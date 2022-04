PORTADA Economía Capital Almería Diputación Sucesos Deportes Entrevistas Opinión Provincia Agenda ANDALUCÍA ESPAÑA Sociedad Salud Universidad Televisión Pasatiempos Hemeroteca Sociedad Ampliar Guía de los mejores nuevos casinos online en España Escucha la noticia Si eres mayor de 18 años y quieres intentar jugar en juegos de casino, esta guía es ideal para ti. Aquí encontrarás una lista con los mejores casinos nuevos online que hay en España con sus principales juegos y características. El mercado de los casinos online está en constante crecimiento y en este artículo conocerás cuáles son los más fiables de la red. Es muy importante saber en qué casinos estás realizando un depósito de tu dinero y con esta guía conocerás los sitios web que presentan una mayor seguridad y fiabilidad. Si eres un usuario que está empezando, también encontrarás información sobre cómo jugar a los diferentes tipos de juego que ofrecen estos casinos nuevos, así como qué formas de pago, bonos y promociones proporcionan. Es importante recalcar que ningún casino puede ofrecer bonos de bienvenida, solo puede hacerlo después de que el usuario cumpla 30 días en su plataforma y haya verificado su identidad. En caso de que ya seas un usuario experimentado con conocimientos sobre los juegos de azar que lo que busca es mejorar su experiencia en los casinos, te indicaremos los diferentes tipos de proveedores de software de los nuevos casinos online de España y resolveremos las dudas que les suelen surgir a los jugadores. A continuación, vamos a empezar con uno de los factores más básicos que te ayudará a decidir si quieres intentar jugar en un nuevo casino online o no, las diferencias que existen entre los nuevos casinos online y los casinos de marcas establecidas. ¿Cuál es la diferencia entre los nuevos casinos online y uno ya establecido? En los últimos meses, el número de nuevos casinos en línea ha incrementado de forma espectacular. Con esta nueva era tecnológica, cada vez son más los casinos online nuevos que operan en la red. ¿Pero es mejor probar suerte en casinos en pleno crecimiento o seguir confiando con los casinos ya establecidos? Adaptación smartphones La adaptación a los smartphones es uno de los factores que más diferencian a un nuevo casino online de un casino ya establecido. Al ser tan recientes, estos sitios web suelen presentar una versión para móviles bastante más fácil de navegar que los casinos ya establecidos debido a que el mercado cada vez está más enfocado al juego desde los smartphones. Hoy en día es impensable crear una plataforma que no se centre en el acceso del usuario desde un dispositivo móvil. Seguridad Los nuevos casinos en línea, al presentar un sitio web de reciente creación, el nivel de seguridad que ofrecen aún necesita cierto rodaje para ser considerado tan fiable como los casinos más conocidos, sin embargo, pese a su corto recorrido, su nivel de seguridad se suele considerar aceptable, ya que la mayoría se basen en Jugar Bien y están regulados por la Dirección General de Ordenación del Juego. En este aspecto, los casinos con más experiencia cuentan con una mejor publicidad debido a que a lo largo de los años han demostrado que su plataforma ofrece un método de seguridad totalmente fiable para todos aquellos jugadores que deseen jugar a juegos de mesa en un casino online. Promociones y bonos La oferta de promociones y bonos ofrecida en los casinos nuevos es mucho más atractiva para los nuevos jugadores. Al ser casinos nuevos en el mercado, las promociones y la oferta de bono ofrecidas son mucho más cuantiosas y atrayentes para todos aquellos que deseen probar suerte en un sitio web de estas características. Los casinos establecidos, al ya contar con una gran popularidad y una clientela fiel, cualquier bono suyo siempre suele menor que los de los nuevos casinos en línea. Juegos de casinos En este aspecto, los mejores casinos online suelen ofrecer una mejor oferta de juegos. En su lista nunca faltan los juegos de casino online tradicionales como la ruleta o el blackjack, así como una gran cantidad y variedad de juegos de mesa. Jugar en uno de estos sitios web de casino en lugar de en un casino online nuevo ofrece esta ventaja, ya que, al contar con una mayor experiencia, llevan más tiempo desarrollando y mejorando su catálogo de juegos, así como su popularidad que les ha permitido firmar acuerdos de grandes cantidades de dinero con importantes proveedores de software de juegos de casinos como Microgaming. En cuanto a los casinos online nuevos, es cierto que ofrecen algunos juegos novedosos que probablemente no están disponibles en un casino ya establecido, pero la cantidad de juegos ofertados es inferior. No obstante, los casinos en línea consolidados se suelen preocupar menos en actualizar su catálogo, por lo que los nuevos casinos online, aunque sea más reducido, intentan cuidar más los juegos de slots que ofrecen con el fin de ofrecer una mejor experiencia a los usuarios. Juegos en vivo Al contar con la última tecnología, un nuevo casino online en España cuenta con una mayor cantidad de croupieres en directo. Cada vez son más los ciudadanos mayores de 18 años que deciden conectarse a algún nuevo casino en línea para jugar, en directo, a la ruleta u otro juego de mesa. Al ser un evento en directo, el croupier y todos los participantes se conectarán vía streaming y podrán conversar entre ellos y experimentar el juego como si estuvieran en un casino real. Apuestas deportivas Cada vez son más las casas de apuestas online en España que presentan una sección dedicada a las apuestas deportivas. El deporte uno de los pasatiempos favoritos de los ciudadanos por lo que los sitios que cuentan con apuestas deportivas entre sus opciones gozan de una mayor publicidad. Todos los usuarios mayores de 18 años fanáticos del deporte pueden realizar apuestas en todos aquellos eventos deportivos que deseen como, por ejemplo, LaLiga, la Champions League o la Fórmula 1. Estos nuevos casinos online suelen permitir apostar en todos aquellos partidos o carreras de las competiciones más importantes a nivel nacional e internacional. Métodos de pago En este tema hay cierta controversia. Algunos sitios expertos en casinos aseguran que los métodos de pago que presenta un casino online nuevo son mejores y más rápidos que un casino con largo recorrido, pero hay otros que defienden todo lo contrario. Lo que sí es cierto es que cuentan con los métodos más novedosos en el ámbito electrónico. Entre sus opciones de pago en casinos están Paypal, tarjeta de crédito, entre otros. Atención al cliente Al ser casinos nuevos, no suelen contar con todas las vías de servicio de atención al cliente que ofrecen los mejores casinos. Al estar aún en crecimiento, es probable que los nuevos casinos en línea aún no cuenten con un servicio de 24 horas. En cambio, un casino consolidado suele ofrecer mejores vías de contacto al usuario gracias a su gran recorrido. Los mejores casinos nuevos en línea en España Paf Casino La versión en idioma español de Paf Casino es uno de los casinos online de España más populares. Es uno de los casinos en línea más importantes del juego y uno de los favoritos entre los españoles. Esta empresa de origen nórdico se ha ganado un puesto entre los mejores casinos online de España. Presenta un software propio altamente desarrollado que incluye una serie de bonos y promociones muy interesantes. Es un sitio web bastante fiable, ya que ofrece métodos de pago que se caracterizan por su seguridad y rapidez. El usuario puede realizar ingresos y cobros a través de los métodos más populares como Paypal o Apple Pay. Gracias a su publicidad, es considerado uno de los casinos más seguros del mercado. Protege todos los datos de los jugadores almacenados en su base de datos al usar un método de encriptación en todas sus transacciones. Por si eso fuera poco, también está regulado por la Dirección General de Ordenación del juego y por la misma autoridad islandesa ¡Casi nada! Su oferta de juegos es bastante amplia. En su sitio web cuenta con numerosos slots propios exclusivos de gran calidad y con algunas de las mejores ruletas online del mercado de los casinos. La atención al cliente es otro de sus puntos fuertes al proporcionar a los jugadores un servicio las 24 horas del día a través de un chat en vivo. Leo Vegas El autor de los hechos es la expareja sentimental de la víctimaEl autor de los hechos es la expareja sentimental de la víctima Leo Vegas es considerado uno de los mejores casinos online nuevos. Es uno de los proveedores con mejor software para dispositivos móviles. Presenta una gran oferta de slots, aunque si lo comparamos con alguno de los otros mejores casinos es más limitada. Ofrece la posibilidad de pagar en todos los métodos de pago clásicos como Paypal, Apple Pay, tarjetas de crédito o transferencia bancaria. Su diseño simple e intuitivo facilita la experiencia de los jugadores. Además de proporcionar una gran atención al cliente con un chat en vivo que resuelve las dudas y los problemas de los jugadores españoles. Además de presentar una oferta formada por una lista de diferentes juegos de mesa como el póker, destaca por presentar hasta 26 juegos en vivo. También tiene una sección dedicada a las apuestas deportivas con las mejores cuotas donde los usuarios pueden realizar alguna apuesta en un evento deportivo en el que participe su club o atleta favorito. A parte de tener una gama de juego responsable que cumple con la ley de la Dirección General de Ordenación del juego, junto a la colaboración de varias organizaciones de apoyo, cuenta con una sección dedicada a ayudar a todos aquellos jugadores que presenten problemas a la hora de aplicar un juego responsable al jugar en un casino. Mr Green La marca de casino Mr Green empezó a operar hace poco en España. Sin embargo, pese a su corta trayectoria por nuestro mercado, ya se ha convertido en uno de los sitios web favoritos de los españoles cuyo entretenimiento son los juegos de azar. Para todos aquellos españoles mayores de 18 años que quieran empezar a jugar en casinos online, este es uno de los nuevos casinos online con mayor seguridad. Presenta una sección llamada Green Gaming para evitar la adicción del usuario a los juegos de azar. Asimismo, su catálogo de juegos es bastante aceptable. Cuenta con más de 800 juegos de slots y con varias opciones de 11 juegos de ruleta en vivo. Por lo que si eres un fanático de este tipo de juegos de mesa es una opción bastante interesante. Además de su gran seguridad, también goza de una gran publicidad positiva por presentar una navegación fácil al usuario. El registro es sencillo y las diferentes secciones del sitio web están bien organizadas, un diseño que ayuda a la práctica del juego y a la atracción de nuevos jugadores. PlayUZU Entre los nuevos casinos online españoles sobresale PlayUZU, marca con gran experiencia en países como el Reino Unido que en el año 2020 decidió crear su propio sitio web en idioma español. Pese a su corta trayectoria es considerado uno de los grandes casinos online en España. Su lista de juegos es de alta calidad. Presenta más de 1100 juegos de slots distintos. También ofrece una gran variedad de juegos en vivo de ruleta y Blackjack con un chat en directo para que interactúen los jugadores. Pese a ser un casino relativamente nuevo en España cuenta con la colaboración de algunos de los mejores proveedores de software de casinos del mercado internacional. Varios de sus juegos están desarrollados por Microgaming y MGA. Presenta una amplia gama de métodos de depósito y retirada de dinero. Desde las formas de pago más clásicas como la transferencia bancaria o Paypal hasta las más novedosas como Skrill o Neteller. De igual forma, no cobra ningún tipo de comisión a sus jugadores y, al ser un nuevo casino online, todas las transacciones se realizan de forma instantánea. Genesis Casino Genesis Casino es un casino online en España que resalta por presentar una amplia lista de juegos de azar. Contiene más de 700 juegos de slots, juegos de mesa y juegos en vivo que hacen que la experiencia de los jugadores sea excelente. Asimismo, si lo desea, el usuario puede realizar alguna apuesta y obtener ganancias de dinero en otros juegos a lo mejor no tan populares y que no gozan de tanta publicidad en un sitio web de esta índole como el bingo. Al igual que los otros nuevos casinos en línea de España, cuenta con la colaboración de algunos proveedores de desarrollo de software de gran renombre como MGA y Microgaming. Igualmente, en cuanto al pago, ofrece una variedad de métodos en la que combina métodos tradicionales como la transferencia bancaria o más novedosos como Paypal y los jugadores no tendrán que pagar ningún tipo de comisión. Bethard Bethard es un nuevo casino online en España con una variedad de juegos excepcional. Destaca por su alta gama de slots y por presentar un diseño de sitio web amigable para dispositivos móviles, así como una gran aplicación en los que puedes realizar apuestas desde cualquier sitio en cualquier momento. El servicio de atención al cliente es muy positivo pese al poco tiempo que lleva esta plataforma en España. Los jugadores pueden contactar con los operadores en idioma español por dos vías distintas: en un chat en línea disponible las 24 horas o a través de correo electrónico. Casumo Casino Entre los nuevos casinos online españoles está Casumo Casino, un sitio web que contiene una gran cantidad de juegos elaborados por prestigiosos desarrolladores de software. Ofrece los clásicos juegos que puedes encontrar en cualquier casino como la ruleta, slots de gran calidad gráfica confeccionados por Microgaming y también otros juegos no tan habituales en los casinos en línea como el Monopolio online. Presenta diversos juegos en vivo como el Blackjack o la ruleta donde los jugadores pueden interactuar entre ellos mientras están jugando. De igual forma, Casumo Casino también presenta un apartado de apuestas deportivas donde los usuarios pueden realizar la apuesta que deseen en el evento deportivo que prefieran de las competiciones más importantes. Entre algunos de los inconvenientes que presenta este sitio web está la rapidez del pago. A diferencia del resto de casinos mencionados, no es inmediata. La entidad suele hacerlo efectivo entre 24 y 48 horas y se puede realizar mediante varios métodos distintos como transferencia bancaria y Skrill. Otro factor a tener en cuenta a la hora de jugar en este casino es que su compensación con algún bono es inferior a la de sus competidores. Platin Casino Platin Casino es uno de los nuevos casinos online en España que proporciona una gran seguridad entre los jugadores. Cumple de forma estricta con la ley y no ofrece ningún tipo de bonos de bienvenida. Tampoco revela ningún tipo de información personal de sus jugadores almacenada en su base de datos. Las opciones de depósito son más variadas que las de retirada de dinero. Esto es un inconveniente para algunos usuarios, ya que no es posible usar monederos digitales para realizar los cobros, solo se pueden usar los métodos tradicionales como la transferencia bancaria. El diseño de esta plataforma es un tanto peculiar, pero resulta muy cómodo para los jugadores. En lugar de ponerlos en una lista en diferentes secciones, organiza los juegos para que sean más fáciles de encontrar y así mejorar la experiencia de los usuarios. ¿Cómo me registro en un casino online nuevo? Registrarse en un casino en línea no es una experiencia complicada. Al igual que los casinos físicos, tal y como indica la ley de dirección general de ordenación del juego, los jugadores tienen que ser mayores de 18 años. A la hora de darte de alta en el sitio web tendrás que agregar un método de pago, ya sea PayPal, transferencia bancaria, tarjetas de crédito o Apple Pay. Así, podrás añadir o retirar dinero en tu depósito. Cuando te registres tendrás que agregar tu correo electrónico y tu nombre de usuario. Después deberás añadir los datos que te soliciten para poder realizar el pago y el cobro de tus ganancias. Automáticamente, tu información pasará a formar parte de la base de datos de la plataforma. Pero no te preocupes, todas estas plataformas cuentan con una gran fiabilidad y seguridad que protegen a todos sus jugadores. En algunos casinos en línea a los 30 después de registrarte te ofrecen algún tipo de bono que te permitirá apostar con dinero del casino. Este tipo de bonos y promociones es una de las opciones más atractivas para los que quieren probar suerte en el juego. Debes tener en cuenta que los bonos de bienvenida están prohibidos. ¿Cómo jugar con dinero real en los mejores casinos online nuevos? Todo ciudadano español mayor de 18 años tiene que realizar algunos pasos si quiere jugar en casinos online con dinero real. Después de haber seguido todos los consejos recomendados por los expertos para elegir tu sitio preferido entre los diferentes nuevos casinos en línea y de haberte registrado de forma correcta en el sitio que te haya transmitido mayor seguridad y fiabilidad, llega el momento de realizar apuestas y para ello tienes que depositar dinero. Si quieres añadir dinero en tu depósito tendrás que elegir algunos de los métodos que ofrezca ese casino, aunque, deberías tener en cuenta que ese método también esté disponible para la retirada de dinero. La mayoría de nuevos casinos online en España que son calificados de confianza son considerados fiables y seguros. Toda la información que deposites en su base de datos está encriptada y eso implica que ningún tercero tendrá acceso a tus datos personales. Estos sitios web, al llevar un mínimo de 30 días como miembro de la plataforma y tener tu cuenta verificada, te recompensan con una gran ventaja. Te ofrecen promociones y algún bono que te permitirán jugar con dinero del propio casino con el fin de mejorar tu experiencia y proporcionarte una forma de entretenimiento más divertida facilitándote la obtención de ganancias, ya que todo el dinero que ganes con un bono, pese a ser dinero del casino, pasará a formar parte de tu depósito. A la hora de jugar en un casino, también deberías tener en cuenta si este sitio web presenta algunas limitaciones de depósito o retirada de dinero, así como si de algún modo cobra comisiones si los jugadores realizan este tipo de acciones. ¿Cuáles son los juegos de casino online más populares en España? Máquinas tragaperras Máquinas tragaperras online Las máquinas tragaperras online son uno de los slots más demandados por el usuario a la hora de jugar en un casino. El mecanismo es simple. Los jugadores tienen que apostar y seguidamente girar los carretes. Si después de girar el usuario consigue que los tres elementos coincidan habrá obtenido ganancias, dependiendo del símbolo que haya tocado, la apuesta realizada o el bono opte recibirá mejores ganancias de dinero. Máquinas tragaperras de bote progresivo Las máquinas tragaperras presentan un variado catálogo de juegos en los nuevos casinos en línea. Uno de ellos es el slot de bote progresivo, un slot de lo más especial. En este juego el usuario jugará con otros jugadores. Cada vez que uno de estos jugadores que está jugando en línea realice apuestas e introduzca dinero en el depósito, incrementa la cantidad de bonos del resto de slots, ya que están interconectados. Asimismo, algunos casinos a veces presentan un bono repartido entre diversos juegos o, incluso, con otros casinos en línea. De esta forma, las ganancias que se obtienen en este tipo de juego de máquinas tragaperras pueden suponer una gran cantidad de dinero, lo que supone un gran atractivo para aquellos jugadores que quieren vivir una experiencia divertida trabajando en equipo con otros jugadores. Ruleta La ruleta online es uno de los mejores juegos que ofrecen los nuevos casinos en línea. Existe una gran oferta de juegos de este tipo, pero los más destacados de esta lista son la Ruleta Europea, la Ruleta Americana y la Ruleta Francesa. Estas son consideradas, por muchos jugadores de España como uno de los mejores juegos para jugar en casinos online. Según por cuál de los proveedores esté desarrollado el software del slot, el juego presentará unas características u otras. Lo que sí es común en cualquier casino nuevo es que una de las opciones sea proporcionar el juego en línea y así ofrecer la posibilidad al usuario de usar el chat en vivo para que los jugadores se comuniquen entre ellos. Blackjack El blackjack es uno de los juegos en línea más comunes en estos sitios web. Los casinos online nuevos suelen ofrecer dos opciones al usuario: jugar al blackjack clásico o hacerlo en vivo en el que participa un repartidor de casino real. Este es uno de los mejores juegos de casino clásicos y siempre recibe una publicidad positiva por parte de la industria del casino y los jugadores. Jugar a este juego es muy simple. Una vez el usuario ha ingresado en el sitio web, si nunca ha jugado a este juego y quiere probar una nueva forma de entretenimiento debe tener en cuenta su regla básica, reunir varias cartas con el fin de que su valor sume 21. Los jugadores cuyo valor de sus cartas sea superior a 21 habrán perdido. Si quieres mejorar tu experiencia e intentar jugarte parte del dinero de tu depósito con otros jugadores, siempre podrás hacerlo en la versión en línea. Póker El póker es una de las modalidades de juego de cartas para mayores de 18 años que presenta un número de jugadores más elevado. El jugador tiene varias opciones, puede optar por jugar contra la máquina o contra otros jugadores y puede elegir el tipo de forma de juego que más le convenza de la lista disponible, los más comunes son el 7 Card Stud y el Texas Hold'Em. Los jugadores tienen que formar "manos" y, dependiendo de las reglas del juego, unas tienen un valor más elevado que otras. En caso de empate entre algunos jugadores, el usuario ganador será el que presente el valor de cartas más alto. Video Póker A diferencia del Póker clásico, en el video Póker los jugadores no tienen rival, ya que se trata de crear de algún modo combinaciones de cartas que resulten ganadoras. Este es un juego cada vez más frecuente en los nuevos casinos online de España. En este juego, a diferencia del clásico, los usuarios solo tienen que tomar una decisión cuando tienen que descartar alguna carta. No se considera un juego de tanta estrategia como el tradicional que encontramos en cualquier casino. Los jugadores, si quieren asegurarse de obtener ganancias, tendrán que elegir el número de créditos quieren apostar en cada mano y apostar por una combinación mayor o mantenerse en una postura más conservadora. Como el resto de los juegos de casino, es un juego donde el factor suerte es de cierto modo relevante y, al igual que el método del juego clásico, el valor de las cartas y el ranking de manos son los mismos. Bingo El bingo puede que no goce de tanta publicidad en los casinos nuevos como los juegos anteriores, pero muchos usuarios también deciden probar suerte jugando a este juego. Al igual que la versión del juego clásica, los jugadores cuentan con un cartón virtual propio con números aleatorios en el que van tachando los números que coinciden con los de las bolas que van saliendo del bombo. Este es uno de los juegos más practicados en los casinos clásicos, sin embargo, en los nuevos casinos online no tiene tantos seguidores o variedad de juegos como, por ejemplo, los slots. Métodos de pago aceptados en los casinos online PayPal PayPal es uno de los métodos más populares de pago entre los casinos online en España. Es una forma de pago rápida y segura, lo que proporciona una gran seguridad a los internautas. Destaca por su inmediatez, lo que lo convierte en una de las mejoras opciones para realizar un pago ya sea para ingresar dinero en el depósito o para retirarlo. La principal ventaja que ofrece PayPal y que lo diferencia de algunos de los otros métodos es que los usuarios no tienen que compartir los datos de su tarjeta con el operador del casino, ya que solo usan los datos de su propio correo electrónico y contraseña. De este modo, ninguno de los casinos online de España tendrá acceso a los datos bancarios de sus clientes. Algunos de estos nuevos casinos, para fomentar el uso de PayPal ofrecen una serie de bonos de depósito y retirada de dinero que benefician a sus clientes. Además, los usuarios registrados en este monedero electrónico de pago no pagan ningún tipo de comisión. Tarjetas de crédito y débito Las tarjetas de débito y crédito son otros de los métodos más usados por los internautas para realizar algún pago en los nuevos casinos online en España. Es considerado uno de los métodos más seguros debido a que la industria del casino suele ofrecer un excelente nivel de seguridad para proteger los datos e información de los clientes. Al igual que PayPal, esta forma de pago goza de una gran publicidad gracias al gran servicio de atención al cliente que ofrece. Todos aquellos mayores de 18 años pueden ser propietarios de una tarjeta de débito o de crédito y si desean jugar en algún casino, pueden usar su tarjeta para realizar algún depósito o retirada de dinero. Algunos de estos nuevos casinos online presentan una serie de promociones y bonos para fomentar esta forma de pago. Si el jugador cumple con los términos y condiciones, podrá aprovecharse de diversas promociones y bonos que el casino le brindará si usa una tarjeta de débito o crédito. Sin embargo, estos bonos no suelen ser mayores de los que ofrecen los casinos nuevos como los que proporcionan al usar PayPal. Con este método el cliente tendrá que compartir con el operador del casino algunos datos bancarios y los tiempos de depósito o retirada de dinero son más altos que los que necesita PayPal. Transferencia bancaria La transferencia bancaria es uno de los métodos más seguros que proporcionan los nuevos casinos en línea en España para realizar un pago. Esta forma de pago transmite una gran seguridad debido a que tanto las entidades bancarias como el Banco Santander como los casinos se encargan de proteger los datos bancarios. Su gran seguridad permite que los usuarios, si así lo desean, realicen una transferencia bancaria de una alta cantidad de dinero. Esto implica que el proceso de depósito y de retirada de dinero tarda más tiempo que, por ejemplo, si se usa PayPal. Pero, todos los bancos españoles suelen ofrecer esta opción, por lo que lo hace un método más accesible y fácil para aquellas personas mayores de 18 años que deseen jugar y apostar en un casino. A la hora de realizar una transferencia bancaria, es importante que el usuario conozca las claves bancarias específicas necesarias, ya que las necesitará para realizar la transacción. Asimismo, como en cualquier otra transferencia bancaria, cuando se envía o se recibe dinero, se debe introducir los datos e información del jugador, por lo que este no es uno de los métodos más seguros si lo que queremos es evitar introducir nuestros datos personales. Monederos electrónicos Skrill Este es uno de los monederos electrónicos más usados entre los clientes de los casinos online en España. No cobra ningún tipo de comisión a la hora de realizar un depósito, pero el cobro solo es gratis si va a recibirse el dinero en una cuenta bancaria. Ofrece más de 40 divisas diferentes y permite realizar un depósito usando Bitcoin, algo que no ofrecían los métodos anteriores. Neteller Neteller es otro monedero electrónico que presenta una gran publicidad. Su funcionamiento es parecido al de Skrill. Se puede usar tanto desde dispositivos Apple como Android y, debido a la gran seguridad que ofrece, a veces el proceso de verificación de documentos puede ser un poco lento. Apple Pay Apple Pay es una cartera electrónica que está disponible entre los métodos depósito y retirada que proporcionan los casinos online de España. Al igual que el resto de los monederos digitales, todas las transacciones en línea se realizan de una forma rápida y segura y una de sus ventajas es que en este modo, para que un depósito o un cobro de dinero sea efectivo solo tendrás que usar tu huella digital. Este es uno de los métodos más rápidos superando con creces la transferencia bancaria. Paysafecard Con Paysafecard, el usuario solo tendrá que registrarse con su correo electrónico para obtener esta tarjeta prepago. Este es uno de los métodos más populares de Paysafe Holdings UK Limited, prestigiosa empresa del Reino Unido, y una de las formas de pago más cómodas para el fanático del juego que desea realizar apuestas en los nuevos casinos online en España. Bitcoin Bitcoin es uno de los métodos más novedosos a la hora de realizar un pago en un sitio web de juegos de azar. En los nuevos casinos online españoles cada vez es más común encontrar el bitcoin como uno de los métodos de depósito y retirada del dinero de las ganancias. Por este motivo, al igual que con otros métodos como PayPal, los casinos suelen presentar alguna oferta de bono o promociones para incrementar su uso y mejorar la experiencia de sus usuarios. Bizum Cada vez es más común encontrar el Bizum como uno de los métodos de pago incluidos en la lista de los nuevos casinos en línea españoles. Cada vez son más los sitios de juego de España que deciden ofrecer Bizum a sus clientes debido a su comodidad y seguridad. ¿Cuáles son los proveedores de software para casinos en línea más usados? Micrograming Microgaming es uno de los proveedores de software más prestigiosos de la industria. Su sede está en el Reino Unido y cuenta con una gran publicidad alrededor del mundo al ser la primera empresa que creó un desarrollador para los juegos de los casinos online. Es la marca que presenta una mejor variedad de juegos de azar del mercado y es considerado uno de los grandes innovadores del juego en línea. Stormcraft Studios Stormcraft Studios es un nuevo software independiente para juegos de casino creado por Microgaming. La empresa del Reino Unido decidió crearlo con el fin de mejorar la experiencia de los internautas en los nuevos casinos. A diferencia de Microgaming que se encarga de desarrollar todo tipo de juego de casino, esta se centra únicamente en el desarrollo los juegos de slots en línea. MGA Otra empresa con gran publicidad entre los nuevos casinos online españoles es MGA. Este es uno de los proveedores de software más comunes entre los casinos online nuevos españoles. Son uno de los desarrolladores que ofrecen una mayor seguridad y mejor experiencia entre los usuarios mayores de 18 años seguidores del juego gracias a su avanzado diseño y a la amplia oferta de bono y promociones que ofrece en sus distintos juegos. Es considerado uno de los desarrolladores de juego de casino con mayor transparencia y publicidad positiva de la red. Net Entertainment Net Enternainment, junto a la empresa del Reino Unido, Microgaming, es considerado el otro proveedor gigante de desarrollo de software de juegos de casino. Todos los casinos online nuevos españoles cuentan con una larga lista de juegos elaborados por este desarrollador. Su gran publicidad también se debe a que posee su propia marca de casinos en vivo, lo que lo sitúa entre una de las empresas más innovadoras y arriesgadas del mercado del juego. Play'n' Go Este desarrollador centra su publicidad en atraer a los internautas por el gran diseño y gráficos que ofrecen sus juegos. De este modo, es una de las principales marcas que están presentes en los portales los nuevos casinos online españoles. Elabora desde los juegos más clásicos que podemos encontrar en cualquier casino hasta los más innovadores con unos colores y paisajes sonoros de lo más llamativos. Al igual que sus competidores, presenta una compensación en forma de bono o distintas promociones a los diferentes usuarios con el fin de incrementar su popularidad. Yggdrasil Gaming Pese a su corto recorrido, esta es una de las empresas con más publicidad en la elaboración de software de juego de casino. Su lista de juegos no es muy amplia, pero es de una calidad extraordinaria. Al ser una marca nueva, se ha adaptado perfectamente a las necesidades del mercado del nuevo casino online en España y se centra en la creación de juegos adaptables al juego desde un smartphone y en el sector de la máquina tragaperras. Preguntas frecuentes sobres los casinos online en España ¿Cómo es la seguridad en los casinos en línea? La mayoría de los casinos online en España suele presentar una alta seguridad. Para garantizarla deben contar con una licencia para poder operar en nuestro país, para ello las autoridades suelen revistar los nuevos casinos antes de que los usuarios puedan acceder a ellos. Los casinos online españoles solo permiten acceder a su plataforma a aquellos mayores de 18 años y ofrecen distintos métodos para realizar los pagos. Siempre suelen ofrecer una amplia variedad en la que incluyen algunos métodos que cuentan con una gran publicidad como PayPal. ¿Qué juegos hay en los nuevos casinos en España? Un casino nuevo suele ofrecer una amplia variedad de juegos que incluye los juegos más populares del sector como las máquinas tragaperras, el póker, el blackjack o la ruleta. También, a parte de los juegos más clásicos, suelen ofrecen algunas versiones en vivo como, por ejemplo, de la ruleta, que cuenta con un croupier que está transmitiendo en directo desde el propio casino. En estos juegos en vivo un jugador puede interactuar con el mismo croupier u otros usuarios. El tipo de juego que más variedad ofrece son los juegos de máquinas tragaperras, también conocidas como slots. Presentan una infinidad de juegos distintos como el juego de slots clásico o el de bote progresivo. Este es el tipo de juego que más se oferta en los casinos online en España. ¿Qué se debe considerar al elegir un casino online nuevo? Al decidir probar suerte en un casino nuevo se deben en cuenta una serie de factores. Primero el nivel de seguridad y transparencia que ofrece. Después la variedad y cantidad de juegos que presenta, los nuevos casinos online suelen disponer de una mayor calidad de juegos al contar con la última tecnología. Al ser un casino nuevo la oferta de bono que proporciona suele ser mayor que la de un casino ya establecido. Este es un aspecto que deberías considerar, ya que las promociones y bonos te permitirán jugar con dinero del propio casino. Finalmente, los nuevos casinos presentan los métodos más novedosos para realizar un pago como PayPal, así que deberás comprobar que dispones de alguno de estos métodos para poder jugar. ¿Por qué elegir un casino nuevo? Los casinos nuevos presentan un diseño web más fácil y accesible y una adaptación amigable a los smartphones. Al no ser portales tan populares, las promociones y los bonos son superiores a los que ofrece un casino ya establecido y cuentan con los métodos más novedosos para realizar un depósito o retirada de dinero. ¿Cada cuánto aparecen casinos nuevos en España? La aparición de un nuevo casino depende de varios factores. Para que un casino sea legal deben contar con una licencia que les permita operar en España. En los últimos meses se han creado numerosos casinos nuevos. ¿Cómo retirar tu dinero de un casino online español? En todos los casinos online en España, para poder retirar tu dinero tendrás que usar algunos de los métodos que te ofrece la plataforma. Los más usados son Paypal, tarjeta de débito o de crédito o transferencia bancaria. ¿Cómo saber si un casino es legal en España? Para saber si un casino es legal, debes comprobar que cuenta con una licencia otorgada por la Dirección General de Ordenación del juego y que cumpla con la ley y proteja la información personal almacenada en su base de datos. Valoración final Como habrás podido observar a lo largo del artículo, los nuevos casinos online son cada vez más frecuentes en España. Muchas marcas internacionales deciden adentrarse en el mercado de los casinos en nuestro país. El uso de la última tecnología en sus plataformas los ha convertido en importantes competidores de las marcas ya establecidas. Pese a su corto recorrido, cuentan con un gran sistema que se encarga de la protección de los datos de sus usuarios. En definitiva, si estás pensando en probar suerte en el mundo del juego o simplemente quieres cambiar de casino, la opción de jugar un casino nuevo es una apuesta segura. 