Guzmán ve “incongruente” la petición del PSOE a la Junta para comprar Las Salinas

miércoles 16 de noviembre de 2022 , 10:35h

El parlamentario del PP afirma que no tiene sentido negociar una compra-venta cuando el espacio bien podría pasar a ser dominio público marítimo-terrestre si se inicia el expediente

El parlamentario andaluz del PP de Almería, Manolo Guzmán, ha tachado de “incongruente” la propuesta del partido socialista de Almería que este martes ha pedido a la Junta de Andalucía que compre Las Salinas de Cabo de Gata. “No tiene sentido iniciar la negociación de la compra-venta de una finca cuando su deslinde es provisional”, ha dicho. Y es que, el espacio que piden que se compre podría pasar a ser dominio público marítimo-terrestre si el Ministerio de Transición Ecológica iniciara expediente.

“Es un sinsentido lo que dice el partido socialista, puesto que sin deslinde definitivo la negociación de compra-venta sería absurda”, ha afirmado Guzmán, que ha apuntado la posibilidad de que la totalidad o una parte de la finca acabe siendo patrimonio público.

Además, ha añadido el parlamentario autonómico andaluz, en el caso de que el expediente iniciado acabara con éxito y la finca pasara a ser de titularidad estatal, la actual empresa propietaria de los terrenos tendría derecho a la concesión de los mismos y continuaría con la gestión, “pero en cualquier caso el valor de la finca es ahora mismo una incertidumbre”, ha asegurado.

Con todos estos motivos, Guzmán acusa al PSOE de “confundir” a la opinión pública “bien por ignorancia, bien por mala fe”; y recomienda a los responsables socialistas, tanto en la provincia como en la capital, que “se informen primero y hagan propuestas, a ser posible serias, después”.

Guzmán ha recordado cómo los temporales de la primavera pasada fueron los causantes de que el canal que, de forma artificial, suministra agua marina al humedal de Las Salinas, quedara obturado. Y ha indicado, también, como desde el primer momento, han sido la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Almería las dos administraciones que están “supervisando las obras para que el canal quede finalmente libre y pueda recuperarse el humedal, la imagen que todos tenemos de Las Salinas y el espacio vuelva a ser el elegido por las aves para su nidificación”.

Asimismo, ha valorado que es responsabilidad de la empresa que gestiona Las Salinas realizar la obra. Una obra “que no se ha parado en ningún momento (salvo por motivos condicionados por la climatología) y que, tal y como han explicado los responsables de la propia empresa es muy compleja”. Esa complejidad es la que ha obligado a adoptar como solución una actuación también compleja, con maquinaria y personal especializados lo que, a la postre, ha condicionado un retraso en el plazo de ejecución.

Un millón de euros

Manolo Guzmán ha informado al PSOE de que ha sido el Gobierno de Juanma Moreno, un Gobierno del Partido Popular, el que, preocupado por la situación, y siempre en el ámbito de sus competencias, ha incluido una partida de un millón de euros en el Proyecto de Ley de Presupuestos para 2023 para, en colaboración con SeoBird Life, y otras asociaciones ecologistas, mejorar el hábitat de las aves migratorias que acostumbran a nidificar en Las Salinas de Cabo de Gata. “Se trata de la partida económica más alta para un humedal andaluz”, ha puesto de relieve el parlamentario autonómico, que ha subrayado cómo el PP “da soluciones reales a problemas concretos, no como hace el PSOE, preocupado únicamente por la crítica política y no por el humedal de Las Salinas ni por las aves que en ella nidifican”. “Si hubiesen estado preocupados de verdad, hubieran acudido a las reuniones informativas, pero no lo han hecho. Han preferido ir a los medios de comunicación y con ideas poco argumentadas e imposibles de acometer”, ha zanjado.