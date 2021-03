Sucesos Guardia Civil interviene 100 Kg de pulpo que no se presentó en lonja para su venta jueves 04 de marzo de 2021 , 11:17h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia El pulpo aprehendido queda a disposición del banco de alimentos de Almería





En dos diferentes actuaciones realizadas recientemente por agentes de la Guardia Civil de Almería dentro del marco del Programa Anual de Control Integral de las actividades pesqueras (PACIAP 2021), que se realiza de forma conjunta con Inspección Pesquera de la Junta de Andalucía y del Estado, han intervenido 100 kgs. de pulpo que se intentaba vender fuera de lonja.



En la primera actuación los agentes de la Guardia Civil comprueban que las capturas realizadas por un barco con base en el puerto de Carboneras no se subastan en la lonja, inspeccionando el almacén del propietario del barco y hallando en el interior dos capazos con más de 45 kgs. de pulpo.



Los agentes proceden a la aprehensión de las capturas que evitaban pasar por la lonja para ser vendidas por su cuenta por el propietario del barco, confeccionando la correspondiente acta remitida a la Autoridad competente.



En la segunda actuación los agentes inspeccionan un vehículo a la salida del puerto de Carboneras, hallando en su interior dos capazos con más de 53 kgs. de pulpo que no había sido presentado en la lonja para su venta.



Los agentes determinan que dichas capturas pretendían ser vendidas fuera de lonja por lo que se procede a su aprehensión, remitiendo el acta a la Autoridad competente.



