Economía Grupo Intrum presenta un ERE que afectará a su centro en Almería jueves 23 de mayo de 2024 , 19:42h La empresa sueca de servicios de gestión de crédito y activos inmobiliarios, Grupo Intrum, ha presentado un expediente de regulación de empleo (ERE) que afectará a 702 trabajadores en España, incluyendo a la provincia de Almería. El sindicato Confederación General del Trabajo (CGT) ha informado que el despido colectivo afectará a los centros de trabajo de Alicante, Almería, Barcelona, Huelva, Madrid, Valladolid y Zaragoza. Según la CGT, la mayoría de los despidos corresponden a personal con condiciones más precarias, como los operadores de los 'call center' de los centros de Valladolid y Madrid, que suman un total de 250. La organización sindical ha criticado la decisión de la empresa, argumentando que no es necesario hacer 702 despidos y que, en su opinión, "harán imposible que el Grupo Intrum siga dando los servicios que ahora ofrecía a sus clientes". La CGT también ha expresado sorpresa por que la empresa haya alegado causas productivas, organizativas y técnicas, además de la situación financiera, para justificar los despidos. La próxima reunión entre la empresa y los sindicatos se celebrará el próximo viernes 31 de mayo, y la CGT ha anunciado que solicitará documentación para comprobar la concurrencia de la causa que inicialmente entiende que no existe.

