Sucesos Herido un hombre de 90 años en el incendio de una cocina en un piso de Vera martes 13 de abril de 2021 , 19:26h





Dos personas han sido desalojadas y un hombre de 90 años ha resultado herido y trasladado la Hospital La Inmaculada de Huércal-Overa (Almería) en el incendio de una campana extractora en la cocina de una vivienda en Vera (Almería) que ha sido extinguido poco después por los bomberos del Levante.



Según ha indicado el servicio unificado de emergencias 112 Andalucía, los hechos han tenido lugar este martes pasadas las 14,30 horas, según el aviso recibido por un particular a raíz del incendio que se ha registrado en la segunda planta de una vivienda ubicada en la calle Julio Romero de Torres.



Se activó entonces al Consorcio de Bomberos del Levante Almeriense, a la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES), a Guardia Civil y a la Policía Local de Vera, que se desplazaron hasta el lugar del suceso. Fuentes de Bomberos indicaron que el incendio quedó sofocado y que del interior de la vivienda tuvieron que ser desalojadas dos personas por Policía Local.



Los servicios contraincendios ventilaron la zona y tras comprobar los daños materiales, que se centraron en la campana extractora de la cocina, indicaron que los vecinos podían regresar a la vivienda.

