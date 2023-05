Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Economía Ampliar Grupo Cajamar obtiene un resultado neto de 24 millones de euros en el primer trimestre viernes 05 de mayo de 2023 , 15:44h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El crecimiento de la actividad comercial y la mejora de continua de la calidad crediticia contribuyen a seguir equilibrando el balance y elevar provisiones, a la vez que robustece la solvencia y la liquidez. Los recursos gestionados minoristas aumentan un 4,2 % interanual, hasta los 48.158 millones de euros El Grupo Cajamar ha anunciado que ha obtenido un beneficio neto de 24 millones de euros en el primer trimestre del año, lo que supone un aumento del 33 % respecto al mismo periodo del año anterior. Este resultado se debe al incremento de la actividad comercial y a la mejora continua de la calidad crediticia, que le han permitido equilibrar el balance y reforzar las provisiones, así como aumentar la solvencia y la liquidez. Entre los datos más destacados del trimestre, cabe señalar que los recursos gestionados minoristas han crecido un 4,2 % interanual, hasta alcanzar los 48.158 millones de euros, lo que demuestra la confianza de los clientes en el grupo. Por su parte, el crédito a la clientela sano minorista ha aumentado un 4,7 % hasta los 35.760 millones de euros, con una especial relevancia de la nueva financiación concedida al sector agroalimentario, a las empresas y a las familias. El grupo ha diversificado su cartera crediticia, reduciendo su exposición al sector inmobiliario y aumentando su presencia en otros sectores productivos. La calidad crediticia del grupo también ha mejorado, reduciendo la tasa de morosidad en 0,7 puntos porcentuales hasta situarse en el 2,5 %, muy por debajo de la media del sector financiero español. El grupo ha reforzado sus provisiones para hacer frente a posibles contingencias derivadas de la crisis sanitaria y económica provocada por la pandemia de covid-19. Así, el ratio de cobertura se sitúa en el 63 % y el coste del riesgo en el 0,41 %. En cuanto a los indicadores de solvencia y liquidez, el grupo ha mejorado su coeficiente de solvencia en 0,3 puntos porcentuales hasta alcanzar el 15,8 %, con un crecimiento interanual de los recursos propios computables de un 2 %. El ratio CET1 phased in se sitúa en el 13,4 %, cumpliendo con holgura los requerimientos regulatorios. Por otro lado, el grupo dispone de una amplia liquidez estructural, con un ratio LCR del 223 % y un ratio NSFR del 122 %. El Grupo Cajamar es un referente del sector agroalimentario español , destinando un 46 % de la nueva financiación empresarial a este sector , así como un 33 % a las pymes y pequeños negocios, y un 21 % a las grandes empresas. El grupo forma parte del Sistema Institucional de Protección (SIP) autorizado y calificado por el Banco de España, que agrupa a varias entidades de crédito cooperativas. Resultados El protagonismo de los ingresos típicos del negocio bancario durante el primer trimestre del año eleva el crecimiento de los márgenes recurrentes del Grupo Cooperativo Cajamar, lo que unido a la mejora continua de la calidad crediticia, contribuyen a seguir equilibrando el balance y elevar provisiones, a la vez que robustece la solvencia y la liquidez. En el primer trimestre de 2023 crecen los márgenes recurrentes de la cuenta de resultados, aupados por el negocio típicamente bancario, fruto de la favorable evolución de los tipos de interés y la actividad comercial. Así, el rendimiento de la inversión crediticia se acrecienta un 71 % interanual, y facilita un incremento del margen de intereses del 29 % hasta los 208 millones de euros. Adicionalmente, el aumento de las comisiones netas en un 4,2 %, hasta los 70,1 millones de euros, por la mayor actividad de desintermediación y la vinculación de la clientela, apoyan el incremento del margen bruto -sin tener en cuenta el resultado de operaciones financieras (ROF)- en un 16,7 % respecto al mismo periodo del año anterior. Este trimestre las ganancias por activos y pasivos financieros (ROF) sufren un descenso de -97,2 % respecto al mismo periodo del año anterior, dado que este epígrafe de la cuenta de resultados aporta al margen bruto tan solo 3,4 millones de euros, y lo sitúa en 281,4 millones de euros, un -21,5% menos que en el mismo trimestre del año anterior. El ritmo de crecimiento más intenso de los ingresos frente al de los gastos de explotación sitúa la ratio de eficiencia recurrente en el 55,8 %, 6,3 puntos porcentuales mejor a la del mismo trimestre del año anterior. La gestión prudente del Grupo prioriza continuar destinando gran parte de sus ingresos al saneamiento por pérdidas de activos financieros y no financieros, 68,4 millones de euros, frente a la obtención de mayores beneficios. Así, el resultado consolidado neto, 24 millones de euros, un 18,5 % inferior al obtenido en el primer trimestre de 2022, corresponde a lo presupuestado para este primer trimestre. De esta forma, la calidad de los activos continúa su positivo progreso por la buena gestión del activo irregular, reduciéndose la tasa de morosidad en 0,7 puntos porcentuales hasta el 2,5 % -por debajo de la media sectorial-, fruto de la caída de los riesgos dudosos totales un -19,4 % interanual, con una minoración de 231 millones de euros. Además, la mayor parte de los activos dudosos de la inversión crediticia, un 67,2 %, tienen menos de 5 años de antigüedad. Asimismo, se han reducido los activos adjudicados netos en 184 millones de euros, un -25,7 % respecto al primer trimestre de 2022, y se ha elevado el nivel de cobertura hasta el 67,5 %, incluyendo las quitas producidas en el proceso de adjudicación. Actividad comercial El positivo desarrollo de la actividad comercial repercute en el incremento interanual del 5,6 % de los activos totales, hasta los 62.982 millones de euros, y en el crecimiento del volumen total de negocio gestionado, que alcanza los 99.100 millones de euros. Los recursos gestionados minoristas aumentan un 4,2 % interanual, hasta los 48.158 millones de euros, gracias al avance de los recursos minoristas de balance y fuera de balance. Y cabe resaltar la intensidad del crecimiento de los fondos de inversión, en un 9,9 %, frente al 4,4 % de la media del sector. El crédito a la clientela sano minorista crece en 1.596 millones de euros, un 4,7 % más respecto al mismo periodo del año anterior, y alcanza los 35.760 millones de euros. Grupo Cajamar es un claro referente del sector agroalimentario destinando un 46 % de la nueva financiación empresarial a este sector, así como un 33 % a pymes y pequeños negocios, y un 21 % a grandes empresas. La positiva evolución de la actividad comercial permite que Grupo Cooperativo Cajamar aumente su cuota de mercado nacional en inversión hasta el 2,9 % y hasta el 15,9 % la cuota de mercado nacional en el sector primario (agricultura, pesca y ganadería). Atención al cliente Grupo Cooperativo Cajamar es la segunda entidad financiera mejor valorada en satisfacción de clientes de las 10 principales entidades españolas, según el Net Promotor Score, y ocupa el primer puesto por grado de satisfacción del gestor por parte de sus clientes, según el Benchmarking de Satisfacción de clientes del sector financiero, realizado por Stiga en el primer trimestre de 2023. En los últimos doce meses, 108.674 personas y empresas han comenzado su relación financiera con las entidades del Grupo Cajamar, lo que ha elevado el número de clientes a 3,7 millones y a más de 1,6 millones de socios, que son atendidos presencialmente por 5.226 profesionales en sus 842 oficinas y 174 agencias, de las que más del 33 % se encuentran en municipios de menos de 5.000 habitantes. Asimismo, 6 oficinas móviles – vehículos itinerantes- proporcionan servicios financieros en el medio rural a 43 poblaciones de menos de entre 170 y 1.500 habitantes, evitando así su exclusión financiera y, especialmente, dando respuesta a las necesidades de las personas de mayor edad. Además, los canales de banca digital, banca electrónica y banca móvil y los 1.500 cajeros automáticos del Grupo Cajamar son utilizados para realizar directamente sus operaciones habituales por más de un millón de clientes digitales, un 7,6 % más que en el mismo periodo del año anterior, que ha realizado 59 millones de operaciones a través de la app y 38 millones de operaciones mediante la banca electrónica. La red comercial del Grupo Cooperativo Cajamar ha adoptado nuevas medidas dirigidas a mejorar la atención de las personas mayores y de las personas con discapacidad, tanto presencialmente en su red de oficinas y agencias como a través de un número de teléfono gratuito dedicado exclusivamente a estos colectivos. Adicionalmente, ofrece diseños especiales y nuevos medios y recursos para facilitar el acceso a sus servicios de banca electrónica, app y cajeros, y pondrá en marcha la Escuela Digital Senior, donde profesionales del Grupo Cajamar informarán y formarán en el uso de medios y canales a estas personas para atenderles y ofrecerles consejos básicos de ciberseguridad. Conforme a su política de flexibilidad de pago, la banca cooperativa Cajamar promueve soluciones financieras para aquellos clientes que han tenido y tienen dificultades transitorias como consecuencia de las subidas del coste de la vida y de los tipos de interés, así como las motivadas por la pandemia. El Banco de Crédito Social Cooperativo y las 18 cajas rurales del Grupo Cajamar están adheridos tanto a la ampliación del vigente Código de Buenas Prácticas como al nuevo Código de Buenas Prácticas sobre préstamos hipotecarios, que están destinados a colectivos específicos de clientes de rentas medias que han resultado especialmente afectados por la subida de los tipos de interés. Solvencia y liquidez El coeficiente de solvencia mejora 0,3 puntos porcentuales y asciende hasta el 15,8 %, destacando el crecimiento interanual de los recursos propios computables en un 2 %, sustentados en la fortaleza del CET1. Por su parte, la ratio CET 1 phased in se sitúa en el 13,4 %, cumpliendo holgadamente los requerimientos regulatorios, que anotan un exceso en solvencia fully loaded de 686 millones. La ratio de MREL ha mejorado en 2,3 puntos porcentuales, hasta el 20,4 %, superando en 1,6 puntos porcentuales el objetivo intermedio fijado por el organismo correspondiente para 1 de enero de 2023. En el primer trimestre de 2023 se realizaron dos emisiones de cédulas hipotecarias por importe de 1.100 millones de euros y mantiene unos niveles confortables de liquidez con un volumen de activos líquidos disponibles de 13.774 millones de euros, que incluye tanto activos líquidos de alta calidad (HQLA) como otros activos líquidos descontables y depósitos en bancos centrales; y cuenta, además, con una capacidad de emisión de cédulas hipotecarias de 2.598 millones de euros. Con ello, también cumple holgadamente los límites exigidos por la normativa, con una ratio de cobertura de liquidez (LCR) de 185,2 % y una ratio de financiación estable neta (NSFR) del 134,4 %. Asimismo, la banca cooperativa Cajamar está realizando un desapalancamiento progresivo de la financiación de TLTRO del Banco Central Europeo (BCE) minorándola en un 42,3 % respecto al mismo periodo del año anterior, hasta los 6.015 millones de euros. Finanzas sostenibles En el primer trimestre de este año, la banca cooperativa Cajamar recibió en París el ‘CDP Europe Awards’, reconocimiento otorgado por CDP, con calificación ‘A’, como empresa líder por su transparencia corporativa y desempeño en materia de cambio climático. Esta misma organización, patrón de referencia mundial en procesos y metodología de información en relación con el cambio climático y las empresas, ha reconocido a Grupo Cajamar en el informe ‘Supplier Engagement Leaderboard’, siendo una de las 288 empresas que ha obtenido una ‘A’ de entre más de 15.000 empresas evaluadas. En relación con la transparencia y gestión, en el primer trimestre ha publicado su Informe de Sostenibilidad, correspondiente al año 2022. El desarrollo sostenible es uno de los objetivos fundamentales y trasversales en la actividad del Grupo Cajamar, que orienta su estrategia a impulsar a la creación de valor compartido en el corto, medio y largo plazo. Entre otras medidas, está realizando una evaluación de la exposición financiera al riesgo medioambiental. Al cierre de 2022, la ratio de elegibilidad del activo consolidado (objetivo de mitigación y adaptación ambiental) se situaba en el 21,95 %, y ha incorporado objetivos intermedios de descarbonización en consonancia con la Science Based Targets Iniciative, para alcanzar el objetivo de llegar a cero emisiones netas de gases de efecto invernadero en 2050 como consecuencia de su actividad. La banca cooperativa Cajamar puso en marcha en los meses de febrero y marzo su proyecto ‘Bosque Cajamar-Mar de oxígeno’, consistente en la reforestación de un espacio de 27,54 hectáreas en el Parque Natural de Sierra María-Los Vélez en colaboración con la colaboración de la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta de Andalucía y la Dirección del Parque Natural. Esta actuación medioambiental contribuye a la lucha contra el cambio climático y a la mejora de la biodiversidad mediante la recuperación de especies autóctonas adaptadas al entorno. Asimismo, ayudará a mejorar los valores ecológicos, paisajísticos y turísticos del paraje natural, satisfaciendo las necesidades ambientales y sociales del territorio, y fomentando la actividad económica en una zona rural en riesgo de despoblación. Grupo Cooperativo Cajamar sigue incrementando y adaptando su oferta especializada de productos y servicios para el sector agroalimentario, así como los programas de asesoramiento técnico especializado y de transferencia de conocimiento a empresas, cooperativas y productores, contribuyendo así a mejorar la competitividad, financiación y gestión de la información del sector agroalimentario español. A través de su comunidad digital agroalimentaria Plataforma Tierra, comparte y promueve actuaciones dirigidas a la innovación, digitalización y sostenibilidad del sector agroalimentario con 116 publicaciones y 10 informes de mercado. Asimismo, transfiere el conocimiento a través de la divulgación de investigaciones, estudios y ensayos en sus centros experimentales de Almería y Valencia, y de sus 25 cursos presenciales, online, webinars y programas de formación impartidos en el primer trimestre de este año. La incubadora de empresas de alta tecnología del agua Cajamar Innova continúa con su trabajo de apoyo a emprendedores y startups de base innovadora para hacer viables aquellos proyectos que aporten soluciones a la gestión eficaz de los recursos hídricos. Hasta la fecha ya son 157 las empresas apoyadas. Asimismo, Cajamar también ha estado presente en ferias y encuentros, acompañando a las empresas agroalimentarias, para colaborar en su promoción y expansión nacional e internacional. Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.