Almería Homenaje en memoria del asesinado Javier Verdejo martes 16 de agosto de 2022 , 10:18h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Diferentes entidades almerienses: SAT, CAP Javier Verdejo, Nación Andaluza, PCPE han realizado un acto de memoria antifranquista en el que se recuerda el asesinato de Javier Verdejo, 46 años después pendiente de que se le haga justicia y se esclarezcan los hechos. El día 13 de agosto de 1976 fue asesinado el joven almeriense Francisco Javier Verdejo, a consecuencia de un disparo realizado por un miembro de la Guardia Civil del puesto de Vigilancia Fiscal Anti-contrabando del Zapillo (Almería) mientras huía, al ser descubierto iniciando una pintada en el desaparecido balneario de San Miguel. Javier, que era miembro de la organización juvenil Joven Guardia Roja, sólo pudo escribir las primeras letras del lema que tenía previsto pintar: “ PAN , T…”, ( el lema era Pan, Trabajo y Libertad ) mientras que sus compañeros de aventura salían huyendo asustados por distintas direcciones para evitar ser detenidos y acusados de un delito de propaganda ilegal. El cantaor almeriense José Sorroche en su disco álbum de tangos » Sudor, Simiente y Surco » dejó grabado el tema » En la brisa huyendo » en homenaje a Javier Verdejo. Acompañado a las guitarras por Juan Habichuelas y Pedro el «Funde». Letra y música: José Sorroche y Domingo Nicolás Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

