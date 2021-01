Sucesos Ampliar Hallado el cadáver de un hombre en la playa de Las Olas en Almería capital jueves 28 de enero de 2021 , 15:36h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia





El cadáver de un hombre ha sido localizado en la mañana de este jueves flotando en el mar en la playa de Las Olas de Almería capital, según informa Emergencias 112 Andalucía, servicio adscrito a la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta.



En un comunicado, detalla que el teléfono 112 ha recibido el aviso de un testigo, en torno a las 6,30 horas, que ha alertado de que había una persona posiblemente fallecida junto a la orilla. Inmediatamente, desde el centro coordinador se ha dado aviso a la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES), al Cuerpo Nacional de Policía, a la Policía Local y a Salvamento Marítimo de Almería.



En el lugar del suceso, efectivos sanitarios y de la Policía Nacional han confirmado el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre, de 45 años de edad.

