “el esfuerzo, el cariño y la impronta que los agentes jubilados han dejado durante tantos años de servicio para mantener la seguridad de la sociedad almeriense”. Asimismo, ha asegurado que “gracias a su trabajo tenemos una mejor calidad de vida”. Israel Ruiz, presidente de la asociación y subinspector de la Policía Local, ha agradecido la presencia de la alcaldesa y la edil, y ha explicado que “queremos conservar la experiencia y los valores que han inculcado nuestros compañeros en la plantilla a lo largo de toda una vida de entrega a la ciudad, por lo que merecen nuestro respeto y cariño”. En este sentido, ha señalado que “los jóvenes nos enriquecemos y salimos ganando con todo lo que nos aportan”. 10 distinciones de plata María del Mar Vázquez ha aprovechado la oportunidad para felicitar la Navidad a los presentes en el acto y ha trasladado su enhorabuena a los diez agentes que han recibido las distinciones de plata. Fruto de las restricciones por la pandemia en años anteriores, en esta ocasión se ha entregado los reconocimientos de 2020, 2021 y 2022 a los inspectores Francisco Montero y Juan Ruano; los subinspectores José Gómez y Daniel Romera; los oficiales Francisco Balbín y María del Carmen Rodríguez; y los agentes José Antonio Sánchez, José Manuel Gutiérrez, Urbano José Rodríguez, Pablo Gómez y Joaquín García. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.