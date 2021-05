Capital Ampliar Habrá mejoras en las cinco fuentes del Parque Nicolás Salmerón entre mayo y septiembre viernes 28 de mayo de 2021 , 18:55h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia





El Ayuntamiento de Almería, a través de la empresa concesionaria del mantenimiento de fuentes Acisa, ha iniciado un plan de mejora de las fuentes ornamentales de la ciudad que va a implicar actuaciones en las cinco fuentes del Parque Nicolás Salmerón, declarado BIC en la tipología de Jardín Histórico, y una inversión inicial de casi 180.000 euros.



Las obras, que se realizarán entre mayo y septiembre de este año, han comenzado con la intervención en la Fuente de Los Peces, situada frente a la Puerta del Mar, donde se acomete la restauración de la piedra.

Según ha explicado el Consistorio en una nota, ya se ha realizado el aplacado del interior del vaso, el sellado de fisuras y se ha procedido a la consolidación e hidrofugación de la superficie escultórica, por lo que solo queda adecuar la sala de máquinas y renovar el sistema eléctrico e hidráulico, además de completar el alicatado.



En la Fuente de Los Hombres del Mar o Monumento a la Marina Española se procederá a la sustitución de la pintura del interior del vaso por revestimiento de gres, se sustituirá la piedra artificial de borde por piedra natural, igual que el revestimiento exterior del vaso.



La limpieza y la reparación de fisuras de la superficie escultórica y la sustitución de la instalación de iluminación, son acciones que se realizarán a lo largo de los meses de junio, julio y primeros de agosto, cuando quedarán instalados los focos y se procederá a la limpieza de la escultura y el mármol existente.



En la Fuente de Los Delfines se va a proceder a realizar un trabajo similar, además de simultáneo, de modo que se sustituirá la pintura del interior del vaso por revestimiento de gres, se sustituirá la piedra artificial de borde por piedra natural, se revestirá el exterior del vaso con piedra natural, se limpiará y sellarán fisuras. Además, se prevé la sustitución de la instalación de iluminación.



En la Fuente 4, a la altura de la calle Poniente, se van a sustituir piezas de piedra artificial deterioradas por otras iguales, se vaciará la sala de máquinas y se procederá al impermeabilizado de la misma para, con un coste aproximado de 5.000 euros, terminar con la adecuación hidráulica y eléctrica.



En la Fuente 5, a la altura de la Puerta de Socorro, y con un coste de 6.500 euros, se van a sustituir piezas de piedra artificial deterioradas por otras iguales, se sustituirá el gresite del interior del vaso por revestimiento de gres, y se prevé sustituir la solería de mármol deteriorada de la superficie escultórica por otra igual.

Así lo ha explicado la concejala delegada del Área de Servicios Municipales, Sacramento Sánchez, quien a la espera de que se formalice un calendario entre el Ayuntamiento y Acisa, considera que lo más probable es que las obras continúen en las fuentes de La Rambla o las que hay frente al Paseo Marítimo, junto al Auditorio Municipal Maestro Padilla.

