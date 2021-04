Sucesos Ampliar Hallan un fallecido en una playa de Almería lunes 19 de abril de 2021 , 20:24h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia





El cuerpo sin vida de una persona ha sido hallado en la tarde de este lunes en el mar en la zona de Retamar de Almería capital, según informa el servicio Emergencias 112 Andalucía, adscrito a la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta.



Sobre las 16,00 horas, un ciudadano que estaba navegando ha dado aviso al 112 tras localizar en la zona de Retamar el cadáver de una persona. La sala del centro coordinador ha activado inmediatamente a la Guardia Civil, a Policía Local, a Cuerpo Nacional de Policía y a Salvamento Marítimo.



Fuentes de la Guardia Civil han indicado que el cuerpo sin vida ha sido ya recuperado y va a ser trasladado al Puerto de Almería. No han trascendido más datos de este suceso.

