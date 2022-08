Capital Ampliar Habrá cortes de tráfico en agosto por obras entre los depósitos de la Pipa Alta y San Cristóbal lunes 01 de agosto de 2022 , 08:54h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Ayuntamiento de Almería ha anunciado que, con motivo de las obras de conexión entre los depósitos de la Pipa Alta y San Cristóbal, del 1 al 31 de agosto, están previstas actuaciones en la vía pública con incidencias al tráfico rodado y peatonal en diferentes calles de la ciudad. El Consistorio almeriense ha detallado a través de un comunicado que las zonas afectadas son la rambla de Belén con la avenida de la Cruz; la avenida Federico García Loca, a la altura de la calle Real del Barrio Alto; la carretera de Nijar-Los Molinos, a la altura de la calle Carrera Alhadra y la calle Morato. Así, las obras en la Rambla de Belén ocuparan los dos carriles de circulación de la rotonda en sentido ascendente. El tráfico ascendente será dirigido al carril descendente, donde se habilitará en doble sentid. Se permitirán los accesos hacía la avenida de la Cruz. La incidencia se tiene prevista hasta el 31 de agosto. El Ayuntamiento ha señalado que se prohibirá el acceso de vehículos hacía el Paseo de la Caridad en la Rambla de Belén (sentido ascendente). Sólo se permitirá a los vehículos que circulen en sentido descendente por la Rambla de Belén. En la avenida de la Cruz se abrirá en su totalidad al tráfico rodado desde el día 1 de agosto. Respecto a los cortes en la avenida Federico García Lorca, se cortará el tráfico rodado en sentido ascendente desde la calle Pintor Rosales al cruce de la calle Real del Barrio Alto (altura kiosco Chirivía), quedando libre el cruce en los demás sentidos de circulación. La incidencia está prevista hasta el 31 de agosto. Además, se cortará el tráfico rodado, sentido centro ciudad, desde el cruce de Carrera Alhadra (los cuatro caminos), desviándose la circulación con dirección a la Carrera Alhadra o calle Pilones. Se permite el tráfico rodado hacía el barrio de Los Molinos. La incidencia está prevista durante una semana (del 1 al 7 agosto). El lunes día 8 de agosto, los trabajos de la vía afectarán a la calle Grecia, que quedará cortada al tráfico rodado, en su tramo entre la calle Travesía de San Luis y carretera de Nijar-Los Molinos. Respecto a la calle Morato, continúan los trabajos en la vía en la que actualmente se están ejecutando, quedando la calle Morato en único sentido para la circulación de salida, con dirección a la rotonda y avenida Federico García Lorca. Durante las horas de trabajo, un operario facilitará la entradas y salidas de acceso. La incidencia está prevista hasta el 31 de agosto. Por último, el Consistorio ha advertido que las fechas que se han establecido pueden sufrir modificaciones ante posibles incidencias que se vayan produciendo. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.