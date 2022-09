Hernando acusa al Gobierno de hacer campaña con los impuestos

jueves 29 de septiembre de 2022 , 16:13h







El senador del Partido Popular de Almería, Rafael Hernando, ha denunciado hoy que la única línea estratégica que tiene el Gobierno de Pedro Sánchez es la de “subir impuestos siempre e insultar a los que los bajan para luego copiarles ellos” y ha explicado que la última subida de impuestos de Sánchez va directamente contra el agricultor de nuestra provincia y contra el sector agrícola almeriense porque afecta a los plásticos.

Hernando ha reclamado que el Gobierno acepte de forma completa las propuestas de Alberto Núñez Feijóo y deflacte la tarifa del IRPF a las rentas medias y bajas, que son las que más están sufriendo la inflación, tal y como ya ha solicitado en numerosas ocasiones. Y le demanda a que lo haga con urgencia porque “la situación para pensionistas, trabajadores y familias es cada vez más complicada”.

El senador popular manifiesta que es importante también que se baje el IVA del 10 al 4% a productos básicos de alimentación como carne, pescado, aceite, agua o pasta, así como de otros de higiene. “Sólo de esta forma conseguiremos aliviar la carga de las familias sin repercutir en los productores almerienses o los vendedores como ocurre con el tope a los precios que propone el Gobierno y que supondrían un grave perjuicio para la agricultura de nuestra provincia”, explica.

Rafael Hernando subraya que la bajada del IVA tal y como pide el PP no supondría una merma en las arcas del Estado, como no lo ha supuesto la reducción de la rebaja del IVA de la luz y el gas al 5% meses después de pedirlo ya que el Estado lleva recaudados 22.283 millones más hasta julio que en el mismo periodo del año anterior.

Por último, el senador del PP señala que lo más urgente debería ser “devolver el poder adquisitivo perdido a los almerienses y españoles” e insta al Gobierno a no seguir dando lecciones sobre “defender los intereses de la gente” cuando día a día van en contra de los intereses de los ciudadanos como han hecho esta semana votando en contra de no bajar el IRPF a las rentas medias y bajas y de no bajar el IVA de los alimentos.